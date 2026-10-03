Juez pone contra el reloj a Trump: deberá defender polémico límite a visas de estudiantes y periodistas
Publicado el 02/10/2026 a las 21:19
Un juez federal dio al Gobierno de Donald Trump hasta el 9 de octubre para defender su controvertida norma sobre visas de estudiantes y periodistas extranjeros.
La decisión mantiene abierta una batalla judicial que afecta a titulares de visas F, J e I, incluidas personas vinculadas con universidades, intercambios y medios extranjeros.
Por qué importa: La norma cambiaría un sistema vigente durante décadas y obligaría a numerosos extranjeros a solicitar extensiones para continuar sus actividades en Estados Unidos.
El dato: Las visas F y J quedarían sujetas generalmente a un máximo de cuatro años, mientras los periodistas con visa I tendrían periodos de hasta 240 días.
Trump deberá defender límite a visas para estudiantes y periodistas
Two days prior to the court hearing, the U.S. Department of Homeland Security appealed the judge's ruling temporarily blocking new visa restrictions on international students and journalists from taking effect. | LINK IN REPLY pic.twitter.com/NsnTBJEGKT
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El juez F. Dennis Saylor IV, del Distrito de Massachusetts, pidió a ambas partes presentar una hoja de ruta para determinar cómo continuará el litigio.
El magistrado había frenado previamente la entrada en vigor de la norma mediante una orden del 14 de septiembre, mientras se resuelve la impugnación presentada contra DHS.
Los demandantes incluyen organizaciones de educación superior y sindicatos, entre ellos The NewsGuild-CWA, que representa a periodistas y trabajadores de comunicaciones.
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Durante la nueva audiencia, la parte demandante planteó avanzar hacia una resolución definitiva del conflicto, incluida la posibilidad de buscar un juicio sumario.
El proceso: Gobierno y demandantes deberán entregar sus argumentos antes del 9 de octubre, fecha que podría marcar el próximo movimiento relevante del caso.
¿Qué cambiaría para estudiantes extranjeros en Estados Unidos?
El Gobierno estadounidense deberá presentar sus argumentos hasta el 9 de octubre, mientras sigue en disputa una norma que endurece las visas F, J e I. https://t.co/I32bvnFNZq pic.twitter.com/kPaoTdyCMp
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Actualmente, estudiantes internacionales pueden permanecer bajo el esquema conocido como “duration of status”, vinculado al cumplimiento de las condiciones de su programa académico.
La regla cuestionada sustituiría ese modelo por periodos determinados y obligaría a quienes necesiten permanecer más tiempo a solicitar una extensión ante las autoridades migratorias.
Para estudiantes F y participantes J, el límite general sería de cuatro años, aunque determinados programas académicos o investigaciones pueden requerir periodos superiores.
El tribunal señaló además que las decisiones sobre algunas extensiones quedarían bajo discreción de DHS y cuestionó la limitada orientación establecida para evaluar esas solicitudes.
Qué pueden hacer: Estudiantes, investigadores y periodistas afectados deben seguir las actualizaciones oficiales y consultar orientación migratoria individual antes de modificar estudios, empleo o viajes.
Seguridad nacional, el argumento que deberá defender el Gobierno
La Administración Trump sostiene que las restricciones forman parte de sus medidas para reforzar la seguridad nacional y aumentar el control sobre determinadas categorías de no inmigrantes.
Sin embargo, Saylor cuestionó anteriormente la conexión presentada por el Gobierno entre los límites temporales propuestos y los objetivos relacionados con seguridad nacional.
En su orden de septiembre, el tribunal determinó que existían fundamentos para aplazar nacionalmente la entrada en vigor de la regulación mientras continúa la disputa judicial.
Por ahora, el litigio no significa que las visas F, J o I hayan sido eliminadas: lo que permanece detenido es la implementación de las nuevas restricciones mientras avanza el caso.
Fuentes: Efe, Infobae.