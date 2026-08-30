EE.UU. derriba drones con láser y México hace una aclaración
Publicado el30/08/2026 a las 08:39
- EE.UU. derribó tres drones
- México confirma territorio estadounidense
- Traficantes vigilaban a autoridades
México confirmó que los tres drones derribados por fuerzas estadounidenses cerca de la frontera eran utilizados por traficantes de migrantes para vigilar movimientos de autoridades.
La Secretaría de la Defensa Nacional aclaró un punto especialmente sensible: los aparatos fueron detectados y neutralizados dentro de territorio de Estados Unidos.
Los incidentes ocurrieron durante las noches del 25 y 26 de agosto, cuando el Comando Norte estadounidense informó al Ejército mexicano sobre la inhabilitación de los dispositivos.
Según las autoridades mexicanas, se trataba de drones con características comerciales empleados para observar a agentes y facilitar actividades relacionadas con el tráfico irregular de personas.
Drones de traficantes fueron derribados en territorio estadounidense
Inhabilitan tres drones usados para tráfico de migrantes en la frontera México-EE. UU.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, en el marco de las operaciones binacionales espejo con Estados Unidos, se inhabilitaron tres drones comerciales usados por traficantes de… pic.twitter.com/on170rDChh
— NX Noticias (@NXNoticias) August 29, 2026
La precisión sobre el lugar del operativo resulta relevante debido al debate existente en México sobre posibles acciones militares estadounidenses contra organizaciones criminales fuera de sus fronteras.
Defensa explicó que la intervención ocurrió durante operaciones concurrentes o “espejo”, bajo las cuales militares mexicanos y estadounidenses trabajan simultáneamente sin cruzar sus respectivas fronteras.
Estos despliegues comenzaron el 5 de febrero de 2025 y contemplan reconocimientos coordinados para enfrentar delitos transfronterizos, principalmente el tráfico de drogas y armas.
La operación también muestra cómo los drones comerciales se han convertido en herramientas para grupos criminales que buscan conocer anticipadamente los movimientos de las autoridades fronterizas.
- ¿Por qué importa?: Refuerza seguridad fronteriza bilateral.
- El dato: Derribaron tres drones comerciales.
- El proceso: Ambos ejércitos fueron coordinados.
- ¿Qué pueden hacer?: Evitar acercarse a operativos.
Ejército de EE.UU. utilizó un láser contra los drones
El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y el Comando Norte informaron previamente que Estados Unidos utilizó tecnología láser para neutralizar los aparatos.
El sistema empleado fue el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL), utilizado cerca de la frontera entre Texas y México durante las operaciones de seguridad.
TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. hunde embarcación ligada a Los Choneros cerca de Ecuador
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, fue la primera ocasión en que ese sistema fue empleado para neutralizar drones asociados con organizaciones criminales en la frontera sur.
Los dispositivos fueron considerados una amenaza para militares estadounidenses y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desplegados en la región.
México marca límites ante operaciones militares de Estados Unidos
El mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur, ha advertido que organizaciones criminales recurren cada vez más a aeronaves no tripuladas.
Estos dispositivos pueden facilitar el tráfico de personas y permitir que grupos criminales observen operaciones realizadas por militares y agentes estadounidenses antes de intentar cruzar determinadas zonas.
La aclaración mexicana cobra relevancia porque Claudia Sheinbaum ha rechazado repetidamente cualquier operación militar unilateral de Estados Unidos dentro de México por considerarla una violación de la soberanía.
La cooperación fronteriza se ha intensificado ante las presiones estadounidenses para contener el tráfico de fentanilo y la migración irregular, pero México insiste en mantener el respeto territorial como condición fundamental.