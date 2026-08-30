EE.UU. derriba drones con láser y México hace una aclaración

EE.UU. derribó tres drones

México confirma territorio estadounidense

Traficantes vigilaban a autoridades

México confirmó que los tres drones derribados por fuerzas estadounidenses cerca de la frontera eran utilizados por traficantes de migrantes para vigilar movimientos de autoridades.

La Secretaría de la Defensa Nacional aclaró un punto especialmente sensible: los aparatos fueron detectados y neutralizados dentro de territorio de Estados Unidos.

Los incidentes ocurrieron durante las noches del 25 y 26 de agosto, cuando el Comando Norte estadounidense informó al Ejército mexicano sobre la inhabilitación de los dispositivos.

Según las autoridades mexicanas, se trataba de drones con características comerciales empleados para observar a agentes y facilitar actividades relacionadas con el tráfico irregular de personas.

Drones de traficantes fueron derribados en territorio estadounidense

Inhabilitan tres drones usados para tráfico de migrantes en la frontera México-EE. UU. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, en el marco de las operaciones binacionales espejo con Estados Unidos, se inhabilitaron tres drones comerciales usados por traficantes de… pic.twitter.com/on170rDChh — NX Noticias (@NXNoticias) August 29, 2026

La precisión sobre el lugar del operativo resulta relevante debido al debate existente en México sobre posibles acciones militares estadounidenses contra organizaciones criminales fuera de sus fronteras.

Defensa explicó que la intervención ocurrió durante operaciones concurrentes o “espejo”, bajo las cuales militares mexicanos y estadounidenses trabajan simultáneamente sin cruzar sus respectivas fronteras.

Estos despliegues comenzaron el 5 de febrero de 2025 y contemplan reconocimientos coordinados para enfrentar delitos transfronterizos, principalmente el tráfico de drogas y armas.

La operación también muestra cómo los drones comerciales se han convertido en herramientas para grupos criminales que buscan conocer anticipadamente los movimientos de las autoridades fronterizas.