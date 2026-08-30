Arrestos de ICE aumentan seis veces y cambia quién es detenido

Arrestos migratorios se multiplicaron

54.8% sin cargos criminales

Ogden revisa actuación policial

Las detenciones migratorias aumentaron con fuerza en el suroeste de Utah durante el segundo mandato de Donald Trump, según datos recopilados por el Deportation Data Project.

The Salt Lake Tribune reportó que los arrestos relacionados con inmigración llegaron a multiplicarse por seis en la región, reflejando una intensificación de las operaciones de ICE.

Solo en St. George, ICE superó el centenar de arrestos durante mayo, más del doble del promedio registrado durante los primeros 15 meses del actual gobierno.

Las cifras mensuales muestran la tendencia: hubo 72 arrestos en marzo, 94 en abril, 107 en mayo, 97 en junio y otros 73 durante julio.

Arrestos de ICE en Utah se disparan

Esta información se da a conocer en momentos en que la policía de Ogden enfrenta una controversia por el comportamiento de un agente durante un operativo de ICE. https://t.co/QS6q9Wdzfr pic.twitter.com/9akX06X6rk — N+ UNIVISION SALT LAKE CITY (@nmasunivSLC) August 29, 2026

¿Por qué importa?: El incremento puede afectar directamente a comunidades inmigrantes de Utah, especialmente porque una parte considerable de los detenidos no enfrentaba acusaciones criminales.

El dato: Después del cambio en las prioridades migratorias, el 54.8% de las personas detenidas no tenía cargos ni condenas penales, según información del Deportation Data Project.

El proceso: Washington County firmó dos acuerdos 287(g) con ICE que permiten a la oficina del sheriff participar en determinadas funciones de aplicación de las leyes migratorias.

¿Qué pueden hacer?: Los inmigrantes pueden informarse sobre sus derechos, preparar documentos familiares importantes y buscar asesoría legal especializada ante posibles encuentros con autoridades migratorias.