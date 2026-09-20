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EE. UU. emite una alerta a sus ciudadanos tras los ataques en Medio Oriente
EE.UU. refuerza sus alertas para viajeros en Medio Oriente tras el ataque hutí contra Riad. Conoce los niveles y medidas recomendadas.
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Alerta de viaje a Medio Oriente: ¿qué advierte Estados Unidos?
Foto Washington (USA), 18/09/2026.- US President Donald Trump announces new ‘most favored nation’ pricing for some drugs in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 18 September 2026. Many countries have negotiated prices for certain drugs that are significantly lower than what Americans pay for the same medication and the new deal will allow states Medicaid programs to benefit from those lower prices. EFE/EPA/Samuel Corum / POOL

Publicado el20/09/2026 a las 06:58

  • EE.UU. refuerza alerta regional
  • Arabia Saudita, Nivel 3
  • STEP envía alertas consulares

Estados Unidos reforzó sus advertencias para ciudadanos que se encuentran o planean viajar a Medio Oriente ante una nueva escalada de las tensiones regionales.

El Departamento de Estado pidió seguir las alertas de embajadas y consulados, mientras varios destinos mantienen recomendaciones de reconsiderar viajes o directamente no viajar.

La advertencia cobra mayor relevancia después del intento de ataque hutí contra Riad, que Arabia Saudita aseguró haber interceptado sin reportes de víctimas ni daños.

Los viajeros también enfrentan otro riesgo inmediato: las tensiones militares pueden provocar cambios de rutas, limitaciones aéreas y alteraciones repentinas en vuelos comerciales.

Alerta de viaje a Medio Oriente: ¿qué advierte Estados Unidos?

La recomendación no representa una orden general de evacuación de estadounidenses de Medio Oriente ni significa que todos los países tengan el mismo nivel de advertencia.

Arabia Saudita permanece en Nivel 3: Reconsiderar viaje, debido, entre otros factores, al conflicto armado y riesgos vinculados con ataques de drones y misiles.

Irak se encuentra actualmente en Nivel 4: No viajar, mientras Israel y Jordania aparecen en Nivel 3 dentro del sistema oficial estadounidense.

El Departamento de Estado mantiene además una página especial para estadounidenses en Medio Oriente con información consular, alertas locales y números de asistencia durante emergencias.

Ataque hutí eleva tensión en Arabia Saudita

Arabia Saudita confirmó que los hutíes de Yemen intentaron atacar Riad con un misil balístico durante la madrugada del sábado 19 de septiembre.

Las autoridades sauditas aseguraron que el proyectil fue interceptado; residentes escucharon explosiones y posteriormente observaron humo cerca del aeropuerto de Riad.

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Los hutíes también aseguraron haber atacado instalaciones petroleras de Aramco en Yanbu, pero esa afirmación no había sido verificada independientemente.

El Departamento de Estado advierte que los ataques con drones y misiles representan un riesgo en Arabia Saudita, especialmente alrededor de infraestructura energética, bases y otros puntos sensibles.

¿Qué deben hacer los estadounidenses que viajan?

Washington recomienda monitorear medios locales, mantenerse atentos a nuevas alertas y preparar alternativas ante posibles cambios repentinos en las condiciones de seguridad.

Los estadounidenses también pueden inscribirse en STEP, programa que distribuye actualizaciones de las embajadas y facilita el contacto consular durante una emergencia.

Además, el Departamento de Estado mantiene un canal de WhatsApp con actualizaciones de seguridad y líneas telefónicas para quienes necesiten asistencia consular desde el extranjero.

Antes de viajar, resulta clave consultar la alerta específica del destino: las restricciones y recomendaciones pueden cambiar rápidamente y no son iguales en toda la región.

¿Por qué importa?

  • Viajeros: enfrentan posibles interrupciones aéreas.
  • Dato: Arabia Saudita está Nivel 3.
  • Proceso: cada país tiene alerta propia.
  • Qué pueden hacer: revisar vuelos y registrarse en STEP.

Fuentes: Infobae. Travelgob.

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