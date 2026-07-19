Investigan posible propagación de tuberculosis en centro de detención de inmigrantes en Colorado
Publicado el19/07/2026 a las 09:18
- Tuberculosis en centro de inmigrantes
- Preocupan posibles contagios
- Exigen acceso al centro
Las autoridades de salud de Colorado iniciaron una investigación tras confirmarse un caso de tuberculosis en una persona recluida en un centro de detención de inmigrantes ubicado en Aurora.
El caso encendió las alertas entre familiares y organizaciones, debido a las condiciones en las que permanecen cientos de personas dentro de las instalaciones.
Aunque algunos medios locales han mencionado la posibilidad de que existan más contagios, hasta el momento esa información no ha sido confirmada por las autoridades.
La investigación busca determinar si hubo exposición a otras personas y establecer el alcance real del posible brote dentro del complejo.
Autoridades solo han confirmado un paciente
El Departamento de Salud del condado Adams informó que, por ahora, únicamente existe un caso confirmado de tuberculosis en el centro administrado por GEO Group para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las autoridades no revelaron la identidad del paciente ni ofrecieron detalles sobre su estado de salud o el momento en que fue detectada la infección.
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El centro tiene capacidad para albergar hasta 1,500 personas, lo que ha incrementado la preocupación de familiares ante un posible riesgo de transmisión.
Quienes tienen seres queridos detenidos en el lugar expresan inquietud por la falta de información pública y por las condiciones sanitarias dentro de las instalaciones.
La tuberculosis se transmite por el aire
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que se propaga cuando una persona enferma tose, estornuda, habla o incluso canta.
Debido a esa forma de transmisión, los espacios cerrados y con alta concentración de personas pueden favorecer la exposición si no existen medidas preventivas adecuadas.
Cuando no recibe tratamiento oportuno, la enfermedad puede afectar principalmente a los pulmones, aunque también puede extenderse al cerebro, los riñones o la columna vertebral.
Por ese motivo, las autoridades sanitarias consideran fundamental identificar rápidamente a las personas que pudieron haber estado en contacto con el paciente confirmado.
Salud pública denuncia obstáculos para avanzar en la investigación
El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) informó que ha encontrado dificultades para desarrollar plenamente la investigación epidemiológica.
Según explicó la dependencia, tanto el Departamento de Salud de Adams como la Clínica de Tuberculosis de Denver reportaron obstáculos para acceder a la información necesaria.
Las autoridades solicitaron a GEO Group permitir el ingreso de especialistas al centro y entregar los expedientes médicos de las personas detenidas.
La petición también incluye los registros correspondientes a empleados, contratistas, visitantes y personas que hayan sido trasladadas o liberadas recientemente.
Piden acelerar el acceso a la información
El objetivo de las autoridades es reconstruir la cadena de posibles contactos para determinar si existen otros casos relacionados con la persona infectada.
Ese proceso permitiría realizar pruebas médicas, ofrecer tratamiento cuando sea necesario y reducir el riesgo de nuevos contagios dentro y fuera del centro.
«La continua falta de GEO de proporcionar acceso completo y oportuno está obstaculizando una investigación de salud pública».
«Cada retraso hace más difícil identificar, examinar y tratar a las personas que pudieron haber estado expuestas y aumenta el riesgo de una mayor transmisión», señala el comunicado emitido por el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, según ‘The Guardian‘.