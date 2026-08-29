CJNG habría usado fentanilo como moneda para comprar armas de guerra en Europa
Publicado el29/08/2026 a las 08:35
- CJNG compra armas con fentanilo
- Drogas habrían financiado el arsenal
- Cuatro sospechosos fueron arrestados
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría llevado su negocio criminal más allá del tráfico tradicional: fiscales estadounidenses lo acusan de intentar intercambiar drogas por armamento de alto poder en Europa.
Cuatro presuntos integrantes del cártel fueron acusados de participar en una operación para conseguir armas en República Checa que posteriormente serían trasladadas a México, según el Departamento de Justicia (DOJ).
Las autoridades sostienen que el pago no sería únicamente dinero: los acusados habrían utilizado fentanilo y metanfetamina enviados a Estados Unidos para su distribución como parte del intercambio.
El arsenal negociado incluía ametralladoras europeas, lanzagranadas propulsados por cohetes, lanzamorteros, municiones y otros equipos, de acuerdo con la acusación federal.
CJNG habría buscado armamento pesado en República Checa
El DOJ identificó a los acusados como Edgar Alejandro López Velasco, Noe Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López, alias “Bado”, y José Miguel Alvarado Morales.
Los cuatro fueron arrestados en República Checa en junio. López Velasco y Alvarado Morales posteriormente fueron extraditados a Florida, mientras el proceso para trasladar a los otros dos seguía pendiente.
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Según los fiscales, López Velasco y Díaz Jiménez negociaron en febrero la adquisición del armamento, que presuntamente estaba destinado a fortalecer la capacidad operativa del CJNG en México.
El Departamento de Justicia sostiene que las armas serían utilizadas para cometer actos violentos contra “cárteles rivales, civiles, fuerzas policiales y personal militar en México”.
Fentanilo y metanfetamina habrían financiado las armas
La acusación describe un esquema que conecta tres países: las armas serían obtenidas en República Checa, tendrían como destino México y las drogas utilizadas como pago serían introducidas en Estados Unidos.
“A cambio de las armas, los acusados pagaron con fentanilo y metanfetamina importados a Estados Unidos para su distribución”, afirmó el Departamento de Justicia al anunciar el caso.
Las autoridades mexicanas también desmantelaron el 12 de junio un laboratorio de opioides sintéticos en Zapopan, Jalisco, que el DOJ atribuye a Díaz Jiménez.
Los cuatro acusados enfrentan cargos relacionados con importación de drogas y tráfico de armas; algunos también están acusados de conspiración para cometer narcoterrorismo y proporcionar apoyo material al terrorismo.
EE.UU. aumenta la ofensiva judicial contra el CJNG
Las acusaciones forman parte de una ofensiva estadounidense más amplia contra el CJNG, organización designada por Washington como Organización Terrorista Extranjera desde febrero de 2025.
Esa clasificación permite al gobierno estadounidense utilizar herramientas judiciales adicionales en investigaciones relacionadas con presuntos integrantes y colaboradores de la organización criminal.
De ser declarados culpables, los cuatro hombres podrían enfrentar penas máximas de cadena perpetua, aunque las autoridades recuerdan que una acusación constituye únicamente un señalamiento formal.
El caso revela, según la versión de los fiscales, una operación transnacional en la que drogas sintéticas destinadas al mercado estadounidense habrían funcionado como moneda para obtener armamento pesado destinado a México, señaló ‘CBS News‘ y el ‘Departamento de Justicia‘.