Candidato respaldado por demócratas en Nebraska busca equilibrar voto migrante

Dan Osborn enfrenta nuevas preguntas, tras declaraciones pasadas sobre ICE que podrían complicar su campaña al Senado en Nebraska.

Osborn enfrenta presión migratoria

ICE complica su campaña

Nebraska mide su discurso Dan Osborn, candidato independiente al Senado por Nebraska respaldado por el Partido Demócrata, enfrenta un delicado reto político. Su campaña ha buscado atraer a votantes críticos de la política inmigratoria del Gobierno de Trump. Osborn ha condenado con fuerza las tácticas del presidente, especialmente el uso de agentes enmascarados. También ha defendido que la mano de obra inmigrante es esencial para la economía de Nebraska. Dan Osborn enfrenta polémica por ICE El candidato al Senado respaldado por los demócratas, Dan Osborn, habría alertado a ICE sobre trabajadores indocumentados https://t.co/AwnjpbDUVn — CNN en Español (@CNNEE) June 19, 2026 Por qué importa: su mensaje actual contrasta con declaraciones hechas durante una huelga sindical en 2021. En ese momento, Osborn era líder sindical durante una amarga huelga en una planta de cereales de Kellogg’s en Omaha. Durante el conflicto laboral, Osborn y su sindicato trabajaron para alertar a autoridades federales sobre acusaciones contra la empresa. Según esas acusaciones, Kellogg’s habría reemplazado a trabajadores en huelga con inmigrantes indocumentados.

Las declaraciones de Osborn en 2021 complican su mensaje actual En diciembre de 2021, Osborn habló sobre el tema en un podcast a favor de los sindicatos. “Kellogg’s está contratando trabajadores de reemplazo”, dijo entonces Osborn. También aseguró que tenían “información fidedigna” sobre un supuesto porcentaje de trabajadores indocumentados. Osborn afirmó que se habían puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional y con ICE. TE PUEDE INTERESAR: ICE detiene a futbolista venezolana y desata indignación en universidad de Michigan Dijo además que habían presentado denuncias y esperaba que las autoridades investigaran. Sin embargo, en esa entrevista no presentó pruebas de que Kellogg’s empleara trabajadores indocumentados. CNN tampoco pudo verificar de forma independiente esa acusación. Aunque en su momento se informó que Kellogg’s utilizaba mano de obra temporal, ningún reporte público identificó a esos trabajadores como indocumentados. La revisión de registros realizada por CNN tampoco halló pruebas que respaldaran la afirmación. Kellogg’s no respondió a la solicitud de comentarios. Ahora, la campaña de Osborn afirma que él nunca contactó personalmente a ICE ni al DHS. Según su campaña, Osborn llamó al departamento del sheriff local para preguntar cómo debían reportarse ese tipo de acusaciones. Luego transmitió esa información a su equipo. La campaña sostiene que otras personas contactaron a autoridades federales por su cuenta, “a título individual”. Un portavoz de ICE se negó a confirmar o negar si la agencia recibió alguna denuncia relacionada con la huelga. La agencia citó su política de no identificar a quienes denuncian presuntas violaciones migratorias. Menos de dos semanas después del podcast, los trabajadores ratificaron un nuevo contrato. La huelga terminó tras 77 días.

Osborn intenta equilibrar votantes de Trump y demócratas Osborn ha construido su identidad política como populista independiente y defensor de los derechos laborales. Es veterano de la Marina y expresidente sindical. En 2024 perdió su candidatura al Senado, aunque superó las expectativas. Ahora depende de una coalición compleja. Esa coalición incluye votantes demócratas que, según encuestas, se han vuelto sumamente hostiles hacia ICE. También busca mantener el apoyo de votantes de Trump atraídos por su populismo económico. La inmigración pone a prueba esa estrategia más que cualquier otro tema. Durante la campaña, Osborn ha intentado ubicarse en una posición intermedia. Ha combinado un lenguaje firme sobre la frontera con comprensión hacia residentes indocumentados de larga data. Ha dicho que desea un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados de larga permanencia. También ha afirmado que la mano de obra inmigrante ayuda a cubrir empleos vacantes en Nebraska. Además, sostiene que los indocumentados deberían poder obtener tarjetas de Seguro Social durante su proceso hacia la residencia legal. Osborn afirma que apoya una reforma inmigratoria. Pero ha condicionado ese apoyo a que la frontera esté asegurada con un muro.

Sus críticas a Trump buscan marcar distancia Osborn también ha criticado con dureza las tácticas migratorias de Trump. En agosto de 2025, habló del tema en el podcast The Bulwark. “Mencioné que está perjudicando a las empresas, pero tampoco es humanamente decente”, dijo Osborn. Agregó que se están viendo redadas en fábricas y carnicerías. También señaló que algunas personas han dejado de presentarse a trabajar en restaurantes. Según Osborn, los dueños de negocios están siendo perjudicados por esa política inmigratoria. Dijo que su lado conservador en materia económica está “sumamente preocupado” por esa situación. Lo que viene: el desafío para Osborn será sostener una coalición políticamente difícil. Sus declaraciones de 2021 podrían complicar su relación con votantes demócratas críticos de ICE.