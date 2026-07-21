Tom Homan defiende a ICE tras muertes de migrantes: «Si hubieran obedecido las órdenes, hoy estarían vivos»
Publicado el20/07/2026 a las 19:06
- Homan defiende a ICE
- Debate por cámaras corporales
- Crece la polémica migratoria
El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió este lunes la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte de tres migrantes durante operativos recientes y aseguró que las víctimas «hoy estarían vivas» si hubieran obedecido las órdenes de las autoridades.
Las declaraciones llegan mientras continúan las investigaciones sobre los tiroteos ocurridos en Texas y Maine, así como otro incidente mortal en Florida, casos que han vuelto a colocar bajo escrutinio los procedimientos utilizados por los agentes migratorios durante controles de tráfico.
Homan atribuye las muertes al incumplimiento de las órdenes de los agentes
Durante una comparecencia ante los medios en las afueras de la Casa Blanca, Homan insistió en que el factor determinante en estos casos fue la negativa de los migrantes a obedecer las instrucciones de los oficiales durante las intervenciones.
«Todo se reduce a un hecho simple: estas personas no acataron las órdenes de las autoridades», aseguró Homan al ser consultado sobre las investigaciones abiertas por las recientes muertes relacionadas con operativos de ICE.
El funcionario reiteró que, desde su perspectiva, cualquier interacción con las fuerzas del orden debe comenzar con el cumplimiento de las indicaciones que emiten los agentes.
«Siempre debemos acatar las órdenes de las fuerzas del orden. Si ellos lo hubieran hecho, hoy estarían vivos», añadió.
Las declaraciones reflejan la postura oficial de la Casa Blanca mientras distintos sectores exigen revisar los protocolos empleados por ICE durante este tipo de intervenciones.
Tres casos recientes reavivan el debate sobre el uso de la fuerza
En los últimos días fallecieron dos migrantes tras recibir disparos de agentes de ICE durante controles de tráfico realizados en distintos estados.
Entre ellos se encuentran el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió en Texas, y el colombiano Johan Durán, fallecido en Maine, según la información oficial.
A estos casos se suma la muerte de otro migrante, cuya identidad no ha sido revelada, ocurrida el pasado 14 de julio en Florida, donde perdió la vida después de ser atropellado por un camión tras un operativo relacionado con ICE.
Las tres muertes han generado nuevas críticas por parte de legisladores demócratas y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, quienes reclaman una mayor supervisión sobre la actuación de los agentes federales.
El funcionario también defendió la actuación de ICE en otros incidentes
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Homan aprovechó la comparecencia para referirse también a otro episodio controvertido ocurrido a comienzos de año, cuando dos ciudadanos estadounidenses murieron por disparos de agentes migratorios en Minnesota.
«En cuanto a todos los errores que dijeron que ocurrieron en Minesota, no creo que muchos de ellos fueran realmente errores», afirmó el funcionario encargado de coordinar las políticas migratorias de la Casa Blanca junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo del que depende ICE.
Sus declaraciones vuelven a poner sobre la mesa la discusión sobre el margen de actuación de los agentes durante operativos migratorios y el nivel de responsabilidad cuando ocurren incidentes fatales.
El Gobierno de Donald Trump ha mantenido una política de respaldo público hacia los agentes federales, al tiempo que sostiene que muchas de las críticas parten de interpretaciones incompletas de los hechos.
Las cámaras corporales vuelven al centro del debate político
Tras los incidentes recientes, los demócratas y diversas organizaciones volvieron a exigir que todos los agentes migratorios utilicen cámaras corporales de manera obligatoria para documentar sus actuaciones.
Lejos de rechazar la propuesta, Homan afirmó que apoya plenamente esta medida y sostuvo que también beneficia a los propios oficiales.
«Quiero que el pueblo estadounidense vea lo que ve un oficial de ICE cuando actúa. Y creo que esto ayudará a ICE a combatir la desinformación en los medios», aseguró.
Además, argumentó que las grabaciones suelen favorecer a los agentes porque, según dijo, «exoneran a los oficiales el 90 % de las veces».
Homan también responsabilizó a los demócratas de haber retrasado la implementación del sistema al bloquear durante 44 días la aprobación del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional en el Congreso.
La semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el objetivo del Gobierno es que todos los agentes migratorios porten cámaras corporales antes de septiembre.
Sin embargo, Homan evitó comprometerse con un calendario específico y explicó que actualmente continúa la capacitación del personal encargado de administrar los sistemas de video, incluidos los procedimientos técnicos, operativos y de almacenamiento necesarios para poner en marcha el programa.
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FUENTE: EFE.