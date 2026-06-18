Trump confirma firma del acuerdo de entendimiento con Irán
Publicado el18/06/2026 a las 07:46
- Trump firma acuerdo con Irán
- Macron aplaude la firma
- Inician nuevas negociaciones
El presidente Donald Trump confirmó este miércoles que firmó el acuerdo de entendimiento con Irán durante su estancia en el Palacio de Versalles, en Francia, aunque evitó ofrecer detalles adicionales sobre el proceso.
Por qué importa: La firma formaliza un memorando que busca poner fin a meses de conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, además de abrir una nueva etapa de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.
Al ser consultado por periodistas sobre la firma del acuerdo, Trump respondió de manera breve.
«Está firmado (…) lo firmé en Versalles», declaró el mandatario.
Acuerdo con Irán queda formalizado en Versalles
Aquí el momento en que el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó en el Palacio de Vesalles el entendimiento con Irán.
Vía @FoxNewspic.twitter.com/hYoYLsnk9f
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 18, 2026
No ofreció más información sobre el documento ni sobre los términos específicos de la firma.
Poco después, su asesor Dan Scavino publicó en la red social X un video relacionado con el acto.
Las imágenes muestran a Trump firmando el memorando y posteriormente entregándolo al secretario de Estado, Marco Rubio.
La firma se realizó junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Tras la rúbrica, Macron reaccionó con aplausos. Posteriormente, el documento fue enviado por correo a Teherán.
Irán adelantó la firma electrónica
🔥YA ES OFICIAL🔥
El presidente Trump ha firmado esta noche en Versalles el acuerdo entre Irán y los Estados Unidos 🙌🇺🇸 pic.twitter.com/rjtmKkqh1e
— Healthy Pockets (@healthy_pockets) June 18, 2026
Antes de la confirmación de Trump, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ya había informado sobre la firma electrónica del documento.
La cancillería iraní también descartó asistir a una ceremonia presencial prevista inicialmente para el viernes en Zurich.
El acuerdo corresponde a un memorando compuesto por 14 puntos.
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Según la información difundida, el documento fue alcanzado tras varios meses de negociaciones.
Las conversaciones estuvieron mediadas por Pakistán.
El entendimiento busca poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.
Ese conflicto comenzó con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica.
El memorando también establece la «terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes».
La medida incluye el escenario del conflicto en el Líbano.
Comienza una nueva etapa de negociaciones
Tras la firma del memorando, ambas partes disponen ahora de un plazo de 60 días.
Durante ese periodo deberán negociar un acuerdo definitivo.
Las conversaciones estarán centradas en el programa nuclear iraní y en el levantamiento de sanciones.
Mientras avanzan las negociaciones, Irán se compromete a garantizar el libre tránsito por el estrecho de Ormuz.
Por su parte, Estados Unidos levantará en un plazo de 30 días el bloqueo naval contra los puertos iraníes.
El memorando también contempla compromisos que formarían parte de un acuerdo final.
Entre ellos figura el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses contra Irán.
Asimismo, Washington se comprometería a liberar activos iraníes congelados.
Otro de los puntos incluidos es la elaboración de un plan de reconstrucción valorado en 300.000 millones de dólares.