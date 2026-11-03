Trump confía en que los republicanos superarán las expectativas en las elecciones de Estados Unidos
Publicado el 03/11/2026 a las 15:20
- Trump anticipa resultados mejores de lo esperado.
- Republicanos buscan conservar mayoría del Congreso.
- Demócratas también expresan optimismo ante elecciones.
Trump confía republicanos elecciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los republicanos obtendrán resultados mejores de lo esperado en las elecciones de medio mandato de este martes 3 de noviembre, pese a que los sondeos apuntan a una contienda complicada para su partido.
En una entrevista telefónica con Fox News, el mandatario atribuyó parte de su optimismo al impacto de los mítines que encabezó durante las últimas semanas para movilizar a los votantes republicanos.
"Creo que los resultados van a ser mejores de lo que piensas", declaró Trump, según informó la agencia EFE.
Trump apuesta por el impacto de sus mítines electorales
El presidente destacó que realizó más de 20 concentraciones en distintos estados, incluidos territorios tradicionalmente republicanos donde los demócratas han ganado terreno, de acuerdo con las encuestas citadas por EFE.
"Hice una gira de 30 días y quiero decirte que esos estadios estaban llenos. Tuvimos tanta gente como nunca se había visto", aseguró el mandatario durante la conversación.
Trump insistió en que las concentraciones podrían influir en los resultados de la jornada electoral, marcada por las preocupaciones sobre la inflación y el encarecimiento de los combustibles.
"Creo que esas concentraciones tuvieron un gran efecto. Creo que tendrán un gran efecto esta noche", añadió.
Demócratas también muestran optimismo por el Congreso
Mientras Trump defendía las posibilidades republicanas, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, expresó confianza en el desempeño de su partido.
Al acudir a votar en Nueva York, el senador afirmó que los demócratas están "optimistas hasta la náusea", según declaraciones recogidas por EFE.
"Hace un año, nadie creía que pudiéramos lograrlo. Nadie pensaba que estaríamos siquiera cerca de recuperar el Senado", sostuvo Schumer.
El legislador atribuyó las expectativas de su partido tanto a sus candidatos como a las controversias que rodean a la Administración Trump.
¿Qué indican los pronósticos electorales?
El modelo de pronósticos de Decision Desk HQ, citado por EFE, asignaba a los demócratas un 84 % de probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes y un 65 % de obtener la mayoría del Senado.
Estas cifras representan estimaciones previas al resultado electoral y no garantizan que alguno de los partidos consiga el control de las cámaras.
Estados como Alaska, Iowa, Kansas y Míchigan concentran parte de la atención por sus contiendas al Senado, que podrían resultar decisivas para definir la mayoría legislativa.
Trump confía republicanos elecciones: Trump seguirá los resultados desde la Casa Blanca
El mandatario confirmó que permanecerá en la Casa Blanca durante la jornada electoral y utilizó su plataforma Truth Social para pedir apoyo a candidatos republicanos.
En Estados Unidos, las campañas pueden continuar hasta el cierre de las urnas, por lo que varios aspirantes realizaron actividades electorales durante este martes.
Trump había declarado a finales de octubre que aceptaría los resultados si las elecciones eran "limpias" y que buscaría trabajar con la oposición.
Sin embargo, también advirtió que vetaría iniciativas legislativas contrarias a su agenda. Su Administración desplegó aproximadamente 1.000 observadores, en un operativo que el Departamento de Justicia describió como el mayor de su historia.
Fuente: Agencia EFE, Washington, 3 de noviembre de 2026. Declaraciones de Donald Trump a Fox News y de Chuck Schumer durante la jornada electoral; pronósticos de Decision Desk HQ.