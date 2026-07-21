Tom Homan defiende a ICE tras muertes de migrantes: «Si hubieran obedecido las órdenes, hoy estarían vivos»

Homan defiende a ICE

Debate por cámaras corporales

Crece la polémica migratoria

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió este lunes la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte de tres migrantes durante operativos recientes y aseguró que las víctimas «hoy estarían vivas» si hubieran obedecido las órdenes de las autoridades.

Las declaraciones llegan mientras continúan las investigaciones sobre los tiroteos ocurridos en Texas y Maine, así como otro incidente mortal en Florida, casos que han vuelto a colocar bajo escrutinio los procedimientos utilizados por los agentes migratorios durante controles de tráfico.

Homan atribuye las muertes al incumplimiento de las órdenes de los agentes

Durante una comparecencia ante los medios en las afueras de la Casa Blanca, Homan insistió en que el factor determinante en estos casos fue la negativa de los migrantes a obedecer las instrucciones de los oficiales durante las intervenciones.

«Todo se reduce a un hecho simple: estas personas no acataron las órdenes de las autoridades», aseguró Homan al ser consultado sobre las investigaciones abiertas por las recientes muertes relacionadas con operativos de ICE.

El funcionario reiteró que, desde su perspectiva, cualquier interacción con las fuerzas del orden debe comenzar con el cumplimiento de las indicaciones que emiten los agentes.

«Siempre debemos acatar las órdenes de las fuerzas del orden. Si ellos lo hubieran hecho, hoy estarían vivos», añadió.

Las declaraciones reflejan la postura oficial de la Casa Blanca mientras distintos sectores exigen revisar los protocolos empleados por ICE durante este tipo de intervenciones.