Arrestos de ICE aumentan seis veces y cambia quién es detenido
Publicado el30/08/2026 a las 10:19
- Arrestos migratorios se multiplicaron
- 54.8% sin cargos criminales
- Ogden revisa actuación policial
Las detenciones migratorias aumentaron con fuerza en el suroeste de Utah durante el segundo mandato de Donald Trump, según datos recopilados por el Deportation Data Project.
The Salt Lake Tribune reportó que los arrestos relacionados con inmigración llegaron a multiplicarse por seis en la región, reflejando una intensificación de las operaciones de ICE.
Solo en St. George, ICE superó el centenar de arrestos durante mayo, más del doble del promedio registrado durante los primeros 15 meses del actual gobierno.
Las cifras mensuales muestran la tendencia: hubo 72 arrestos en marzo, 94 en abril, 107 en mayo, 97 en junio y otros 73 durante julio.
Arrestos de ICE en Utah se disparan
Esta información se da a conocer en momentos en que la policía de Ogden enfrenta una controversia por el comportamiento de un agente durante un operativo de ICE. https://t.co/QS6q9Wdzfr pic.twitter.com/9akX06X6rk
— N+ UNIVISION SALT LAKE CITY (@nmasunivSLC) August 29, 2026
¿Por qué importa?: El incremento puede afectar directamente a comunidades inmigrantes de Utah, especialmente porque una parte considerable de los detenidos no enfrentaba acusaciones criminales.
El dato: Después del cambio en las prioridades migratorias, el 54.8% de las personas detenidas no tenía cargos ni condenas penales, según información del Deportation Data Project.
El proceso: Washington County firmó dos acuerdos 287(g) con ICE que permiten a la oficina del sheriff participar en determinadas funciones de aplicación de las leyes migratorias.
¿Qué pueden hacer?: Los inmigrantes pueden informarse sobre sus derechos, preparar documentos familiares importantes y buscar asesoría legal especializada ante posibles encuentros con autoridades migratorias.
Cambia el perfil de los inmigrantes detenidos
ICE arrests explode as Trump hands cops sweeping new powers – map shows the surprise states leading crackdown pic.twitter.com/vERLHyfdLd
— America Report (@Americareport24) August 30, 2026
El aumento se hizo más visible después del 29 de enero, cuando Tom Homan anunció que ICE intensificaría operaciones relacionadas con las prioridades de seguridad nacional.
Sin embargo, los datos muestran una diferencia importante frente al gobierno anterior: las detenciones ya no se concentran de la misma manera en inmigrantes con condenas criminales.
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Durante la administración Biden, aproximadamente 83% de los inmigrantes arrestados eran personas condenadas por delitos, de acuerdo con las cifras citadas por The Salt Lake Tribune.
Bajo el segundo gobierno de Trump, esa proporción cayó hasta 38.9%, mientras aumentaron las detenciones de personas que únicamente tenían infracciones civiles relacionadas con inmigración.
Caso de Ogden desata polémica sobre cooperación con ICE
After video of an ICE arrest in Ogden began circulating online, Ogden Police Department discussed its involvement in the incident and shared body-worn camera footage from its officer.
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— ABC4 News (@abc4utah) August 26, 2026
El debate aumentó después de un arresto ocurrido el 25 de agosto en Ogden, donde la intervención de un policía local durante una operación de ICE quedó registrada en video.
Kevin Lundell, integrante del Concejo Municipal, afirmó que el agente local no tenía instrucciones suficientemente claras sobre cómo debía actuar cuando agentes federales realizaban una operación migratoria.
Lundell aseguró además que el inmigrante inicialmente se acercó al policía porque sospechaba que alguien lo seguía, situación que posteriormente terminó con su detención por ICE.
La policía de Ogden respondió que ninguno de sus agentes inició la detención ni efectuó el arresto, mientras DHS identificó al detenido como un venezolano que ingresó irregularmente en 2022.
DHS asegura que el inmigrante tendrá debido proceso
DHS sostuvo que el hombre era el objetivo específico de la operación federal y señaló que había ingresado cerca de Eagle Pass, Texas, durante julio de 2022.
La agencia informó que permanecerá bajo custodia de ICE mientras avanzan los procedimientos migratorios correspondientes y aseguró que tendrá acceso al debido proceso.
El episodio abrió además una discusión local sobre qué deben hacer los departamentos policiales cuando una persona solicita ayuda mientras existe simultáneamente una operación federal de inmigración.
Para las familias inmigrantes, el crecimiento de los arrestos vuelve especialmente importante conocer sus derechos y contar con un plan familiar ante una posible detención migratoria.
Fuentes: Univision, The Salt Lake Tribune.