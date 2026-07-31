Trump lanza dura advertencia: «EE.UU. acabará como Ceuta si ganan los demócratas»

Trump compara a EE.UU. con Ceuta.

Advierte sobre los demócratas.

Ceuta sigue en crisis migratoria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó este viernes la crisis migratoria en la ciudad española de Ceuta para advertir que, a su juicio, Estados Unidos enfrentará un escenario similar si el Partido Demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.

Durante una entrevista con Fox News, el mandatario republicano calificó de “terrible” la situación que vive el enclave español y la convirtió en un ejemplo de lo que, según afirmó, podría ocurrir en territorio estadounidense bajo un gobierno demócrata.

“Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”, expresó Trump.

Las declaraciones llegan mientras la crisis en Ceuta domina la agenda internacional tras el ingreso masivo de miles de migrantes desde Marruecos y en un momento en el que la inmigración vuelve a ocupar un lugar central en el discurso político estadounidense.

Trump convierte la crisis de Ceuta en una advertencia para los votantes de Estados Unidos

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Trump defendió nuevamente las políticas migratorias implementadas durante su administración.

El mandatario recordó que su Gobierno frenó los flujos migratorios en la frontera con México y endureció el acceso al sistema de asilo.

También aseguró que un eventual triunfo demócrata tendría consecuencias negativas para el país.

“No vivirán muy bien”, advirtió al referirse a la posibilidad de que la oposición recupere la Casa Blanca en 2028.

La comparación con Ceuta hace referencia a la presión migratoria registrada esta semana en la frontera entre Marruecos y el enclave español situado en el norte de África.