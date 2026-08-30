ICE arresta a más de 1,300 inmigrantes en dos semanas: operativo sacude Virginia y Maryland
Publicado el30/08/2026 a las 10:25
- Arrestos de ICE en Virginia y Maryland
- Operativo duró dos semanas
- La agencia reportó 1,328 arrestos
Un amplio operativo migratorio federal dejó 1,328 personas arrestadas en Virginia y Maryland durante apenas dos semanas, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las detenciones ocurrieron entre el 1 y el 14 de agosto, como parte de una ofensiva que se extendió por ambos estados y tuvo especial presencia cerca de Washington, D.C.
DHS sostiene que las personas detenidas se encontraban ilegalmente en Estados Unidos, aunque las circunstancias migratorias y los antecedentes varían entre los casos incluidos en el balance.
Las autoridades destacaron además arrestos de personas con antecedentes o acusaciones por delitos graves, dentro de una operación que refleja la intensificación de las acciones migratorias federales.
ICE concentra operativo migratorio cerca de Washington, D.C.
La denominada Operación Comunidad Segura tuvo una presencia significativa en los suburbios de Washington, aunque las acciones federales abarcaron diferentes zonas de Virginia y Maryland.
Según las autoridades, entre los detenidos había personas con antecedentes relacionados con agresión sexual, secuestro, conducir bajo los efectos del alcohol y atropello con fuga.
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DHS también mencionó casos relacionados con robo de identidad y otros robos, mientras presentó el operativo como parte de sus esfuerzos para reforzar la seguridad pública.
Sin embargo, el anuncio engloba a más de 1,300 personas y no significa que todos los detenidos estuvieran acusados o condenados por los delitos destacados por las autoridades.
DHS vincula algunos detenidos con pandillas transnacionales
El gobierno federal aseguró que entre los arrestados había presuntos integrantes de organizaciones como MS-13, Calle 18 y Tren de Aragua, consideradas amenazas por las autoridades estadounidenses.
DHS también señaló que algunos casos involucraban antecedentes o acusaciones por asesinato, intento de asesinato y violación, además de infracciones relacionadas con el estatus migratorio.
La operación ocurre mientras la administración del presidente Donald Trump mantiene como prioridad aumentar las detenciones y expulsiones de personas que considera deportables bajo las leyes estadounidenses.
El gobierno ha realizado otros despliegues similares: en julio, autoridades reportaron más de 1,200 arrestos durante otro operativo migratorio desarrollado alrededor de Atlanta.
Gobierno Trump defiende el aumento de arrestos migratorios
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió las detenciones y acusó a dirigentes de Virginia y Maryland favorables a políticas santuario de obstaculizar las prioridades federales.
Mullin aseguró que la administración Trump pretende colocar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses como prioridad mediante el arresto y expulsión de inmigrantes sujetos a deportación.
El mensaje evidencia nuevamente el choque entre Washington y jurisdicciones que limitan determinadas formas de cooperación entre autoridades locales y agencias federales de inmigración.
Para las comunidades inmigrantes, el alcance del operativo también aumenta la atención sobre dónde y cómo ICE desarrolla sus acciones, especialmente alrededor de la capital estadounidense.
Qué significa el operativo para los inmigrantes
Una detención migratoria no equivale automáticamente a una condena penal, y cada persona puede enfrentar circunstancias distintas dependiendo de su estatus, antecedentes y proceso ante las autoridades.
Además, estar acusado de un delito no significa haber sido declarado culpable, una distinción relevante al interpretar las cifras y ejemplos divulgados por el gobierno.
Las personas detenidas pueden enfrentar procedimientos migratorios diferentes según su caso, incluidas posibles órdenes de expulsión, mientras determinadas situaciones permiten presentar defensas o solicitar revisión judicial.
Familiares de una persona arrestada por ICE pueden buscar información mediante los sistemas oficiales de localización de detenidos y consultar con un abogado de inmigración sobre los próximos pasos, apuntó ‘The Center Square‘ y el sitio oficial de ICE.