¿Gasolina más barata? Trump anuncia megacuerdo petrolero con Venezuela
Publicado el28/08/2026 a las 16:03
- Trump anuncia histórico acuerdo petrolero
- Prometen $100,000 millones de inversión
- Gasolina podría bajar a futuro
Donald Trump anunció este viernes un acuerdo petrolero con Venezuela que, según su Gobierno, permitirá a Estados Unidos ampliar de manera histórica el acceso a reservas de crudo venezolano.
El presidente afirmó que la operación garantizaría el control mayoritario estadounidense sobre más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas, una cifra que tendría un enorme peso energético.
Trump sostuvo que el acuerdo permitiría más que duplicar las reservas petroleras de Estados Unidos y aumentar considerablemente el suministro disponible para el mercado norteamericano.
La Casa Blanca presenta además la operación como una apuesta para reducir los precios de la gasolina a largo plazo, aunque el anuncio no establece cuánto podrían bajar ni cuándo ocurriría.
Acuerdo petrolero promete $100,000 millones en inversión
🔴 ÚLTIMA HORA | Donald Trump anuncia un acuerdo con Venezuela para adueñarse de parte de su sector petrolero
El presidente de Estados Unidos asegura que el pacto “duplica las reservas petroleras estadounidenses”
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El acuerdo fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios estadounidenses en coordinación con el Gobierno interino venezolano encabezado por Delcy Rodríguez.
Rubio aseguró que la nueva relación energética podría movilizar cerca de $100,000 millones en inversión privada y generar miles de empleos mientras contribuye a reconstruir la deteriorada industria venezolana.
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Para Washington, el objetivo estratégico va más allá de aumentar las reservas: busca asegurar una fuente estable de petróleo de menor costo dentro del hemisferio occidental.
La magnitud del proyecto dependerá ahora de cómo participen las empresas privadas, las condiciones de inversión y la capacidad venezolana para aumentar progresivamente su producción petrolera.
¿Bajará el precio de la gasolina en Estados Unidos?
ATENCIÓN | El presidente Trump anuncia que Estados Unidos firmó con Venezuela «¡EL MAYOR ACUERDO PETROLERO EN LA HISTORIA MUNDIAL!».
«Se ha asegurado el control mayoritario estadounidense de más de 65 MIL MILLONES DE BARRILES de reservas petroleras probadas en Venezuela, sin… pic.twitter.com/1ZEVtkmLOS
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Por qué importa: El precio de la gasolina afecta directamente el presupuesto de millones de familias, pero un aumento de reservas no significa necesariamente una reducción inmediata en las estaciones.
El dato: Trump asegura que Estados Unidos obtendrá control mayoritario sobre más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas y que la operación duplicaría ampliamente las reservas estadounidenses.
El proceso: Convertir reservas petroleras en producción disponible requiere inversiones, infraestructura, operaciones de extracción, transporte y capacidad de refinación, por lo que los efectos podrían tomar tiempo.
Qué pueden hacer: Los consumidores pueden seguir los precios locales de la gasolina y evitar asumir que el anuncio producirá automáticamente una caída inmediata del costo por galón.
Venezuela y Estados Unidos entran en una nueva etapa
#ÚLTIMAHORA Trump anuncia “el mayor acuerdo petrolero de la historia” con Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la firma de un acuerdo bilateral con Venezuela para asumir el control mayoritario estadounidense de más de 65 mil millones de barriles de… pic.twitter.com/Su6RCdSl9d
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El acuerdo representa otro giro en las relaciones entre Washington y Caracas después de años de sanciones, confrontaciones políticas y restricciones que limitaron la actividad petrolera venezolana.
Según la información proporcionada, el acercamiento se aceleró después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 y del posterior levantamiento progresivo de sanciones.
Trump considera ahora a Rodríguez una interlocutora válida para negociar y presenta la cooperación petrolera como una pieza central de la nueva relación entre ambos países.
La verdadera prueba llegará con la implementación: cuánto capital privado entrará, cuánto petróleo adicional podrá producir Venezuela y, especialmente, si esa mayor oferta termina reflejándose en el bolsillo de los estadounidenses.