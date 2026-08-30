ICE arresta a más de 1,300 inmigrantes en dos semanas: operativo sacude Virginia y Maryland

Arrestos de ICE en Virginia y Maryland

Operativo duró dos semanas

La agencia reportó 1,328 arrestos

Un amplio operativo migratorio federal dejó 1,328 personas arrestadas en Virginia y Maryland durante apenas dos semanas, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las detenciones ocurrieron entre el 1 y el 14 de agosto, como parte de una ofensiva que se extendió por ambos estados y tuvo especial presencia cerca de Washington, D.C.

DHS sostiene que las personas detenidas se encontraban ilegalmente en Estados Unidos, aunque las circunstancias migratorias y los antecedentes varían entre los casos incluidos en el balance.

Las autoridades destacaron además arrestos de personas con antecedentes o acusaciones por delitos graves, dentro de una operación que refleja la intensificación de las acciones migratorias federales.

ICE concentra operativo migratorio cerca de Washington, D.C.

La denominada Operación Comunidad Segura tuvo una presencia significativa en los suburbios de Washington, aunque las acciones federales abarcaron diferentes zonas de Virginia y Maryland.

Según las autoridades, entre los detenidos había personas con antecedentes relacionados con agresión sexual, secuestro, conducir bajo los efectos del alcohol y atropello con fuga.

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DHS también mencionó casos relacionados con robo de identidad y otros robos, mientras presentó el operativo como parte de sus esfuerzos para reforzar la seguridad pública.

Sin embargo, el anuncio engloba a más de 1,300 personas y no significa que todos los detenidos estuvieran acusados o condenados por los delitos destacados por las autoridades.