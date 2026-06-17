EE.UU. realiza nuevo ataque contra embarcación sospechosa de narcotráfico en el Pacífico oriental
Publicado el17/06/2026 a las 09:02
- Operativo antidrogas deja un muerto
- Comando Sur intensifica ofensiva
- Campaña bajo revisión oficial
El Comando Sur de Estados Unidos informó este martes que ejecutó una nueva operación militar en el océano Pacífico oriental contra una embarcación presuntamente vinculada a organizaciones del narcotráfico.
La acción dejó una persona fallecida y dos sobrevivientes, según datos oficiales difundidos por la institución militar.
Por qué importa: La operación forma parte de una campaña militar que Estados Unidos desarrolla desde hace diez meses en aguas internacionales y que acumula decenas de ataques contra embarcaciones señaladas por actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
La acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta «Lanza del Sur».
Comando Sur identifica embarcación sospechosa
🇺🇸💥 Estados Unidos abatió a un narcotraficante y dos sobrevivieron en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico. Ya son más de 200 los muertos en 63 ataques similares.
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— TC Televisión (@tctelevision) June 17, 2026
Se trata de una operación que Estados Unidos mantiene en aguas internacionales desde hace diez meses, según Efe.
Según el Comando Sur, labores de inteligencia permitieron identificar una nueva embarcación que navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental.
La información oficial señala que la embarcación participaba en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
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Tras la identificación del objetivo, las fuerzas involucradas llevaron a cabo la intervención.
El Comando Sur describió la acción como un «ataque cinético letal».
Las autoridades estadounidenses no ofrecieron detalles adicionales sobre la embarcación ni sobre la nacionalidad de las personas involucradas.
Tampoco se informó sobre la posible cantidad de droga transportada.
Un muerto y dos sobrevivientes
De acuerdo con el reporte oficial, durante la operación murió un presunto integrante de una organización vinculada al narcotráfico.
Otras dos personas sobrevivieron al incidente.
El Comando Sur no divulgó la identidad de los involucrados.
La institución tampoco precisó las circunstancias específicas que provocaron la muerte reportada durante la intervención.
La información difundida se limitó a señalar el resultado de la operación y la participación de la Fuerza de Tarea Conjunta «Lanza del Sur».
La acción se suma a una serie de operaciones similares realizadas en el Pacífico oriental durante los últimos meses.
Campaña bajo revisión en Washington
Con el ataque realizado este martes, la ofensiva militar suma al menos 63 ataques contra embarcaciones.
Además, registra más de 200 personas fallecidas, de acuerdo con recuentos realizados por medios especializados basados en datos oficiales del Comando Sur.
La mayoría de las víctimas han sido registradas en aguas del Pacífico oriental.
La campaña ha generado cuestionamientos y atención en Washington.
Como resultado de ese escrutinio, en mayo la oficina del inspector general del Pentágono abrió una evaluación sobre estas operaciones.
El objetivo de la revisión es determinar si el Comando Sur siguió los protocolos establecidos para la selección de objetivos.
La evaluación se centra en las operaciones que han sido desarrolladas durante esta campaña antidrogas.
Hasta el momento, el Comando Sur continúa ejecutando acciones dentro de esta estrategia en aguas internacionales.
La operación anunciada este martes representa uno de los episodios más recientes de una ofensiva que permanece bajo observación mientras avanzan las evaluaciones sobre sus procedimientos y resultados.