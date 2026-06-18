Trump confirma firma del acuerdo de entendimiento con Irán

Trump firma acuerdo con Irán

Macron aplaude la firma

Inician nuevas negociaciones

El presidente Donald Trump confirmó este miércoles que firmó el acuerdo de entendimiento con Irán durante su estancia en el Palacio de Versalles, en Francia, aunque evitó ofrecer detalles adicionales sobre el proceso.

Por qué importa: La firma formaliza un memorando que busca poner fin a meses de conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, además de abrir una nueva etapa de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

Al ser consultado por periodistas sobre la firma del acuerdo, Trump respondió de manera breve.

«Está firmado (…) lo firmé en Versalles», declaró el mandatario.

Acuerdo con Irán queda formalizado en Versalles

Aquí el momento en que el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó en el Palacio de Vesalles el entendimiento con Irán. Vía @FoxNewspic.twitter.com/hYoYLsnk9f — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 18, 2026

No ofreció más información sobre el documento ni sobre los términos específicos de la firma.

Poco después, su asesor Dan Scavino publicó en la red social X un video relacionado con el acto.

Las imágenes muestran a Trump firmando el memorando y posteriormente entregándolo al secretario de Estado, Marco Rubio.

La firma se realizó junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Tras la rúbrica, Macron reaccionó con aplausos. Posteriormente, el documento fue enviado por correo a Teherán.