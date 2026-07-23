ICE acecha estacionamiento de Home Depot y detiene a un hombre
Publicado el23/07/2026 a las 10:05
- ICE detiene a conductor
- Home Depot responde
- Testigo grabó operativo
La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en estacionamientos de tiendas Home Depot volvió a generar atención tras una detención ocurrida en Yakima, Washington.
El caso se suma a los reportes de operativos migratorios realizados en estacionamientos de comercios, una situación que ha generado preocupación entre clientes y trabajadores inmigrantes.
Según información difundida por N+ Univision, un hombre fue detenido por agentes de ICE cuando salía de una tienda Home Depot y se encontraba en el estacionamiento del establecimiento.
La detención fue grabada por un testigo que presenció el operativo.
Video capta detención de ICE en un Home Depot de Yakima
En una conversación con N+ Univision, Jamie Angel explicó que observó cómo los agentes bloquearon el automóvil del hombre desde varios costados.
Según su relato, después de inmovilizar el vehículo, los agentes sacaron al conductor del interior del automóvil.
Angel indicó que decidió grabar la escena al percatarse de lo que estaba ocurriendo.
También afirmó que, antes de la detención, ya había notado la presencia de varios vehículos de ICE distribuidos en distintos puntos del estacionamiento.
De acuerdo con el testigo, los automóviles permanecían ocultos mientras esperaban intervenir.
Su testimonio describe un despliegue previo al arresto dentro del área de estacionamiento de la tienda.
Home Depot reconoce presencia de ICE en algunos estacionamientos
ICE has reportedly been hitting a Home Depot in Yakima, Washington today. The city has continued to release illegal aliens from custody without notifying federal law enforcement: pic.twitter.com/SI8FQQx6kw
— TheBlaze (@theblaze) July 21, 2026
La empresa Home Depot reaccionó ante los reportes recurrentes sobre detenciones migratorias realizadas en los estacionamientos de algunas de sus tiendas.
En una declaración citada por N+ Univision, la compañía afirmó que está al tanto de la presencia de agentes federales en ciertos establecimientos.
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La empresa señaló que busca mantener un ambiente acogedor para clientes y trabajadores.
Al mismo tiempo, indicó que cumple con las leyes aplicables.
Home Depot no informó cambios en sus políticas ni anunció medidas específicas relacionadas con estos operativos.
Su postura se limitó a reconocer la presencia de agentes en algunos de sus establecimientos.
La detención vuelve a poner atención sobre estos operativos
El arresto en Yakima ocurre en medio de reportes sobre detenciones migratorias realizadas en estacionamientos de comercios.
En este caso, el operativo ocurrió cuando el hombre abandonaba la tienda Home Depot y se disponía a salir del estacionamiento.
El testimonio de Jamie Angel ofrece un relato directo de cómo se desarrolló la intervención, desde la presencia previa de vehículos de ICE hasta el momento en que el conductor fue retirado de su automóvil.
Hasta la información proporcionada, no se dieron a conocer detalles sobre la identidad del detenido ni sobre el motivo de la intervención migratoria.
Tampoco se informó si el hombre enfrentaba algún proceso previo o cuál fue su situación después del arresto.