Trump confía en que los republicanos superarán las expectativas en las elecciones de Estados Unidos

Trump anticipa resultados mejores de lo esperado.

Republicanos buscan conservar mayoría del Congreso.

Demócratas también expresan optimismo ante elecciones.

Trump confía republicanos elecciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los republicanos obtendrán resultados mejores de lo esperado en las elecciones de medio mandato de este martes 3 de noviembre, pese a que los sondeos apuntan a una contienda complicada para su partido.

En una entrevista telefónica con Fox News, el mandatario atribuyó parte de su optimismo al impacto de los mítines que encabezó durante las últimas semanas para movilizar a los votantes republicanos.

"Creo que los resultados van a ser mejores de lo que piensas", declaró Trump, según informó la agencia EFE.

Trump apuesta por el impacto de sus mítines electorales

El presidente destacó que realizó más de 20 concentraciones en distintos estados, incluidos territorios tradicionalmente republicanos donde los demócratas han ganado terreno, de acuerdo con las encuestas citadas por EFE.

"Hice una gira de 30 días y quiero decirte que esos estadios estaban llenos. Tuvimos tanta gente como nunca se había visto", aseguró el mandatario durante la conversación.

Trump insistió en que las concentraciones podrían influir en los resultados de la jornada electoral, marcada por las preocupaciones sobre la inflación y el encarecimiento de los combustibles.

"Creo que esas concentraciones tuvieron un gran efecto. Creo que tendrán un gran efecto esta noche", añadió.