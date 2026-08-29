Trump arrasa entre republicanos y supera a Lincoln
Publicado el29/08/2026 a las 12:06
Donald Trump aseguró este sábado que existen sondeos que muestran que es “seis veces más popular” que Abraham Lincoln, George Washington o cualquier otro presidente de Estados Unidos.
Por qué importa: La encuesta citada por el presidente refleja su enorme influencia dentro del Partido Republicano, pero no permite concluir que sea el presidente más popular entre todos los estadounidenses.
Popularidad de Trump supera a Lincoln en sondeo
Tras encuesta a su propio partido: Trump dice ser “seis veces más popular que Lincoln y Washington”https://t.co/lpoAfMqPe2
— CNN Chile (@CNNChile) August 29, 2026
La afirmación surgió después de que Harry Enten, analista jefe de datos de CNN, presentara los resultados de una encuesta realizada conjuntamente por CNN y SSRS.
El estudio, realizado en mayo entre algo más de 1,200 adultos identificados como republicanos, preguntó cuál presidente estadounidense admiraban más.
En números: Trump obtuvo 53%, Ronald Reagan 18%, Abraham Lincoln 8% y George Washington 5%.
Los resultados colocaron a Trump ampliamente por encima de otras figuras históricas entre los republicanos que participaron en la consulta.
Eso significa que Trump consiguió más de seis veces el porcentaje registrado por Lincoln y más de diez veces el obtenido por Washington dentro de esa muestra.
La encuesta no mide a todos los estadounidenses
La diferencia es importante: los porcentajes corresponden únicamente a adultos que se identificaron como republicanos, no al conjunto de la población de Estados Unidos.
Por eso, el sondeo permite medir la admiración que genera Trump actualmente dentro de su partido, pero no establecer quién es el presidente más popular de la historia estadounidense.
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El límite: Demócratas, independientes y personas que no se identifican como republicanas quedaron fuera de la muestra mencionada.
Trump presentó los números de una manera más amplia al comentar en Truth Social el análisis realizado por Enten.
“La mejor persona en CNN es el encuestador Harry Enten”, escribió Trump, antes de asegurar que había demostrado su ventaja sobre Lincoln, Washington y otros presidentes.
Los números muestran el dominio de Trump sobre el Partido Republicano
Más allá de la comparación histórica planteada por Trump, el resultado ofrece otra lectura política: su figura continúa dominando ampliamente las preferencias de las bases republicanas.
Enten resumió esa influencia al asegurar que Trump continúa siendo “el sol alrededor del cual giran los planetas del Partido Republicano”.
El dato: El 53% obtenido por Trump también representa casi tres veces el 18% registrado por Ronald Reagan, el segundo presidente más admirado en esa consulta.
El analista mencionó además otra encuesta realizada por la Universidad de Elon que, según explicó, presenta resultados similares sobre el peso de Trump entre los republicanos.
La diferencia entre la declaración presidencial y los datos resulta clave: la encuesta no demuestra que Trump sea seis veces más popular que Lincoln entre Estados Unidos en general.
Lo que sí muestran los números es que, entre los republicanos consultados, ningún otro presidente mencionado se acerca actualmente al nivel de admiración que concentra Trump.
Fuentes: Efe News, CNN