Muertes durante operativos de ICE

Organizan vigilancia comunitaria

Crecen críticas contra ICE

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes convocaron a las comunidades de Los Ángeles a reforzar su organización y vigilancia vecinal tras dos tiroteos ocurridos en menos de una semana durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La movilización fue impulsada por colectivos que consideran que las recientes muertes reflejan la necesidad de fortalecer las redes de apoyo comunitario frente al incremento de las acciones de control migratorio en distintas regiones de Estados Unidos.

Los activistas aseguran que, además de exigir investigaciones transparentes sobre ambos casos, buscan que las comunidades estén preparadas para alertar a los vecinos cuando se detecte la presencia de agentes federales en sus barrios.

La convocatoria llega en un contexto marcado por el endurecimiento de la política migratoria y por el aumento de los operativos de ICE desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Manifestantes exigen justicia por dos inmigrantes fallecidos

La protesta se realizó el 16 de julio en el sur de Los Ángeles, donde decenas de personas se reunieron para pedir justicia por la muerte de dos inmigrantes durante acciones de agentes federales en Texas y Maine.

La manifestación fue organizada por Unión del Barrio junto con otras organizaciones comunitarias dedicadas a la defensa de los derechos de los inmigrantes.

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Durante el acto, los participantes insistieron en que ambos casos deben impulsar cambios en las políticas migratorias y en los protocolos utilizados durante los operativos federales.

“Muchos miembros de nuestra comunidad están siendo asesinados. Creo que muchos nos estamos dando cuenta de que es hora de unirnos y defendernos”, expresó Lizbeth, del Centro Harriet Tubman para la Justicia Social.