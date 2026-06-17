EE.UU. realiza nuevo ataque contra embarcación sospechosa de narcotráfico en el Pacífico oriental

Operativo antidrogas deja un muerto

Comando Sur intensifica ofensiva

Campaña bajo revisión oficial

El Comando Sur de Estados Unidos informó este martes que ejecutó una nueva operación militar en el océano Pacífico oriental contra una embarcación presuntamente vinculada a organizaciones del narcotráfico.

La acción dejó una persona fallecida y dos sobrevivientes, según datos oficiales difundidos por la institución militar.

Por qué importa: La operación forma parte de una campaña militar que Estados Unidos desarrolla desde hace diez meses en aguas internacionales y que acumula decenas de ataques contra embarcaciones señaladas por actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

La acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta «Lanza del Sur».

Comando Sur identifica embarcación sospechosa

🇺🇸💥 Estados Unidos abatió a un narcotraficante y dos sobrevivieron en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico. Ya son más de 200 los muertos en 63 ataques similares. 🔗: https://t.co/15X1BFIK4a pic.twitter.com/tvFiBv6Eqd — TC Televisión (@tctelevision) June 17, 2026

Se trata de una operación que Estados Unidos mantiene en aguas internacionales desde hace diez meses, según Efe.

Según el Comando Sur, labores de inteligencia permitieron identificar una nueva embarcación que navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental.

La información oficial señala que la embarcación participaba en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

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Tras la identificación del objetivo, las fuerzas involucradas llevaron a cabo la intervención.

El Comando Sur describió la acción como un «ataque cinético letal».

Las autoridades estadounidenses no ofrecieron detalles adicionales sobre la embarcación ni sobre la nacionalidad de las personas involucradas.

Tampoco se informó sobre la posible cantidad de droga transportada.