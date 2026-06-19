ICE permite bodas de detenidos bajo custodia

Detenidos por ICE pueden casarse bajo custodia, pero deben cumplir requisitos legales, presentar una solicitud y esperar autorización.

ICE permite matrimonios detenidos

Solicitud escrita obligatoria

Autorización puede negarse Las personas detenidas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tienen derecho a contraer matrimonio mientras permanecen en instalaciones autorizadas. El proceso no ocurre de forma automática. Por qué importa: El trámite exige una solicitud formal, documentos firmados y revisión administrativa antes de que una ceremonia pueda ser autorizada. Detenidos por ICE pueden solicitar matrimonio bajo custodia El detenido, su representante legal o su abogado deben iniciar la gestión ante las autoridades del centro de detención. La petición debe presentarse por escrito y dirigirse al funcionario del área de alojamiento o al oficial del ICE correspondiente. Según el Manual Nacional del Detenido del ICE, la solicitud llega finalmente al administrador de la instalación. También puede ser revisada por el director de la oficina local, según corresponda.

El detenido debe presentar una solicitud formal El primer paso para casarse bajo custodia del ICE es enviar una solicitud escrita. Ese documento debe explicar la intención del detenido de contraer matrimonio mientras permanece dentro de la instalación. La petición debe pasar por los canales administrativos del centro. Después, el administrador de la instalación revisa la solicitud y decide si puede avanzar. En algunos casos, el administrador puede requerir aprobación final del director de la oficina local del ICE. TE PUEDE INTERESAR: Candidato respaldado por demócratas en Nebraska busca equilibrar voto migrante Para que la solicitud sea considerada válida, el interesado debe confirmar tres puntos obligatorios. Primero, debe cumplir todos los requisitos legales vigentes para contraer matrimonio. Segundo, debe tener plena capacidad para comprender y celebrar el compromiso nupcial. Tercero, el futuro cónyuge debe certificar explícitamente su voluntad firme de casarse con el detenido. El detenido también debe adjuntar un documento adicional. Ese documento debe estar firmado por la persona con quien desea casarse. La firma debe ratificar el plan de matrimonio y confirmar la intención de avanzar con la ceremonia. Si la solicitud es denegada, el detenido y su representante legal reciben una notificación formal. Esa respuesta debe incluir los motivos de la negativa por escrito.

El Manual Nacional del Detenido fija reglas y servicios El Manual Nacional del Detenido del ICE funciona como una base normativa para las personas bajo custodia federal. Su propósito es estandarizar la información esencial que reciben los detenidos en instalaciones aprobadas. De acuerdo con la agencia, el manual describe políticas, normas, procedimientos y reglamentos aplicables dentro de los centros. También establece deberes y conductas esperadas durante la permanencia bajo custodia. Además, ofrece una visión general de los servicios y programas disponibles para los detenidos. Cada instalación proporciona un suplemento local específico. Ese documento complementario aborda aspectos prácticos de la vida diaria dentro del centro. Entre esos temas están los horarios de comida, los procedimientos de visita y las normas de comunicación. El suplemento también explica cómo deben interactuar el personal y los detenidos dentro de la instalación. Así, el manual general y el suplemento local funcionan como guías para la vida bajo custodia. Ambos documentos ayudan a ordenar procesos internos, incluyendo solicitudes especiales como una ceremonia matrimonial.