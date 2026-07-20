Activistas llaman a organizarse en Los Ángeles tras muertes durante operativos de ICE
Muertes durante operativos de ICE Organizan vigilancia comunitaria Crecen críticas contra ICE Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes convocaron a las comunidades de Los Ángeles a reforzar su organización y vigilancia vecinal tras dos tiroteos ocurridos en menos de una semana durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La […]
Publicado el20/07/2026 a las 09:52
- Muertes durante operativos de ICE
- Organizan vigilancia comunitaria
- Crecen críticas contra ICE
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes convocaron a las comunidades de Los Ángeles a reforzar su organización y vigilancia vecinal tras dos tiroteos ocurridos en menos de una semana durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La movilización fue impulsada por colectivos que consideran que las recientes muertes reflejan la necesidad de fortalecer las redes de apoyo comunitario frente al incremento de las acciones de control migratorio en distintas regiones de Estados Unidos.
Los activistas aseguran que, además de exigir investigaciones transparentes sobre ambos casos, buscan que las comunidades estén preparadas para alertar a los vecinos cuando se detecte la presencia de agentes federales en sus barrios.
La convocatoria llega en un contexto marcado por el endurecimiento de la política migratoria y por el aumento de los operativos de ICE desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.
Manifestantes exigen justicia por dos inmigrantes fallecidos
La protesta se realizó el 16 de julio en el sur de Los Ángeles, donde decenas de personas se reunieron para pedir justicia por la muerte de dos inmigrantes durante acciones de agentes federales en Texas y Maine.
La manifestación fue organizada por Unión del Barrio junto con otras organizaciones comunitarias dedicadas a la defensa de los derechos de los inmigrantes.
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Durante el acto, los participantes insistieron en que ambos casos deben impulsar cambios en las políticas migratorias y en los protocolos utilizados durante los operativos federales.
“Muchos miembros de nuestra comunidad están siendo asesinados. Creo que muchos nos estamos dando cuenta de que es hora de unirnos y defendernos”, expresó Lizbeth, del Centro Harriet Tubman para la Justicia Social.
Los dos fallecidos no eran los objetivos de los operativos
Uno de los casos ocurrió el 7 de julio en Houston, cuando el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, murió tras recibir disparos mientras viajaba con su equipo de construcción hacia una obra.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Salgado Araujo no era el objetivo del operativo realizado por agentes de ICE.
Días después, el 13 de julio, el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, falleció durante un tiroteo ocurrido en un control de tráfico en Biddeford, Maine.
Al igual que en el caso de Texas, el DHS informó que Durán Guerrero tampoco era la persona buscada por las autoridades durante esa intervención.
Piden ampliar la vigilancia comunitaria ante futuras redadas
Tras ambos incidentes, ICE anunció inicialmente la suspensión de los controles de tránsito, aunque esa decisión fue revertida al día siguiente por el presidente Donald Trump.
Ante ese escenario, los activistas pidieron a los residentes de Los Ángeles organizar patrullas comunitarias para observar las actividades de ICE y avisar oportunamente a los vecinos sobre posibles operativos.
Las organizaciones también adelantaron que continuarán realizando manifestaciones y acciones de vigilancia comunitaria durante las próximas semanas como parte de su estrategia de apoyo a las familias migrantes.
Según los datos citados por los activistas, al menos diez personas han muerto durante encuentros con agentes federales de inmigración desde que Donald Trump inició su segundo mandato en enero de 2025 y reforzó las medidas de control migratorio en Estados Unidos, según ‘ABC‘.