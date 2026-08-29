CJNG habría usado fentanilo como moneda para comprar armas de guerra en Europa

CJNG compra armas con fentanilo

Drogas habrían financiado el arsenal

Cuatro sospechosos fueron arrestados

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría llevado su negocio criminal más allá del tráfico tradicional: fiscales estadounidenses lo acusan de intentar intercambiar drogas por armamento de alto poder en Europa.

Cuatro presuntos integrantes del cártel fueron acusados de participar en una operación para conseguir armas en República Checa que posteriormente serían trasladadas a México, según el Departamento de Justicia (DOJ).

Las autoridades sostienen que el pago no sería únicamente dinero: los acusados habrían utilizado fentanilo y metanfetamina enviados a Estados Unidos para su distribución como parte del intercambio.

El arsenal negociado incluía ametralladoras europeas, lanzagranadas propulsados por cohetes, lanzamorteros, municiones y otros equipos, de acuerdo con la acusación federal.

CJNG habría buscado armamento pesado en República Checa

El DOJ identificó a los acusados como Edgar Alejandro López Velasco, Noe Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López, alias “Bado”, y José Miguel Alvarado Morales.

Los cuatro fueron arrestados en República Checa en junio. López Velasco y Alvarado Morales posteriormente fueron extraditados a Florida, mientras el proceso para trasladar a los otros dos seguía pendiente.

TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto

Según los fiscales, López Velasco y Díaz Jiménez negociaron en febrero la adquisición del armamento, que presuntamente estaba destinado a fortalecer la capacidad operativa del CJNG en México.

El Departamento de Justicia sostiene que las armas serían utilizadas para cometer actos violentos contra “cárteles rivales, civiles, fuerzas policiales y personal militar en México”.