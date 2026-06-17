Trump bromea sobre ser “el jefe” durante reunión del G7

Trump bromea en el G7

«Soy el jefe», dice

G7 debate crecimiento económico

La tercera y última jornada de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian comenzó con una escena protagonizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a convertirse en el centro de atención con una declaración que provocó reacciones entre los asistentes y la prensa internacional.

Aunque no era el anfitrión del encuentro, Trump llegó al inicio de la reunión de trabajo con su característico estilo y lanzó una frase que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento.

La cumbre, que reunió a los líderes de las principales economías del mundo, se desarrolló en una semana marcada por el reciente acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, un tema que ha tenido repercusiones en la agenda internacional.

Trump vuelve a acaparar los reflectores al llegar a la reunión

Soy el jefe (del mundo) bromea el presidente Trump al ingresar a la reunión del G7. Los países más poderosos del mundo. La cumbre reflejó los conflictos mundiales de EE.UU. como el mal humor de Trump con Macron, la indiferencia con Zelenski y el desaire entre Lula y Trump. pic.twitter.com/mkHA69u9i9 — @PCINoticias (@pcinoticias) June 17, 2026

Como ha ocurrido en otras citas internacionales, Trump fue uno de los últimos mandatarios en ingresar al salón donde se desarrollaba la reunión.

Cuando la mayoría de los líderes ya se encontraban sentados en la mesa de trabajo del Hotel Royal de Évian, el presidente estadounidense hizo su entrada y pronunció una frase que llamó inmediatamente la atención de los presentes.

«Soy el jefe», dijo Trump con tono irónico, aunque manteniendo una expresión seria.

Tras ese comentario, el mandatario también hizo referencia a las altas temperaturas que se registraban en el recinto, añadiendo un toque informal al inicio de una jornada centrada en asuntos económicos.

La escena fue captada por las cámaras de televisión que tenían acceso a los primeros minutos de la reunión, como es habitual en este tipo de encuentros diplomáticos.