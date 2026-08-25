Matan de un balazo a presunto jefe de la “mafia caucásica”: cámaras captaron el ataque a quemarropa
Publicado el25/08/2026 a las 13:04
- Matan a Yanis Yushvaev
- Recibió disparo en cabeza
- Policía busca al responsable
Un hombre identificado por medios israelíes como Yanis Yushvaev, de 45 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza a corta distancia cuando salía de un establecimiento cercano a una gasolinera en Cesarea, Israel.
El asesinato quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran cómo el agresor se aproxima a Yushvaev cuando este se encontraba acompañado por otros hombres y dispara antes de escapar del lugar.
Medios locales señalaron que Yushvaev, residente de Or Akiva, era conocido por las autoridades israelíes, que presuntamente lo vinculaban con la llamada “mafia caucásica”, una organización criminal que opera en Israel.
La Policía de Israel calificó el homicidio como un hecho de naturaleza criminal y abrió una investigación para localizar al tirador y determinar si otras personas participaron en la planificación o ejecución del ataque.
Cámaras captaron el momento del crimen
El video de seguridad muestra a un hombre vestido con sudadera y gorra dentro del establecimiento, mientras Yushvaev aparece acompañado por al menos dos personas antes del ataque.
En cuestión de segundos, el sospechoso se acerca, apunta el arma a pocos centímetros de la cabeza de Yushvaev y dispara. La víctima cae inmediatamente mientras sus acompañantes reaccionan y se alejan al advertir que el atacante continúa armado.
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El agresor abandona posteriormente el lugar por unas escaleras. Según los primeros reportes difundidos por medios israelíes, habría escapado junto con posibles cómplices en un vehículo, aunque las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas de la fuga.
Equipos de emergencia acudieron al sitio y encontraron a Yushvaev sin signos vitales y con heridas críticas. Los paramédicos realizaron la evaluación correspondiente antes de confirmar su muerte en el lugar.
Policía investiga posibles vínculos
Yushvaev había rechazado públicamente las acusaciones sobre sus presuntos vínculos criminales y aseguraba que era simplemente un empresario consolidado, por lo que esas afirmaciones deben diferenciarse de las sospechas atribuidas a investigadores y medios locales.
Reportes de prensa israelíes sostienen que anteriormente había sido detenido en investigaciones relacionadas con tiroteos, ataques con granadas e incendios de vehículos. Sin embargo, esas investigaciones no derivaron en condenas, un elemento relevante para contextualizar las acusaciones en su contra.
Su detención más reciente habría ocurrido en febrero en el aeropuerto Ben Gurion, después de regresar de Moscú. Según Channel 12, fue liberado pocos días después y las autoridades enfrentaban dificultades para reunir pruebas suficientes en su contra.
La investigación ahora se concentra en identificar al autor material, localizar a posibles cómplices y establecer el móvil. Hasta que las autoridades presenten conclusiones oficiales, cualquier relación entre el asesinato y disputas dentro del crimen organizado permanece como una línea de investigación, señaló ‘El Heraldo de México‘.
على طريقة الافلام
مقتل يانيس يوشباييف رئيس المافيا القوقازية جراء تعرّضه لإطلاق نار في محطة وقود قرب قيساريا في اسرائيل .. pic.twitter.com/700APa3daz
— زاهر ابو حسين (@ZAHERABUHUSIEN) August 23, 2026