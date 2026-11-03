Inmigración y economía dividen al voto latino en la recta final de 2026
Publicado el 03/11/2026 a las 14:23
A pocas horas de las elecciones del martes 3 de noviembre de 2026, dos temas, inmigración y economía, se disputan el voto latino. Así quedó claro en el debate que Univision emitió el domingo 1 de noviembre y que publicó N+, con dos panelistas demócratas y dos republicanos.
- Participaron Debbie Mucarsel-Powell y Luis Miranda Jr., por el lado demócrata, y Mayra Flores y Alfonso Aguilar, por el republicano.
- La moderadora señaló que la inmigración altera los ánimos, pero que en las encuestas la economía es lo que más le importa a la población hispana.
- Aguilar ve probable que los demócratas ganen la Cámara, pero no el Senado; Mucarsel-Powell habla de un "referéndum en contra del presidente".
Por qué importa: según USA Today y el Texas Politics Project, Trump ganó el 55% del voto latino de Texas en 2024, un récord para un candidato republicano. Esa misma información indica que el apoyo ha bajado por el costo de vida y por la aplicación de las leyes de inmigración, los dos temas del debate.
La economía, lo primero en el bolsillo
Miranda, estratega político y presidente del Latino Victory Fund, sostuvo que el votante decide por muchos temas a la vez. Reconoció que en seguridad muchos confían más en los republicanos, pero añadió que también pesan la inmigración, el precio "de los huevos", la compra, la gasolina y la guerra en Irán.
Según Miranda, solo el 24% de los latinos está a favor de Trump. Citó además una encuesta de Pew según la cual el 73% de los latinos demócratas está entusiasmado con ir a votar. Son cifras de los panelistas, no verificadas por este medio.
La inmigración, el tema que más enciende el debate
Mucarsel-Powell, excongresista demócrata por Florida, acusó al Gobierno de intimidar a las comunidades latinas y de separar familias.
Flores, excongresista republicana por Texas, culpó de las deportaciones masivas al gobierno de Biden, por permitir que "millones de personas" cruzaran ilegalmente. Dijo también que hay que recordar a los hispanos que Barack Obama deportó a más inmigrantes que cualquier otro presidente.
Aguilar, exjefe de la Oficina de Ciudadanía en el gobierno de George W. Bush, pidió matices: "No somos un grupo monolítico y en inmigración tenemos distintos puntos de vista". Citó una encuesta de la Universidad de Houston según la cual los latinos de zonas rurales del sur de Texas favorecen a Paxton y a Abbott por un margen amplio.
¿Ola azul o elección cerrada?
Aguilar reconoció que los demócratas tienen impulso y que el partido del presidente suele salir mal en las elecciones intermedias. Sin embargo, cree que las encuestas se equivocan y que la contienda es más cerrada. Ve probable que los demócratas ganen la Cámara, pero no el Senado. "Es posible que los resultados al final sean muy similares a los de hace cuatro años", afirmó.
Mucarsel-Powell fue más cauta en el tono: "No me quiero emocionar demasiado". Aun así, dijo que más de 50 millones de estadounidenses ya votaron y que la participación da impulso a los demócratas, también en Florida. Calificó la elección de "un referéndum en contra del presidente" y citó una aprobación de Trump del 32%.
Lo que hay que vigilar el martes
Texas concentra buena parte de la atención. Según USA Today, en el distrito 15 el demócrata Bobby Pulido aventaja a la republicana Monica De La Cruz. Flores recordó que en 2022 perdió el distrito 34 por solo dos puntos, en un distrito donde, según ella, Biden había ganado por 17. Afirmó que ahora el distrito favorece a los republicanos, aunque las encuestas los tienen abajo.
En Florida, la participación será la señal a seguir, dado el argumento de Mucarsel-Powell sobre el voto adelantado. En los distritos con mucha población latina, el resultado dirá si pesa más el costo de vida o la política migratoria, o si, como dijo Aguilar, el electorado latino se reparte de forma distinta según la zona.
Para repasar los estados donde el voto latino puede marcar la diferencia, consulta nuestra guía sobre los 8 estados donde el voto latino puede marcar la diferencia.
Fuentes: N+ / Univision; USA Today. Datos consultados el 2 de noviembre de 2026.