Trump lanza fuerte amenaza a Irán tras ataques de Israel en Líbano: “No recibirán ni diez centavos”
Publicado el19/06/2026 a las 08:14
- Trump amenaza fondos a Irán
- Ataques frenan negociaciones nucleares
- Tensión crece entre aliados
Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a aumentar este viernes después de que el presidente Donald Trump afirmara que fue Teherán quien buscó acercarse a Washington para negociar.
El mandatario también advirtió que Irán no recibirá los recursos contemplados en el reciente acuerdo firmado entre ambos países para poner fin a la guerra.
Por qué importa: Las declaraciones llegan en medio de un momento delicado para el proceso de paz entre Washington y Teherán, mientras los nuevos ataques israelíes en Líbano han provocado el aplazamiento de las negociaciones nucleares previstas para este viernes en Suiza.
Trump amenaza a Irán y bloquea fondos
Trump afirma que Irán está «acabado» y que no recibirá «ni diez centavos» de EEUU.https://t.co/u4ypLGzAO8
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 19, 2026
A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump rechazó que Estados Unidos haya actuado por necesidad en las conversaciones con Irán.
«No nos reunimos por desesperación; fue Irán quien lo hizo. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días (de la segunda fase del acuerdo). No recibirán dinero alguno, ¡ni diez centavos!», escribió el presidente.
Trump no ofreció detalles adicionales sobre los fondos mencionados ni explicó cómo se aplicaría esa medida dentro del acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos.
Las declaraciones se producen apenas un día después de la entrada en vigor del memorando de entendimiento firmado por Trump y el presidente iraní, Masud Pezeshkian.
Irán responsabiliza a Estados Unidos por los ataques en Líbano
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— El Universo (@eluniversocom) June 19, 2026
La respuesta iraní no tardó en llegar, de acuerdo con la agencia Efe.
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, responsabilizó directamente a Estados Unidos por los recientes ataques israelíes en territorio libanés.
Según el funcionario, Washington tiene una «responsabilidad directa» en las acciones militares ejecutadas por Israel.
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Bagaei recordó además que el fin de las hostilidades en Líbano forma parte de los compromisos establecidos dentro del memorando de entendimiento firmado entre ambos países.
El portavoz también advirtió que Irán tomará medidas para proteger a sus aliados.
Sus declaraciones ocurrieron después de que Israel lanzara nuevos ataques en Líbano este viernes.
De acuerdo con la información disponible, las ofensivas dejaron al menos 18 personas muertas.
Negociaciones nucleares quedan suspendidas
Las hostilidades en Líbano también afectaron de manera directa el calendario diplomático entre Washington y Teherán.
Las negociaciones nucleares que debían comenzar este viernes en Suiza fueron aplazadas debido al deterioro de la situación regional.
Estados Unidos e Irán tenían previsto reunirse en Ginebra junto con los mediadores Catar y Pakistán.
El objetivo era formalizar el memorando de entendimiento y comenzar las conversaciones sobre un acuerdo de paz más duradero.
Sin embargo, fuentes iraníes indicaron que su delegación canceló en el último momento el viaje programado.
La decisión fue tomada tras los ataques israelíes en Líbano y las exigencias iraníes para que Israel cese tanto las ofensivas militares como la ocupación del sur libanés.
Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró este viernes que el Ejército israelí continuará ocupando parte del sur de Líbano y enfrentándose a la milicia chií Hizbulá.
Sus declaraciones contrastan con las expresadas horas antes por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien afirmó que Israel debe respetar el proceso de paz iniciado con Irán.
La suspensión de las conversaciones refleja las crecientes diferencias entre Estados Unidos e Israel respecto al manejo del conflicto regional y añade incertidumbre sobre el futuro del acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán.