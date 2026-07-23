ICE acecha estacionamiento de Home Depot y detiene a un hombre

ICE detiene a conductor

Home Depot responde

Testigo grabó operativo

La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en estacionamientos de tiendas Home Depot volvió a generar atención tras una detención ocurrida en Yakima, Washington.

El caso se suma a los reportes de operativos migratorios realizados en estacionamientos de comercios, una situación que ha generado preocupación entre clientes y trabajadores inmigrantes.

Según información difundida por N+ Univision, un hombre fue detenido por agentes de ICE cuando salía de una tienda Home Depot y se encontraba en el estacionamiento del establecimiento.

La detención fue grabada por un testigo que presenció el operativo.

Video capta detención de ICE en un Home Depot de Yakima

En una conversación con N+ Univision, Jamie Angel explicó que observó cómo los agentes bloquearon el automóvil del hombre desde varios costados.

Según su relato, después de inmovilizar el vehículo, los agentes sacaron al conductor del interior del automóvil.

Angel indicó que decidió grabar la escena al percatarse de lo que estaba ocurriendo.

También afirmó que, antes de la detención, ya había notado la presencia de varios vehículos de ICE distribuidos en distintos puntos del estacionamiento.

De acuerdo con el testigo, los automóviles permanecían ocultos mientras esperaban intervenir.

Su testimonio describe un despliegue previo al arresto dentro del área de estacionamiento de la tienda.