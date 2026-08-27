Trump rebautiza el lago Ontario y Canadá responde
Publicado el27/08/2026 a las 16:59
- Trump ordena “Lake America”
- Canadá rechaza nuevo nombre
- Cambio no obliga a Ottawa
El lago Ontario abrió un nuevo frente entre Estados Unidos y Canadá después de que Donald Trump ordenara que el Gobierno estadounidense pase a identificarlo oficialmente como “Lake America”.
La decisión provocó una rápida respuesta del primer ministro canadiense, Mark Carney, quien dejó claro que su país no reconocerá el cambio impulsado desde Washington.
“Los canadienses también sabemos que llamar a la realidad por su nombre significa llamarlo lago Ontario: antes, ahora y siempre”, afirmó Carney en un mensaje publicado en X.
La controversia trasciende el nombre de uno de los Grandes Lagos: aparece mientras Washington y Ottawa atraviesan nuevas disputas comerciales y una escalada arancelaria.
Trump cambia nombre del lago Ontario y Canadá responde
Carney rechaza rebautizo de Trump al lago Ontario: “Ahora y siempre” mantendrá su nombrehttps://t.co/XNJIuYQHsX
— La Tercera (@latercera) August 27, 2026
Carney recurrió además a la historia para defender la denominación y recordó que Ontario procede de la palabra wendat Ontari’io, relacionada con la grandeza y belleza del lago.
El primer ministro destacó que el nombre tiene más de 400 años y es anterior tanto a la Confederación canadiense como a la Declaración de Independencia estadounidense.
También ironizó sobre los cambios promovidos por Washington al señalar que Estados Unidos está modificando sus relaciones comerciales, política exterior, monumentos nacionales e incluso sus hidrónimos.
La respuesta marca una diferencia fundamental: aunque Trump puede modificar cómo las agencias federales estadounidenses identifican el lago, su orden no obliga a Canadá a abandonar el nombre Ontario.
¿Qué cambia con el nuevo “Lake America”?
🇨🇦🇺🇸 Mark Carney respondió a Donald Trump tras la decisión de Estados Unidos de rebautizar el lago Ontario como “Lake America”https://t.co/CipDUzZ9Ks pic.twitter.com/8aj9hPi7D6
— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) August 28, 2026
Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que instruye al Departamento del Interior a incorporar “Lake America” en los registros geográficos federales de Estados Unidos.
El mandatario afirmó que la modificación entra en vigor inmediatamente, aunque estableció un plazo de 30 días para que las autoridades estadounidenses completen formalmente el proceso administrativo.
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Eso significa que el cambio afecta principalmente al uso oficial dentro del Gobierno de Estados Unidos, pero Canadá y los organismos internacionales no están obligados a adoptar la nueva denominación.
El lago Ontario está ubicado entre la provincia canadiense de Ontario y el estado de Nueva York, por lo que ambos países comparten sus aguas y mantienen competencias dentro de sus respectivos territorios.
La pelea por el lago llega en plena tensión entre EE.UU. y Canadá
Trump vinculó nuevamente su decisión con sus críticas económicas contra Canadá, país al que acusa de beneficiarse injustamente de su relación comercial con Estados Unidos.
Además, calificó a los dirigentes canadienses de “gente desagradable” e incluso planteó la posibilidad de impulsar posteriormente cambios en los nombres de los océanos Atlántico o Pacífico.
La disputa llega después del fracaso de negociaciones comerciales entre ambos gobiernos y en medio de una nueva confrontación por aranceles, aumentando el peso político de un cambio aparentemente simbólico.
Por ahora, Washington puede escribir “Lake America” en sus registros federales, pero al otro lado de la frontera Carney ha dejado una postura inequívoca: para Canadá continuará siendo lago Ontario.
Fuente: Efe News.