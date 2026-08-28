Guerra económica de Trump contra Irán pone a China en la mira
Publicado el28/08/2026 a las 07:07
La amenaza de sancionar bancos chinos eleva el costo de la ofensiva para aislar a Teherán: Washington podría terminar tensionando su relación económica con Beijing.
El presidente Donald Trump abrió la puerta a sancionar bancos chinos mientras su Gobierno intensifica la campaña para cortar las fuentes de ingresos de Irán, según CNBC y Politico.
Por qué es importante: China es el principal socio comercial de Irán, por lo que aislar económicamente a Teherán podría obligar a Washington a presionar instituciones financieras chinas y asumir posibles consecuencias globales.
Los bancos chinos aparecen como el próximo objetivo
🇺🇸🇮🇷🇨🇳 Periodista: ¿Por qué no sancionar a los bancos chinos que hacen negocios con Irán?
Trump: ¿Quién dijo que no lo estoy haciendo? No sabes si lo estoy haciendo. No tengo que anunciar todo. pic.twitter.com/mfqzEAqBuK
— El Ojo (@ElOjoEn) August 28, 2026
Trump dijo el jueves que podría estar sancionando bancos chinos, aunque evitó confirmar medidas concretas. “No tengo que anunciar todo”, respondió a periodistas, según CNBC.
La advertencia llega después del lanzamiento de Operation Economic Outcast, una ofensiva anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para cerrar las conexiones financieras internacionales de Irán.
- El alcance: El Tesoro amplió el riesgo de sanciones secundarias en cinco sectores iraníes: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.
- El límite: La lista inicial no incluyó bancos chinos, aunque sí empresas de China y Hong Kong vinculadas por Washington con petróleo iraní y tecnología de misiles.
Bessent advirtió que los bancos chinos que formen parte del sistema utilizado para convertir el petróleo iraní en ingresos podrían convertirse en objetivos.
China complica el intento de aislar a Irán
#Urgente EE.UU. desmantela una red de hackers vinculada a China que penetró la NASA, la Reserva Federal y el Senado
ALERTA DE CIBERESPIONAJE: El Departamento de Justicia y el FBI desmantelaron QScan y QTRouter, dos plataformas utilizadas por hackers patrocinados por China para… pic.twitter.com/vgOyD4uFlw
— Maibort Petit (@maibortpetit) August 26, 2026
El desafío para Washington es que China ocupa una posición central en las exportaciones petroleras iraníes.
Politico señala que refinerías independientes chinas compran alrededor del 90% del crudo exportado por Irán y que bancos provinciales participan en algunas de esas operaciones financieras.
Sancionar grandes bancos estatales chinos supondría, sin embargo, un salto considerable.
- El riesgo: Cuatro grandes bancos estatales chinos acumulan unos $25 billones en activos combinados, según datos citados por Politico.
- La advertencia: Bessent reconoció el peligro de una escalada financiera al preguntar públicamente por qué querría “hacer estallar el sistema financiero mundial”.
China ha rechazado las amenazas estadounidenses. Su Cancillería advirtió que nuevas sanciones podrían aumentar las tensiones y alterar el orden económico y financiero internacional.
La presión económica amenaza la tregua con Beijing
La Casa Blanca enfrenta así una decisión delicada: intensificar el aislamiento de Irán sin provocar una nueva confrontación económica con China.
La tensión coincide además con los preparativos para una visita del presidente chino Xi Jinping a Washington el próximo mes.
- La contradicción: Funcionarios estadounidenses y chinos continúan preparando contactos de alto nivel mientras Washington amenaza a entidades que mantengan relaciones económicas con Irán.
- En el Congreso: Legisladores republicanos y demócratas han pedido responsabilizar a instituciones financieras chinas que ayuden a Teherán a evadir sanciones.
Una ofensiva contra grandes bancos también podría provocar represalias de Beijing sobre comercio, minerales críticos o cadenas de suministro, riesgos planteados por legisladores citados por Politico.
Trump eleva el mensaje de confrontación
La presión financiera forma parte de una estrategia más amplia para proyectar dominio sobre Irán y quienes mantienen vínculos con su economía.
Las declaraciones recientes de Trump sobre espionaje chino y su mensaje sobre el estrecho de Ormuz aumentan esa imagen de confrontación, aunque la información disponible no demuestra una relación entre esos episodios.
- Ormuz: La vía era utilizada para cerca del 25% de las exportaciones mundiales de petróleo antes de la guerra, según la Agencia Internacional de Energía.
- Qué sigue: La cuestión será si Washington limita la presión a empresas y bancos pequeños o decide avanzar contra instituciones financieras chinas de importancia global.
Ese paso mostraría hasta dónde Trump está dispuesto a llevar la presión sobre Beijing para intentar cerrar las últimas vías económicas de Irán.
La ofensiva contra Irán deja así a Trump frente a una decisión de mayor alcance: mantener la presión sobre empresas y entidades menores o arriesgarse a golpear grandes bancos chinos.
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FUENTE: The White House / POLITICO / NCBC