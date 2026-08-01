Ceuta vive una tragedia migratoria: al menos 86 muertos y España anuncia una nueva barrera fronteriza

86 muertos en Ceuta

España reforzará la frontera

Miles cruzaron desde Marruecos

La crisis migratoria en Ceuta escaló a un nuevo nivel tras registrarse al menos 86 personas fallecidas durante un cruce masivo desde Marruecos, mientras el Gobierno de España respondió con nuevas medidas para reforzar el control fronterizo.

Las autoridades españolas confirmaron que levantarán una barrera de contención en la frontera marítima que separa el enclave de territorio marroquí, después de una de las mayores llegadas de migrantes registradas en la zona.

El flujo de personas se produjo entre el jueves y el viernes, cuando decenas de miles intentaron alcanzar Ceuta en busca de oportunidades fuera de Marruecos, según la información difundida por las autoridades.

La emergencia reabrió el debate sobre la gestión migratoria en la frontera sur de Europa y sobre las condiciones que impulsan a miles de personas a emprender travesías de alto riesgo.

El cruce masivo dejó decenas de víctimas en la frontera

De acuerdo con el balance oficial, al menos 86 migrantes perdieron la vida durante los intentos de ingresar a Ceuta desde territorio marroquí.

Las autoridades indicaron que la mayoría de las muertes ocurrió por ahogamiento mientras las personas intentaban llegar a nado hasta el enclave español. Otras víctimas fallecieron durante estampidas registradas en medio del movimiento masivo de personas que buscaban cruzar la frontera.

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El episodio ocurrió después de que entre 50,000 y 60,000 migrantes llegaran a Ceuta en apenas dos días, convirtiéndose en uno de los mayores desplazamientos registrados en ese punto fronterizo.

Las imágenes de la emergencia movilizaron a cuerpos de rescate y fuerzas de seguridad desplegados para atender la situación. La magnitud del operativo también obligó a reforzar la vigilancia marítima y terrestre para evitar nuevos ingresos irregulares.