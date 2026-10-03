Juez pone contra el reloj a Trump: deberá defender polémico límite a visas de estudiantes y periodistas

Un juez federal dio al Gobierno de Donald Trump hasta el 9 de octubre para defender su controvertida norma sobre visas de estudiantes y periodistas extranjeros.

La decisión mantiene abierta una batalla judicial que afecta a titulares de visas F, J e I, incluidas personas vinculadas con universidades, intercambios y medios extranjeros.

Por qué importa: La norma cambiaría un sistema vigente durante décadas y obligaría a numerosos extranjeros a solicitar extensiones para continuar sus actividades en Estados Unidos.

El dato: Las visas F y J quedarían sujetas generalmente a un máximo de cuatro años, mientras los periodistas con visa I tendrían periodos de hasta 240 días.

Trump deberá defender límite a visas para estudiantes y periodistas

Two days prior to the court hearing, the U.S. Department of Homeland Security appealed the judge's ruling temporarily blocking new visa restrictions on international students and journalists from taking effect. | LINK IN REPLY pic.twitter.com/NsnTBJEGKT — masslivenews (@masslivenews) October 2, 2026

El juez F. Dennis Saylor IV, del Distrito de Massachusetts, pidió a ambas partes presentar una hoja de ruta para determinar cómo continuará el litigio.

El magistrado había frenado previamente la entrada en vigor de la norma mediante una orden del 14 de septiembre, mientras se resuelve la impugnación presentada contra DHS.

Los demandantes incluyen organizaciones de educación superior y sindicatos, entre ellos The NewsGuild-CWA, que representa a periodistas y trabajadores de comunicaciones.

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Durante la nueva audiencia, la parte demandante planteó avanzar hacia una resolución definitiva del conflicto, incluida la posibilidad de buscar un juicio sumario.

El proceso: Gobierno y demandantes deberán entregar sus argumentos antes del 9 de octubre, fecha que podría marcar el próximo movimiento relevante del caso.