EE. UU. emite una alerta a sus ciudadanos tras los ataques en Medio Oriente

EE.UU. refuerza alerta regional

Arabia Saudita, Nivel 3

STEP envía alertas consulares

Estados Unidos reforzó sus advertencias para ciudadanos que se encuentran o planean viajar a Medio Oriente ante una nueva escalada de las tensiones regionales.

El Departamento de Estado pidió seguir las alertas de embajadas y consulados, mientras varios destinos mantienen recomendaciones de reconsiderar viajes o directamente no viajar.

La advertencia cobra mayor relevancia después del intento de ataque hutí contra Riad, que Arabia Saudita aseguró haber interceptado sin reportes de víctimas ni daños.

Los viajeros también enfrentan otro riesgo inmediato: las tensiones militares pueden provocar cambios de rutas, limitaciones aéreas y alteraciones repentinas en vuelos comerciales.

Alerta de viaje a Medio Oriente: ¿qué advierte Estados Unidos?

⚠️ El gobierno estadounidense alertó este sábado por una «potencial escalada imprevista» en Medio Oriente, donde «el entorno de seguridad sigue siendo complejo», en medio de las acciones de los hutíes contra Arabia Sauditahttps://t.co/w2LcBrUlTI pic.twitter.com/Z9Q6EHpYh6 — El Universal (@El_Universal_Mx) September 20, 2026

La recomendación no representa una orden general de evacuación de estadounidenses de Medio Oriente ni significa que todos los países tengan el mismo nivel de advertencia.

Arabia Saudita permanece en Nivel 3: Reconsiderar viaje, debido, entre otros factores, al conflicto armado y riesgos vinculados con ataques de drones y misiles.

Irak se encuentra actualmente en Nivel 4: No viajar, mientras Israel y Jordania aparecen en Nivel 3 dentro del sistema oficial estadounidense.

El Departamento de Estado mantiene además una página especial para estadounidenses en Medio Oriente con información consular, alertas locales y números de asistencia durante emergencias.