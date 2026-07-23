ICE implementa nuevo código de vestimenta para agentes de deportación
Publicado el22/07/2026 a las 18:19
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) implementó un nuevo código de vestimenta para sus agentes de deportación con el objetivo de que sean fácilmente identificables durante los operativos migratorios.
La medida fue revelada por The Intercept, que obtuvo un memorando interno cuya autenticidad fue confirmada por funcionarios de la agencia.
Uniformes e identificación obligatoria
El documento, firmado por el director interino del ICE, David Venturella, establece que los agentes deberán utilizar uniformes oficiales durante las operaciones en campo.
Entre las nuevas disposiciones se incluyen:
- Pantalones tácticos color caqui o marrón.
- Polo oficial del ICE.
- Chaleco antibalas en operativos de alta visibilidad.
- Placa de identificación visible durante las detenciones.
Asimismo, el memorando prohíbe el uso de jeans, sudaderas con capucha, camisetas sin cuello y prendas con estampados durante los operativos.
La medida llega tras varios incidentes
Según el reporte, la decisión fue tomada luego de varios hechos que provocaron cuestionamientos sobre la actuación de los agentes migratorios, entre ellos dos tiroteos mortales y un intento de arresto en el aeropuerto de Las Vegas.
En ese operativo, difundido en video, varios agentes vestían ropa casual y no mostraban claramente su identificación, lo que generó críticas sobre la transparencia del procedimiento.
Buscan reforzar la confianza pública
Funcionarios citados por The Intercept consideran que el nuevo protocolo podría representar el inicio de una transformación más amplia dentro del ICE, con una mayor presencia de agentes uniformados y plenamente identificados durante los operativos.
Nick Wilson, director sénior de políticas de seguridad pública del Center for American Progress, afirmó que exigir uniformes visibles representa un paso positivo.
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«La aplicación de la ley sin identificación es peligrosa, infunde miedo y erosiona la confianza pública», señaló.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que el operativo de Las Vegas no concluyó con un arresto porque un grupo de personas rodeó a los agentes, quienes se retiraron por motivos de seguridad.
Con estas nuevas reglas, ICE busca estandarizar la imagen de sus agentes y reducir las controversias generadas por operativos en los que los oficiales actuaban sin una identificación claramente visible.