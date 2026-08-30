EE.UU. hunde embarcación ligada a Los Choneros cerca de Ecuador y golpea su ruta de narcotráfico
Publicado el30/08/2026 a las 08:08
- EE.UU. hunde embarcación criminal
- Los Choneros pierden abastecimiento
- Operativo ocurrió cerca de Ecuador
Estados Unidos y autoridades ecuatorianas interceptaron y hundieron una embarcación que presuntamente funcionaba como punto de abastecimiento para lanchas vinculadas con Los Choneros.
El operativo ocurrió el viernes en aguas internacionales cercanas a Ecuador y tuvo como objetivo una nave que, según el Comando Sur, suministraba combustible a embarcaciones utilizadas para transportar drogas.
Personal estadounidense desplegado desde el USS San Antonio abordó la embarcación y detuvo a sus ocupantes antes de proceder a destruirla, de acuerdo con la información oficial.
El Comando Sur aseguró que la acción representó un golpe contra la infraestructura que permite mantener operativas las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales del hemisferio.
EE.UU. hunde embarcación ligada a Los Choneros en Ecuador
Los Choneros son considerados una de las organizaciones criminales más importantes y antiguas de Ecuador, con presencia dentro y fuera de las cárceles del país.
La administración del presidente Donald Trump acusa al grupo ecuatoriano de mantener vínculos con cárteles mexicanos involucrados en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
La operación resulta relevante porque no estuvo dirigida únicamente contra una lancha que presuntamente transportaba narcóticos, sino contra una pieza de la infraestructura utilizada para mantener funcionando esas embarcaciones.
Eliminar una estación flotante de combustible podría dificultar desplazamientos prolongados y obligar a las organizaciones criminales a modificar parte de sus operaciones marítimas.
Así fue la operación del USS San Antonio cerca de Ecuador
Destrucción del barco manabita ‘Los Tres Hermanos’ 🛑| Estas son las versiones e imágenes:
-Según testimonios de la tripulación del barco nodriza ‘Los Tres Hermanos’, que fue destruido, a eso de las 8:00 del 28 de agosto de 2026, a unas cuarenta millas de las costas de #Manta,… pic.twitter.com/jKGfUC5fU0
— Belén Mendoza (@mmendozabelen) August 29, 2026
El Comando Sur informó que el personal desplegado en el USS San Antonio localizó y abordó la embarcación con la colaboración de autoridades ecuatorianas.
Durante la intervención fueron detenidas las personas que viajaban a bordo. Posteriormente, las fuerzas involucradas procedieron al hundimiento controlado de la nave.
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Un video divulgado por el propio Comando Sur muestra parte del operativo y la destrucción de la embarcación después de que sus ocupantes fueran retirados.
Washington describió la acción como un ataque directo contra la cadena logística que sostiene las operaciones de organizaciones narcotraficantes en el hemisferio occidental.
EE.UU. intensifica operaciones marítimas contra el narcotráfico
EE. UU. INTERCEPTA Y HUNDE EMBARCACIÓN VINCULADA A LOS CHONEROS EN EL PACÍFICO
Fuerzas de Estados Unidos, en coordinación con Ecuador, interceptaron este viernes una embarcación que operaba como estación flotante de reabastecimiento para apoyar operaciones de tráfico de drogas…
— News On Demand (@OnDemand_News) August 29, 2026
La intervención cerca de Ecuador se suma a una campaña estadounidense más amplia para perseguir embarcaciones y estructuras relacionadas con el tráfico internacional de drogas.
El martes anterior, la Marina estadounidense atacó otra embarcación en el Caribe que, según las autoridades, participaba en actividades de contrabando de narcóticos.
Cuatro personas murieron durante esa acción, elevando a 219 el número de fallecidos reportados en operaciones estadounidenses desarrolladas en aguas internacionales dentro de esta campaña.
La ofensiva coloca ahora el foco no solamente sobre quienes transportan las drogas, sino también sobre la infraestructura marítima que permite a las organizaciones criminales extender sus rutas y mantener sus embarcaciones operativas.
Fuentes: Efe, RPP Noticias.