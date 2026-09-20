Agente de ICE balea a migrante venezolano en Austin, Texas
Publicado el20/09/2026 a las 15:26
Un inmigrante venezolano identificado como Wilber Garcés, de 28 años, resultó gravemente herido este domingo luego de recibir un disparo durante un incidente en el que estuvo involucrado un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas.
El hombre fue trasladado al Centro Médico Dell Seton después de sufrir una herida de bala en el torso. Autoridades de Austin informaron que su condición es grave, aunque se encuentra estable.
El nombre de Garcés fue proporcionado por familiares, mientras que su abogada lo identificó como Wilber Rafael Garces Perez.
¿Qué ocurrió con Wilber Garcés?
El incidente ocurrió poco antes de la 1:00 p.m. en el norte de Austin, cerca de Anderson Square y Research Boulevard.
La jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, informó inicialmente que el incidente habría incluido una breve persecución a pie, aunque advirtió que todavía se estaban recopilando detalles sobre lo ocurrido.
La Policía de Austin aclaró que sus agentes no participaron en el operativo ni en el tiroteo. Investigadores locales acudieron posteriormente a la escena.
Imágenes difundidas desde el lugar mostraron un vehículo azul con daños en una de sus puertas y aparentes impactos de bala.
Venezolano estaba en Estados Unidos
Imágenes muestran a Wilber Garcés Pérez, venezolano de 29 años, dentro de su Toyota Corolla azul en la zona de 7000 de West Anderson Lane, cerca de la U.S. 183, donde fue herido por un agente de ICE en Austin Texas.
El video muestra la parte derecha del vehículo con un aparente… pic.twitter.com/Vbm54j8FS6
— VPItv (@VPITV) September 20, 2026
Una fuente policial citada por CNN indicó que Garcés es un inmigrante venezolano indocumentado que tenía una orden definitiva de expulsión.
Sin embargo, todavía existen interrogantes sobre las circunstancias que llevaron al agente de ICE a abrir fuego y sobre si Garcés era específicamente el objetivo del operativo migratorio.
El congresista Greg Casar, representante de parte de Austin, señaló que el venezolano trabajaba como repartidor y pidió que se realice una investigación independiente para determinar exactamente qué ocurrió.
Alcalde de Austin exige investigación
El alcalde de Austin, Kirk Watson, expresó su molestia por el incidente y pidió que la investigación no quede exclusivamente en manos de ICE.
Watson señaló que la Policía de Austin y los Texas Rangers deberían participar en las pesquisas para garantizar una investigación independiente.
La Policía de Austin confirmó que su unidad de investigaciones especiales acudió al lugar.
Familia intenta obtener información
ICE disparó contra un inmigrante en Austin, Texas.
Se desconoce por ahora la identidad o su estado de salud. Por videos se puede ver que es hispano, se especula que venezolano.
Ahora hay gente protestando en el lugar de los hechos.
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— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) September 20, 2026
Representantes de la familia indicaron que buscaban obtener información sobre Garcés después de su traslado al hospital.
Su abogada aseguró que el venezolano logró llamar a su esposa desde el centro médico y que se encontraba con fuertes dolores después de haber recibido el disparo.
El caso continúa bajo investigación y las autoridades todavía no han divulgado públicamente una versión completa sobre qué provocó el enfrentamiento entre Garcés y el agente federal.