Trump lanza dura advertencia: «EE.UU. acabará como Ceuta si ganan los demócratas»
Publicado el31/07/2026 a las 08:40
- Trump compara a EE.UU. con Ceuta.
- Advierte sobre los demócratas.
- Ceuta sigue en crisis migratoria.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó este viernes la crisis migratoria en la ciudad española de Ceuta para advertir que, a su juicio, Estados Unidos enfrentará un escenario similar si el Partido Demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.
Durante una entrevista con Fox News, el mandatario republicano calificó de “terrible” la situación que vive el enclave español y la convirtió en un ejemplo de lo que, según afirmó, podría ocurrir en territorio estadounidense bajo un gobierno demócrata.
“Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”, expresó Trump.
Las declaraciones llegan mientras la crisis en Ceuta domina la agenda internacional tras el ingreso masivo de miles de migrantes desde Marruecos y en un momento en el que la inmigración vuelve a ocupar un lugar central en el discurso político estadounidense.
Trump convierte la crisis de Ceuta en una advertencia para los votantes de Estados Unidos
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Trump defendió nuevamente las políticas migratorias implementadas durante su administración.
El mandatario recordó que su Gobierno frenó los flujos migratorios en la frontera con México y endureció el acceso al sistema de asilo.
También aseguró que un eventual triunfo demócrata tendría consecuencias negativas para el país.
“No vivirán muy bien”, advirtió al referirse a la posibilidad de que la oposición recupere la Casa Blanca en 2028.
La comparación con Ceuta hace referencia a la presión migratoria registrada esta semana en la frontera entre Marruecos y el enclave español situado en el norte de África.
La crisis migratoria en Ceuta deja decenas de muertos y miles de retornos
Trump avisa de que EEUU estará como Ceuta «dentro de tres años» si ganan los demócratashttps://t.co/eoY112cz5U pic.twitter.com/j3jhR0o2P3
— Europa Press TV (@europapress_tv) July 31, 2026
Miles de personas provenientes de Marruecos cruzaron el jueves de manera irregular hacia Ceuta, desencadenando una de las mayores crisis migratorias registradas en la zona en los últimos años.
El saldo del episodio asciende, según los reportes más recientes, a al menos 34 fallecidos, mientras continúan las labores de control y repatriación.
De acuerdo con el Ministerio del Interior de España, más de 25,000 personas ya han regresado a Marruecos de las aproximadamente 49,000 que cruzaron la frontera durante la emergencia.
Las autoridades españolas mantienen desplegados importantes recursos de seguridad mientras avanzan los procesos de devolución y atención humanitaria.
La magnitud del episodio ha generado preocupación tanto en España como en el resto de Europa por el impacto político, migratorio y diplomático de la crisis.
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reaccionó con dureza a los acontecimientos.
El mandatario calificó lo ocurrido como un “ataque” y una “violación de la integridad territorial de España”, al referirse al ingreso masivo de migrantes desde Marruecos.
Mientras tanto, desde Washington, la Casa Blanca respaldó el discurso de Trump sobre la inmigración.
La administración estadounidense, aliada del Gobierno marroquí, responsabilizó de la situación a “las políticas globalistas de extrema izquierda” del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez.
Las declaraciones elevan el tono político entre ambos gobiernos y sitúan nuevamente la inmigración como uno de los principales temas de confrontación internacional.
Con sus comentarios, Trump también incorpora la crisis de Ceuta al debate político estadounidense, utilizándola como argumento para defender su política migratoria y advertir sobre el rumbo que, según sostiene, podría tomar Estados Unidos si los demócratas regresan al poder en las elecciones presidenciales de 2028.
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FUENTE: El Nuevo Herald / Nuevo Dia