EE.UU. vuelve a atacar una lancha en el Caribe: cuatro muertos y crece la ofensiva contra el narcotráfico
Publicado el20/09/2026 a las 09:41
- Cuatro muertos en ataque
- SOUTHCOM señala narcotráfico
- Crece ofensiva marítima estadounidense
Estados Unidos lanzó otro ataque contra una lancha rápida en el Caribe y mató a cuatro personas señaladas por el Comando Sur como vinculadas al narcotráfico.
La operación ocurrió el 19 de septiembre y estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo dirección de SOUTHCOM.
El mando militar aseguró que información de inteligencia confirmó que la embarcación participaba activamente en actividades de narcotráfico en rutas conocidas del Caribe.
SOUTHCOM calificó a los cuatro fallecidos como “narcoterroristas”, aunque el comunicado divulgado no identificó públicamente a las víctimas ni detalló la carga transportada.
EE.UU. ataca otra lancha en el Caribe y deja cuatro muertos
On September 19, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel’s active involvement in… pic.twitter.com/LPNJ5ec3GU
— U.S. Southern Command (@Southcom) September 19, 2026
El operativo forma parte de una campaña estadounidense contra embarcaciones que la Administración Trump vincula con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la región.
La ofensiva comenzó hace aproximadamente un año y ha convertido al Caribe y al Pacífico oriental en escenarios de operaciones militares estadounidenses contra presuntas rutas del narcotráfico.
Reportes publicados tras el ataque contabilizan al menos 69 operaciones y 231 personas muertas desde el inicio de esta campaña marítima.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado estas acciones y las han descrito como ejecuciones extrajudiciales, mientras Washington sostiene que combate redes “narcoterroristas”.
Segundo ataque reportado en pocos días
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— TELEDIARIO GUATEMALA (@TelediarioGT) September 20, 2026
El nuevo operativo ocurre apenas diez días después de otro ataque estadounidense contra una embarcación rápida vinculada por las autoridades con el tráfico de drogas.
SOUTHCOM informó el 9 de septiembre sobre una operación contra una lancha que, según inteligencia militar, transitaba por una ruta establecida de narcotráfico.
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La reiteración de estos ataques muestra que Washington mantiene activa su estrategia de emplear fuerza militar contra embarcaciones consideradas parte de redes de tráfico regional.
El Comando Sur también ha realizado operaciones de interdicción, como la del 15 de septiembre contra una estación flotante de abastecimiento vinculada con Los Choneros.
¿Qué se sabe del ataque de Estados Unidos?
- ¿Por qué importa?: La operación amplía una campaña militar estadounidense que ya acumula decenas de ataques contra embarcaciones sospechosas.
- El dato: Cuatro personas murieron en el ataque del 19 de septiembre, según el Comando Sur.
- El proceso: SOUTHCOM afirma que utiliza información de inteligencia para identificar embarcaciones relacionadas con rutas conocidas del narcotráfico.
- ¿Qué pueden hacer?: Los lectores pueden seguir las actualizaciones oficiales de SOUTHCOM y contrastarlas con reportes independientes sobre cada operación.
La ofensiva confirma que el combate estadounidense contra el narcotráfico regional ya incluye ataques militares letales recurrentes en aguas del Caribe y Pacífico oriental.