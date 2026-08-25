Matan de un balazo a presunto jefe de la “mafia caucásica”: cámaras captaron el ataque a quemarropa

Matan a Yanis Yushvaev

Recibió disparo en cabeza

Policía busca al responsable

Un hombre identificado por medios israelíes como Yanis Yushvaev, de 45 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza a corta distancia cuando salía de un establecimiento cercano a una gasolinera en Cesarea, Israel.

El asesinato quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran cómo el agresor se aproxima a Yushvaev cuando este se encontraba acompañado por otros hombres y dispara antes de escapar del lugar.

Medios locales señalaron que Yushvaev, residente de Or Akiva, era conocido por las autoridades israelíes, que presuntamente lo vinculaban con la llamada “mafia caucásica”, una organización criminal que opera en Israel.

La Policía de Israel calificó el homicidio como un hecho de naturaleza criminal y abrió una investigación para localizar al tirador y determinar si otras personas participaron en la planificación o ejecución del ataque.

Cámaras captaron el momento del crimen

El video de seguridad muestra a un hombre vestido con sudadera y gorra dentro del establecimiento, mientras Yushvaev aparece acompañado por al menos dos personas antes del ataque.

En cuestión de segundos, el sospechoso se acerca, apunta el arma a pocos centímetros de la cabeza de Yushvaev y dispara. La víctima cae inmediatamente mientras sus acompañantes reaccionan y se alejan al advertir que el atacante continúa armado.

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El agresor abandona posteriormente el lugar por unas escaleras. Según los primeros reportes difundidos por medios israelíes, habría escapado junto con posibles cómplices en un vehículo, aunque las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas de la fuga.

Equipos de emergencia acudieron al sitio y encontraron a Yushvaev sin signos vitales y con heridas críticas. Los paramédicos realizaron la evaluación correspondiente antes de confirmar su muerte en el lugar.