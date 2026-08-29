Trump arrasa entre republicanos y supera a Lincoln

Donald Trump aseguró este sábado que existen sondeos que muestran que es “seis veces más popular” que Abraham Lincoln, George Washington o cualquier otro presidente de Estados Unidos.

Por qué importa: La encuesta citada por el presidente refleja su enorme influencia dentro del Partido Republicano, pero no permite concluir que sea el presidente más popular entre todos los estadounidenses.

Popularidad de Trump supera a Lincoln en sondeo

Tras encuesta a su propio partido: Trump dice ser “seis veces más popular que Lincoln y Washington”https://t.co/lpoAfMqPe2 — CNN Chile (@CNNChile) August 29, 2026

La afirmación surgió después de que Harry Enten, analista jefe de datos de CNN, presentara los resultados de una encuesta realizada conjuntamente por CNN y SSRS.

El estudio, realizado en mayo entre algo más de 1,200 adultos identificados como republicanos, preguntó cuál presidente estadounidense admiraban más.

En números: Trump obtuvo 53%, Ronald Reagan 18%, Abraham Lincoln 8% y George Washington 5%.

Los resultados colocaron a Trump ampliamente por encima de otras figuras históricas entre los republicanos que participaron en la consulta.

Eso significa que Trump consiguió más de seis veces el porcentaje registrado por Lincoln y más de diez veces el obtenido por Washington dentro de esa muestra.