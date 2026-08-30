EE.UU. hunde embarcación ligada a Los Choneros cerca de Ecuador y golpea su ruta de narcotráfico

EE.UU. hunde embarcación criminal

Los Choneros pierden abastecimiento

Operativo ocurrió cerca de Ecuador

Estados Unidos y autoridades ecuatorianas interceptaron y hundieron una embarcación que presuntamente funcionaba como punto de abastecimiento para lanchas vinculadas con Los Choneros.

El operativo ocurrió el viernes en aguas internacionales cercanas a Ecuador y tuvo como objetivo una nave que, según el Comando Sur, suministraba combustible a embarcaciones utilizadas para transportar drogas.

Personal estadounidense desplegado desde el USS San Antonio abordó la embarcación y detuvo a sus ocupantes antes de proceder a destruirla, de acuerdo con la información oficial.

El Comando Sur aseguró que la acción representó un golpe contra la infraestructura que permite mantener operativas las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales del hemisferio.

EE.UU. hunde embarcación ligada a Los Choneros en Ecuador

Los Choneros son considerados una de las organizaciones criminales más importantes y antiguas de Ecuador, con presencia dentro y fuera de las cárceles del país.

La administración del presidente Donald Trump acusa al grupo ecuatoriano de mantener vínculos con cárteles mexicanos involucrados en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La operación resulta relevante porque no estuvo dirigida únicamente contra una lancha que presuntamente transportaba narcóticos, sino contra una pieza de la infraestructura utilizada para mantener funcionando esas embarcaciones.

Eliminar una estación flotante de combustible podría dificultar desplazamientos prolongados y obligar a las organizaciones criminales a modificar parte de sus operaciones marítimas.