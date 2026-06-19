CBP decomisa millones de dólares en mercancía falsa del Mundial

CBP decomisó más de $6 millones en mercancía falsa del Mundial 2026, incluyendo camisetas, balones, calzado y productos con logos de FIFA.

CBP decomisa mercancía falsa

Piratería usa logos FIFA

Cargamentos procedían de China La piratería vinculada al Mundial 2026 recibió un fuerte golpe en Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos emitió una alerta tras decomisar mercancía falsificada alusiva al torneo. Mercancía falsa del Mundial es decomisada El valor total del aseguramiento supera los 6 millones de dólares, según la información difundida por CBP. Por qué importa: El decomiso exhibe la magnitud del comercio ilegal alrededor de uno de los eventos deportivos más esperados. También deja ver cómo productos falsificados pueden circular con logotipos oficiales y aparentar ser mercancía autorizada.

CBP alerta por comercio ilegal del Mundial 2026 La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos advirtió sobre los riesgos del comercio ilegal. La alerta fue emitida luego del decomiso de cargamentos con mercancía falsificada relacionada con la Copa del Mundo 2026. Los productos portaban elementos alusivos al torneo y, en varios casos, el logotipo oficial de la competencia. De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades detectaron violaciones a derechos de propiedad intelectual. TE PUEDE INTERESAR: DHS frena megacentro de ICE en Georgia También identificaron infracciones relacionadas con marcas registradas propiedad de la FIFA. El operativo estuvo a cargo de oficiales aduaneros de la División de Ejecución Comercial del Puerto de Houston/Galveston. Las autoridades aseguraron los cargamentos como parte de sus labores de revisión y control comercial. El caso se concentró en mercancía que imitaba productos vinculados con el Mundial 2026. La alerta de CBP busca llamar la atención sobre los riesgos que representa este tipo de comercio. La falsificación no solo afecta marcas registradas, también puede confundir a consumidores que buscan productos oficiales.

La mayoría de envíos venía de China Las autoridades detectaron que la mayoría de los envíos procedían de China. Los cargamentos tenían como destino diversos puntos dentro y fuera del territorio estadounidense. La información disponible no detalla todos los destinos finales de la mercancía. Sin embargo, sí confirma que los productos formaban parte de envíos relacionados con comercio ilegal. El aseguramiento ocurrió en el área del Puerto de Houston/Galveston, donde oficiales aduaneros revisaron los cargamentos. La mercancía fue retenida por presuntas violaciones a propiedad intelectual y marcas registradas de la FIFA. El Mundial 2026 se ha convertido en una oportunidad comercial para vendedores legítimos y redes de falsificación. En este caso, los productos decomisados imitaban artículos asociados con el torneo. La operación muestra cómo la mercancía falsa puede moverse por rutas comerciales antes de llegar al consumidor final. También evidencia el interés de las autoridades en frenar productos apócrifos antes de su distribución.