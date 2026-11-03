A pocas horas de las elecciones del martes 3 de noviembre de 2026, dos temas, inmigración y economía, se disputan el voto latino. Así quedó claro en el debate que Univision emitió el domingo 1 de noviembre y que publicó N+, con dos panelistas demócratas y dos republicanos.

Participaron Debbie Mucarsel-Powell y Luis Miranda Jr., por el lado demócrata, y Mayra Flores y Alfonso Aguilar, por el republicano.

La moderadora señaló que la inmigración altera los ánimos, pero que en las encuestas la economía es lo que más le importa a la población hispana.

Aguilar ve probable que los demócratas ganen la Cámara, pero no el Senado; Mucarsel-Powell habla de un "referéndum en contra del presidente".

Por qué importa: según USA Today y el Texas Politics Project, Trump ganó el 55% del voto latino de Texas en 2024, un récord para un candidato republicano. Esa misma información indica que el apoyo ha bajado por el costo de vida y por la aplicación de las leyes de inmigración, los dos temas del debate.

La economía, lo primero en el bolsillo

Miranda, estratega político y presidente del Latino Victory Fund, sostuvo que el votante decide por muchos temas a la vez. Reconoció que en seguridad muchos confían más en los republicanos, pero añadió que también pesan la inmigración, el precio "de los huevos", la compra, la gasolina y la guerra en Irán.

Según Miranda, solo el 24% de los latinos está a favor de Trump. Citó además una encuesta de Pew según la cual el 73% de los latinos demócratas está entusiasmado con ir a votar. Son cifras de los panelistas, no verificadas por este medio.

La inmigración, el tema que más enciende el debate

Mucarsel-Powell, excongresista demócrata por Florida, acusó al Gobierno de intimidar a las comunidades latinas y de separar familias.

Flores, excongresista republicana por Texas, culpó de las deportaciones masivas al gobierno de Biden, por permitir que "millones de personas" cruzaran ilegalmente. Dijo también que hay que recordar a los hispanos que Barack Obama deportó a más inmigrantes que cualquier otro presidente.

Aguilar, exjefe de la Oficina de Ciudadanía en el gobierno de George W. Bush, pidió matices: "No somos un grupo monolítico y en inmigración tenemos distintos puntos de vista". Citó una encuesta de la Universidad de Houston según la cual los latinos de zonas rurales del sur de Texas favorecen a Paxton y a Abbott por un margen amplio.