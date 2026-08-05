Trump lanza dura advertencia a Irán: «Recibirán un golpe muy duro»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra Irán al asegurar que el país enfrentará «un golpe muy duro» si decide abandonar nuevamente las negociaciones destinadas a impedir el desarrollo de armas nucleares.

Durante una entrevista concedida a Fox News desde su campo de golf en Los Ángeles, el mandatario reiteró que Washington no permitirá que Teherán obtenga un arsenal nuclear.

«No pueden tener un arma nuclear»

Trump fue contundente al referirse a las conversaciones con Irán.

«Si vuelven a echarse atrás, van a sufrir un golpe muy duro. Lo saben; lo entienden. No tengo otra opción. No pueden tener un arma nuclear. Es muy sencillo», afirmó.

El mandatario también aseguró que las conversaciones representan la «última oportunidad» para alcanzar un acuerdo que garantice la desnuclearización del país.

Irán niega negociaciones directas

Pese a las declaraciones del presidente estadounidense, fuentes diplomáticas iraníes negaron que existan negociaciones directas con Washington.

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