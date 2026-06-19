DHS frena megacentro de ICE en Georgia

Megacentro de ICE en Georgia enfrenta un giro clave después de que DHS ya no considerara abrir la cárcel migratoria en Social Circle.

DHS frena plan migratorio

Social Circle celebra decisión

ICE queda bajo presión El Departamento de Seguridad Nacional ya no está considerando abrir un megacentro de detención de ICE en Social Circle, Georgia. La información fue anunciada este jueves por la Alcaldía de esa pequeña ciudad, que se oponía al proyecto federal, según Telemundo. Megacentro de ICE ya no avanzaría en Georgia El plan contemplaba una cárcel migratoria con capacidad para más de 10,000 inmigrantes detenidos. La propuesta generó rechazo local por el posible impacto en una comunidad de apenas 5,000 habitantes. Por qué importa: La decisión representa un giro importante para Social Circle, que había acudido a los tribunales para frenar el proyecto.

Social Circle confirma el cambio en los planes federales ICE facility in Social Circle canceled, city says https://t.co/A22TAk7fP0 — Atlanta News First (@ATLNewsFirst) June 19, 2026 La Alcaldía informó que, según la información recibida, el DHS ya no evalúa abrir el centro de detención en esa localidad. La ciudad indicó que la propiedad podría venderse si no existen otras agencias federales interesadas en utilizarla. Aunque el proceso exacto no ha sido confirmado, se anticipa que cualquier venta se haría mediante la Administración de Servicios Generales. TE PUEDE INTERESAR: ICE permite bodas de detenidos bajo custodia Esa agencia, conocida como GSA, administra procesos relacionados con propiedades federales. La Alcaldía señaló que una de las fuentes que confirmó la noticia fue el congresista Mike Collins. Según la ciudad, la oficina de Collins tuvo un papel importante durante el proceso. El comunicado municipal indicó que su oficina sirvió como enlace entre los funcionarios locales y el DHS. También ayudó a facilitar la comunicación, obtener respuestas y entregar actualizaciones cuando había información disponible. Telemundo Atlanta consultó a ICE para obtener una reacción sobre el anuncio realizado por Social Circle. Hasta el momento, la información proporcionada no incluye una respuesta oficial de ICE.

La ciudad había demandado a DHS e ICE UPDATE: Proposed ICE Detention Facility in Social Circle Not Happening In a social media post, the city says Congressman Mike Collins’ office informed them that the Department of Homeland Security is no longer pursuing the facility. The city thanks Collins, along with U.S.… pic.twitter.com/sTJZ20P0Zz — Rahul Bali (@rahulbali) June 19, 2026 La Alcaldía de Social Circle había presentado una demanda contra el DHS e ICE por los planes del centro de detención. En la acción legal, la ciudad argumentó que la prisión tendría un impacto negativo sobre la pequeña comunidad. El gobierno local pidió a una corte que suspendiera el proyecto migratorio. La demanda buscaba frenar la apertura de una megacárcel con capacidad para 10,000 reclusos. El tamaño del proyecto era uno de los puntos centrales de la oposición municipal. Social Circle tiene alrededor de 5,000 habitantes, según lo indicado por la propia ciudad en sus argumentos. Por eso, la Alcaldía sostuvo que el centro proyectado cambiaría de forma drástica la dinámica local. La acción legal también puso atención en la capacidad de los servicios públicos de la ciudad. Según la demanda, la red de servicios públicos ya estaba sobrecargada. La ciudad afirmó que esa infraestructura no podría soportar la instalación proyectada. De acuerdo con la acción legal, el centro triplicaría en la práctica la población de la localidad. Ese posible aumento fue presentado como un riesgo para una comunidad pequeña.