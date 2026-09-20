Agente de ICE balea a migrante venezolano en Austin, Texas

Un inmigrante venezolano identificado como Wilber Garcés, de 28 años, resultó gravemente herido este domingo luego de recibir un disparo durante un incidente en el que estuvo involucrado un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas.

El hombre fue trasladado al Centro Médico Dell Seton después de sufrir una herida de bala en el torso. Autoridades de Austin informaron que su condición es grave, aunque se encuentra estable.

El nombre de Garcés fue proporcionado por familiares, mientras que su abogada lo identificó como Wilber Rafael Garces Perez.

¿Qué ocurrió con Wilber Garcés?

El incidente ocurrió poco antes de la 1:00 p.m. en el norte de Austin, cerca de Anderson Square y Research Boulevard.

La jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, informó inicialmente que el incidente habría incluido una breve persecución a pie, aunque advirtió que todavía se estaban recopilando detalles sobre lo ocurrido.

La Policía de Austin aclaró que sus agentes no participaron en el operativo ni en el tiroteo. Investigadores locales acudieron posteriormente a la escena.

Imágenes difundidas desde el lugar mostraron un vehículo azul con daños en una de sus puertas y aparentes impactos de bala.

Venezolano estaba en Estados Unidos