Impactantes imágenes de la inundación en Nepal: 55 muertos y 403 desaparecidos

La emergencia golpeó comunidades cerca de la frontera con el Tíbet y destruyó carreteras, puentes y obras hidroeléctricas mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes.

Al menos 55 personas murieron y otras 403 permanecen desaparecidas tras una enorme inundación que golpeó el norte de Nepal este miércoles, según informó EFE.

Por qué importa: Entre los desaparecidos hay 341 extranjeros, mientras los equipos de emergencia trabajan contrarreloj en una zona donde la destrucción dificulta las operaciones.

Videos e imágenes muestran la magnitud de la inundación

La masa de agua llegó desde la zona del Tíbet y golpeó con especial fuerza las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

Imágenes difundidas desde Nepal muestran comunidades inundadas y graves daños en la infraestructura de esta región montañosa.

En números: EFE informó que 22 puentes de hormigón y cinco puentes Bailey fueron destruidos en el tramo entre Rasuwa y Dhading Galchhi.

La inundación también afectó una central hidroeléctrica e interrumpió una de las principales rutas terrestres que conectan Nepal con el Tíbet.