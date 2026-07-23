ICE implementa nuevo código de vestimenta para agentes de deportación

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) implementó un nuevo código de vestimenta para sus agentes de deportación con el objetivo de que sean fácilmente identificables durante los operativos migratorios.

La medida fue revelada por The Intercept, que obtuvo un memorando interno cuya autenticidad fue confirmada por funcionarios de la agencia.

Uniformes e identificación obligatoria

El documento, firmado por el director interino del ICE, David Venturella, establece que los agentes deberán utilizar uniformes oficiales durante las operaciones en campo.

Entre las nuevas disposiciones se incluyen:

Pantalones tácticos color caqui o marrón.

Polo oficial del ICE.

Chaleco antibalas en operativos de alta visibilidad.

Placa de identificación visible durante las detenciones.

Asimismo, el memorando prohíbe el uso de jeans, sudaderas con capucha, camisetas sin cuello y prendas con estampados durante los operativos.

La medida llega tras varios incidentes

Según el reporte, la decisión fue tomada luego de varios hechos que provocaron cuestionamientos sobre la actuación de los agentes migratorios, entre ellos dos tiroteos mortales y un intento de arresto en el aeropuerto de Las Vegas.