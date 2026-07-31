Gigantesco trofeo se burla de Trump en pleno Manhattan por la guerra de Irán

Trofeo gigante contra Trump

Burla por guerra de Irán

Manhattan exhibe la escultura

Un gigantesco trofeo satírico de tres metros de altura volvió a convertirse en el centro de la atención política tras ser instalado este miércoles en Foley Square, en el Bajo Manhattan.

La pieza artística apunta directamente al presidente Donald Trump y ridiculiza su actuación durante el conflicto con Irán mediante un supuesto «trofeo de participación», una distinción que ironiza sobre su papel en esa crisis internacional.

Un trofeo gigante convierte a Trump en blanco de una nueva protesta artística

La instalación apareció en una de las plazas más transitadas del distrito financiero de Nueva York, a pocos minutos de edificios judiciales y gubernamentales.

El monumento fue creado por el colectivo artístico anónimo Secret Handshake.

Antes de llegar a Nueva York, la obra había sido exhibida por primera vez el 13 de julio en el National Mall de Washington, D.C.

Ahora, sus autores trasladaron la escultura hasta Foley Square para mantener viva la crítica política.

El enorme trofeo está rodeado de diversos objetos decorativos colocados en su base.

Entre ellos destaca un cinturón de campeonato de la WWE, utilizado como parte del mensaje satírico de la instalación.

La ubicación tampoco parece casual.

La escultura fue colocada a pocas cuadras del tribunal de Manhattan donde Trump enfrentó en 2024 el juicio relacionado con los pagos para silenciar acusaciones durante la campaña presidencial.