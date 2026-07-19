Investigan posible propagación de tuberculosis en centro de detención de inmigrantes en Colorado

Tuberculosis en centro de inmigrantes

Preocupan posibles contagios

Exigen acceso al centro

Las autoridades de salud de Colorado iniciaron una investigación tras confirmarse un caso de tuberculosis en una persona recluida en un centro de detención de inmigrantes ubicado en Aurora.

El caso encendió las alertas entre familiares y organizaciones, debido a las condiciones en las que permanecen cientos de personas dentro de las instalaciones.

Aunque algunos medios locales han mencionado la posibilidad de que existan más contagios, hasta el momento esa información no ha sido confirmada por las autoridades.

La investigación busca determinar si hubo exposición a otras personas y establecer el alcance real del posible brote dentro del complejo.

Autoridades solo han confirmado un paciente

El Departamento de Salud del condado Adams informó que, por ahora, únicamente existe un caso confirmado de tuberculosis en el centro administrado por GEO Group para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las autoridades no revelaron la identidad del paciente ni ofrecieron detalles sobre su estado de salud o el momento en que fue detectada la infección.

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El centro tiene capacidad para albergar hasta 1,500 personas, lo que ha incrementado la preocupación de familiares ante un posible riesgo de transmisión.

Quienes tienen seres queridos detenidos en el lugar expresan inquietud por la falta de información pública y por las condiciones sanitarias dentro de las instalaciones.