¿Gasolina más barata? Trump anuncia megacuerdo petrolero con Venezuela

Trump anuncia histórico acuerdo petrolero

Prometen $100,000 millones de inversión

Gasolina podría bajar a futuro

Donald Trump anunció este viernes un acuerdo petrolero con Venezuela que, según su Gobierno, permitirá a Estados Unidos ampliar de manera histórica el acceso a reservas de crudo venezolano.

El presidente afirmó que la operación garantizaría el control mayoritario estadounidense sobre más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas, una cifra que tendría un enorme peso energético.

Trump sostuvo que el acuerdo permitiría más que duplicar las reservas petroleras de Estados Unidos y aumentar considerablemente el suministro disponible para el mercado norteamericano.

La Casa Blanca presenta además la operación como una apuesta para reducir los precios de la gasolina a largo plazo, aunque el anuncio no establece cuánto podrían bajar ni cuándo ocurriría.

Acuerdo petrolero promete $100,000 millones en inversión

🔴 ÚLTIMA HORA | Donald Trump anuncia un acuerdo con Venezuela para adueñarse de parte de su sector petrolero El presidente de Estados Unidos asegura que el pacto “duplica las reservas petroleras estadounidenses” 🖋️ @Macchinetta | @MariaMartinDhttps://t.co/9TUb5qlAfC pic.twitter.com/veL0FlGfsq — EL PAÍS México (@elpaismexico) August 28, 2026

El acuerdo fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios estadounidenses en coordinación con el Gobierno interino venezolano encabezado por Delcy Rodríguez.

Rubio aseguró que la nueva relación energética podría movilizar cerca de $100,000 millones en inversión privada y generar miles de empleos mientras contribuye a reconstruir la deteriorada industria venezolana.

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Para Washington, el objetivo estratégico va más allá de aumentar las reservas: busca asegurar una fuente estable de petróleo de menor costo dentro del hemisferio occidental.

La magnitud del proyecto dependerá ahora de cómo participen las empresas privadas, las condiciones de inversión y la capacidad venezolana para aumentar progresivamente su producción petrolera.