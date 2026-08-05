Trump lanza dura advertencia a Irán: «Recibirán un golpe muy duro»
Publicado el04/08/2026 a las 19:46
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra Irán al asegurar que el país enfrentará «un golpe muy duro» si decide abandonar nuevamente las negociaciones destinadas a impedir el desarrollo de armas nucleares.
Durante una entrevista concedida a Fox News desde su campo de golf en Los Ángeles, el mandatario reiteró que Washington no permitirá que Teherán obtenga un arsenal nuclear.
«No pueden tener un arma nuclear»
Trump fue contundente al referirse a las conversaciones con Irán.
«Si vuelven a echarse atrás, van a sufrir un golpe muy duro. Lo saben; lo entienden. No tengo otra opción. No pueden tener un arma nuclear. Es muy sencillo», afirmó.
El mandatario también aseguró que las conversaciones representan la «última oportunidad» para alcanzar un acuerdo que garantice la desnuclearización del país.
Irán niega negociaciones directas
Pese a las declaraciones del presidente estadounidense, fuentes diplomáticas iraníes negaron que existan negociaciones directas con Washington.
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Según esas fuentes, los contactos actuales se desarrollan con Omán y están enfocados en garantizar la seguridad del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes del mundo.
Persista la tensión
Trump insistió en que cualquier acuerdo deberá impedir definitivamente que Irán desarrolle armas nucleares.
La tensión entre ambos países continúa después de que, pese a la firma de un memorando de entendimiento el pasado 17 de junio para abrir un proceso de paz de dos meses, los ataques entre ambas partes se reanudaran.
Tras esos enfrentamientos, Irán anunció el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos respondió ordenando reforzar el cerco naval frente a las costas iraníes.