Trump rebautiza el lago Ontario y Canadá responde

Trump ordena “Lake America”

Canadá rechaza nuevo nombre

Cambio no obliga a Ottawa

El lago Ontario abrió un nuevo frente entre Estados Unidos y Canadá después de que Donald Trump ordenara que el Gobierno estadounidense pase a identificarlo oficialmente como “Lake America”.

La decisión provocó una rápida respuesta del primer ministro canadiense, Mark Carney, quien dejó claro que su país no reconocerá el cambio impulsado desde Washington.

“Los canadienses también sabemos que llamar a la realidad por su nombre significa llamarlo lago Ontario: antes, ahora y siempre”, afirmó Carney en un mensaje publicado en X.

La controversia trasciende el nombre de uno de los Grandes Lagos: aparece mientras Washington y Ottawa atraviesan nuevas disputas comerciales y una escalada arancelaria.

Trump cambia nombre del lago Ontario y Canadá responde

Carney rechaza rebautizo de Trump al lago Ontario: “Ahora y siempre” mantendrá su nombrehttps://t.co/XNJIuYQHsX — La Tercera (@latercera) August 27, 2026

Carney recurrió además a la historia para defender la denominación y recordó que Ontario procede de la palabra wendat Ontari’io, relacionada con la grandeza y belleza del lago.

El primer ministro destacó que el nombre tiene más de 400 años y es anterior tanto a la Confederación canadiense como a la Declaración de Independencia estadounidense.

También ironizó sobre los cambios promovidos por Washington al señalar que Estados Unidos está modificando sus relaciones comerciales, política exterior, monumentos nacionales e incluso sus hidrónimos.

La respuesta marca una diferencia fundamental: aunque Trump puede modificar cómo las agencias federales estadounidenses identifican el lago, su orden no obliga a Canadá a abandonar el nombre Ontario.