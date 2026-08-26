Impactantes imágenes de la inundación en Nepal: 55 muertos y 403 desaparecidos
Publicado el26/08/2026 a las 05:40
La emergencia golpeó comunidades cerca de la frontera con el Tíbet y destruyó carreteras, puentes y obras hidroeléctricas mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes.
- Al menos 55 personas murieron y otras 403 permanecen desaparecidas tras una enorme inundación que golpeó el norte de Nepal este miércoles, según informó EFE.
Por qué importa: Entre los desaparecidos hay 341 extranjeros, mientras los equipos de emergencia trabajan contrarreloj en una zona donde la destrucción dificulta las operaciones.
Videos e imágenes muestran la magnitud de la inundación
La masa de agua llegó desde la zona del Tíbet y golpeó con especial fuerza las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.
Imágenes difundidas desde Nepal muestran comunidades inundadas y graves daños en la infraestructura de esta región montañosa.
En números: EFE informó que 22 puentes de hormigón y cinco puentes Bailey fueron destruidos en el tramo entre Rasuwa y Dhading Galchhi.
La inundación también afectó una central hidroeléctrica e interrumpió una de las principales rutas terrestres que conectan Nepal con el Tíbet.
Helicópteros buscan a cientos de desaparecidos
El Ejército de Nepal confirmó a EFE que al menos 29 personas habían sido rescatadas después del desbordamiento del río Bhote Koshi.
Seis helicópteros militares y otros ocho operados por compañías privadas fueron movilizados para localizar y trasladar a sobrevivientes.
La búsqueda: Las autoridades intentan establecer el paradero de cientos de personas mientras evalúan daños en pueblos, mercados, carreteras y proyectos hidroeléctricos.
Autoridades investigan qué provocó la tragedia en Nepal
El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, señaló que un terremoto habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río y posteriormente desencadenó la inundación.
Las autoridades continúan evaluando el origen y alcance del desastre mientras el presidente nepalí, Ram Chandra Paudel, pidió movilizar todos los recursos disponibles para intensificar las operaciones de rescate.