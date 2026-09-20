EE.UU. vuelve a atacar una lancha en el Caribe: cuatro muertos y crece la ofensiva contra el narcotráfico

Cuatro muertos en ataque

SOUTHCOM señala narcotráfico

Crece ofensiva marítima estadounidense

Estados Unidos lanzó otro ataque contra una lancha rápida en el Caribe y mató a cuatro personas señaladas por el Comando Sur como vinculadas al narcotráfico.

La operación ocurrió el 19 de septiembre y estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo dirección de SOUTHCOM.

El mando militar aseguró que información de inteligencia confirmó que la embarcación participaba activamente en actividades de narcotráfico en rutas conocidas del Caribe.

SOUTHCOM calificó a los cuatro fallecidos como “narcoterroristas”, aunque el comunicado divulgado no identificó públicamente a las víctimas ni detalló la carga transportada.

EE.UU. ataca otra lancha en el Caribe y deja cuatro muertos

On September 19, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel’s active involvement in… pic.twitter.com/LPNJ5ec3GU — U.S. Southern Command (@Southcom) September 19, 2026

El operativo forma parte de una campaña estadounidense contra embarcaciones que la Administración Trump vincula con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la región.

La ofensiva comenzó hace aproximadamente un año y ha convertido al Caribe y al Pacífico oriental en escenarios de operaciones militares estadounidenses contra presuntas rutas del narcotráfico.

Reportes publicados tras el ataque contabilizan al menos 69 operaciones y 231 personas muertas desde el inicio de esta campaña marítima.

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado estas acciones y las han descrito como ejecuciones extrajudiciales, mientras Washington sostiene que combate redes “narcoterroristas”.