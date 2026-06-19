Trump lanza fuerte amenaza a Irán tras ataques de Israel en Líbano: “No recibirán ni diez centavos”

Trump amenaza fondos a Irán

Ataques frenan negociaciones nucleares

Tensión crece entre aliados

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a aumentar este viernes después de que el presidente Donald Trump afirmara que fue Teherán quien buscó acercarse a Washington para negociar.

El mandatario también advirtió que Irán no recibirá los recursos contemplados en el reciente acuerdo firmado entre ambos países para poner fin a la guerra.

Por qué importa: Las declaraciones llegan en medio de un momento delicado para el proceso de paz entre Washington y Teherán, mientras los nuevos ataques israelíes en Líbano han provocado el aplazamiento de las negociaciones nucleares previstas para este viernes en Suiza.

Trump amenaza a Irán y bloquea fondos

Trump afirma que Irán está «acabado» y que no recibirá «ni diez centavos» de EEUU.https://t.co/u4ypLGzAO8 — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 19, 2026

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump rechazó que Estados Unidos haya actuado por necesidad en las conversaciones con Irán.

«No nos reunimos por desesperación; fue Irán quien lo hizo. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días (de la segunda fase del acuerdo). No recibirán dinero alguno, ¡ni diez centavos!», escribió el presidente.

Trump no ofreció detalles adicionales sobre los fondos mencionados ni explicó cómo se aplicaría esa medida dentro del acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos.

Las declaraciones se producen apenas un día después de la entrada en vigor del memorando de entendimiento firmado por Trump y el presidente iraní, Masud Pezeshkian.