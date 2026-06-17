Trump bromea sobre ser “el jefe” durante reunión del G7
Publicado el17/06/2026 a las 09:40
- Trump bromea en el G7
- «Soy el jefe», dice
- G7 debate crecimiento económico
La tercera y última jornada de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian comenzó con una escena protagonizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a convertirse en el centro de atención con una declaración que provocó reacciones entre los asistentes y la prensa internacional.
Aunque no era el anfitrión del encuentro, Trump llegó al inicio de la reunión de trabajo con su característico estilo y lanzó una frase que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento.
La cumbre, que reunió a los líderes de las principales economías del mundo, se desarrolló en una semana marcada por el reciente acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, un tema que ha tenido repercusiones en la agenda internacional.
Trump vuelve a acaparar los reflectores al llegar a la reunión
Soy el jefe (del mundo) bromea el presidente Trump al ingresar a la reunión del G7. Los países más poderosos del mundo. La cumbre reflejó los conflictos mundiales de EE.UU. como el mal humor de Trump con Macron, la indiferencia con Zelenski y el desaire entre Lula y Trump. pic.twitter.com/mkHA69u9i9
— @PCINoticias (@pcinoticias) June 17, 2026
Como ha ocurrido en otras citas internacionales, Trump fue uno de los últimos mandatarios en ingresar al salón donde se desarrollaba la reunión.
Cuando la mayoría de los líderes ya se encontraban sentados en la mesa de trabajo del Hotel Royal de Évian, el presidente estadounidense hizo su entrada y pronunció una frase que llamó inmediatamente la atención de los presentes.
«Soy el jefe», dijo Trump con tono irónico, aunque manteniendo una expresión seria.
Tras ese comentario, el mandatario también hizo referencia a las altas temperaturas que se registraban en el recinto, añadiendo un toque informal al inicio de una jornada centrada en asuntos económicos.
La escena fue captada por las cámaras de televisión que tenían acceso a los primeros minutos de la reunión, como es habitual en este tipo de encuentros diplomáticos.
El presidente estadounidense bromea también con la prensa internacional
Antes de que los periodistas abandonaran el salón, Trump volvió a dirigirse a ellos con otra intervención cargada de humor.
«¿Queréis quedaros en la reunión? Por mí no hay problema», señaló el mandatario estadounidense.
Sin embargo, la permanencia de la prensa no estaba contemplada en el protocolo del encuentro y los reporteros fueron acompañados rápidamente hacia la salida para permitir el inicio de las conversaciones privadas entre los líderes.
Posteriormente, Trump ocupó su lugar habitual junto al presidente francés, Emmanuel Macron, con quien compartió espacio durante varias de las actividades oficiales desarrolladas en Évian.
Las imágenes de este momento comenzaron a circular rápidamente en medios internacionales y redes sociales, donde la frase pronunciada por el presidente estadounidense generó numerosos comentarios.
El G7 centra sus esfuerzos en impulsar un crecimiento económico equilibrado
Más allá de las declaraciones de Trump, la reunión tuvo como objetivo principal abordar estrategias para promover un «crecimiento económico equilibrado» entre las economías participantes.
El encuentro comenzó con aproximadamente una hora de retraso y reunió a los jefes de Estado y de Gobierno del G7 junto a destacados representantes de organismos económicos internacionales.
Entre los asistentes estuvieron la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann.
La presencia de ambos funcionarios reflejó la importancia de los temas económicos en la agenda de la jornada final de la cumbre.
Mientras los líderes debatían sobre los desafíos económicos globales, las declaraciones de Trump volvieron a demostrar su capacidad para generar titulares incluso antes de que comenzaran formalmente las discusiones de alto nivel.
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FUENTE: USA Tdoay / La Informacion