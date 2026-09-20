EE. UU. emite una alerta a sus ciudadanos tras los ataques en Medio Oriente
Publicado el20/09/2026 a las 06:58
- EE.UU. refuerza alerta regional
- Arabia Saudita, Nivel 3
- STEP envía alertas consulares
Estados Unidos reforzó sus advertencias para ciudadanos que se encuentran o planean viajar a Medio Oriente ante una nueva escalada de las tensiones regionales.
El Departamento de Estado pidió seguir las alertas de embajadas y consulados, mientras varios destinos mantienen recomendaciones de reconsiderar viajes o directamente no viajar.
La advertencia cobra mayor relevancia después del intento de ataque hutí contra Riad, que Arabia Saudita aseguró haber interceptado sin reportes de víctimas ni daños.
Los viajeros también enfrentan otro riesgo inmediato: las tensiones militares pueden provocar cambios de rutas, limitaciones aéreas y alteraciones repentinas en vuelos comerciales.
Alerta de viaje a Medio Oriente: ¿qué advierte Estados Unidos?
⚠️ El gobierno estadounidense alertó este sábado por una «potencial escalada imprevista» en Medio Oriente, donde «el entorno de seguridad sigue siendo complejo», en medio de las acciones de los hutíes contra Arabia Sauditahttps://t.co/w2LcBrUlTI pic.twitter.com/Z9Q6EHpYh6
— El Universal (@El_Universal_Mx) September 20, 2026
La recomendación no representa una orden general de evacuación de estadounidenses de Medio Oriente ni significa que todos los países tengan el mismo nivel de advertencia.
Arabia Saudita permanece en Nivel 3: Reconsiderar viaje, debido, entre otros factores, al conflicto armado y riesgos vinculados con ataques de drones y misiles.
Irak se encuentra actualmente en Nivel 4: No viajar, mientras Israel y Jordania aparecen en Nivel 3 dentro del sistema oficial estadounidense.
El Departamento de Estado mantiene además una página especial para estadounidenses en Medio Oriente con información consular, alertas locales y números de asistencia durante emergencias.
Ataque hutí eleva tensión en Arabia Saudita
Todos atentos. Estados Unidos emitió una alerta de seguridad máxima para sus ciudadanos que se encuentran en Oriente Medio, debido a la fuerte posibilidad de una escalada armada imprevista. El conflicto puede crecer rápidamente. pic.twitter.com/H27t2ExFGg
— La Historia USA (@LaHistoriaUSA) September 20, 2026
Arabia Saudita confirmó que los hutíes de Yemen intentaron atacar Riad con un misil balístico durante la madrugada del sábado 19 de septiembre.
Las autoridades sauditas aseguraron que el proyectil fue interceptado; residentes escucharon explosiones y posteriormente observaron humo cerca del aeropuerto de Riad.
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Los hutíes también aseguraron haber atacado instalaciones petroleras de Aramco en Yanbu, pero esa afirmación no había sido verificada independientemente.
El Departamento de Estado advierte que los ataques con drones y misiles representan un riesgo en Arabia Saudita, especialmente alrededor de infraestructura energética, bases y otros puntos sensibles.
¿Qué deben hacer los estadounidenses que viajan?
🚨 ORIENTE MEDIO: vuelve a subir la tensión
🇸🇦 Arabia Saudí confirma un intento de ataque hutí con misil contra Riad.
🇾🇪 Los hutíes reivindican nuevos ataques con misiles y drones.
🇺🇸 EE.UU. pide a sus ciudadanos en la región extremar la vigilancia.
Si la escalada continúa, el…
— Miguel Martinez (@Miguel_celsmar) September 20, 2026
Washington recomienda monitorear medios locales, mantenerse atentos a nuevas alertas y preparar alternativas ante posibles cambios repentinos en las condiciones de seguridad.
Los estadounidenses también pueden inscribirse en STEP, programa que distribuye actualizaciones de las embajadas y facilita el contacto consular durante una emergencia.
Además, el Departamento de Estado mantiene un canal de WhatsApp con actualizaciones de seguridad y líneas telefónicas para quienes necesiten asistencia consular desde el extranjero.
Antes de viajar, resulta clave consultar la alerta específica del destino: las restricciones y recomendaciones pueden cambiar rápidamente y no son iguales en toda la región.