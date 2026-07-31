Gigantesco trofeo se burla de Trump en pleno Manhattan por la guerra de Irán
Publicado el31/07/2026 a las 08:26
- Trofeo gigante contra Trump
- Burla por guerra de Irán
- Manhattan exhibe la escultura
Un gigantesco trofeo satírico de tres metros de altura volvió a convertirse en el centro de la atención política tras ser instalado este miércoles en Foley Square, en el Bajo Manhattan.
La pieza artística apunta directamente al presidente Donald Trump y ridiculiza su actuación durante el conflicto con Irán mediante un supuesto «trofeo de participación», una distinción que ironiza sobre su papel en esa crisis internacional.
Un trofeo gigante convierte a Trump en blanco de una nueva protesta artística
La instalación apareció en una de las plazas más transitadas del distrito financiero de Nueva York, a pocos minutos de edificios judiciales y gubernamentales.
El monumento fue creado por el colectivo artístico anónimo Secret Handshake.
Antes de llegar a Nueva York, la obra había sido exhibida por primera vez el 13 de julio en el National Mall de Washington, D.C.
Ahora, sus autores trasladaron la escultura hasta Foley Square para mantener viva la crítica política.
El enorme trofeo está rodeado de diversos objetos decorativos colocados en su base.
Entre ellos destaca un cinturón de campeonato de la WWE, utilizado como parte del mensaje satírico de la instalación.
La ubicación tampoco parece casual.
La escultura fue colocada a pocas cuadras del tribunal de Manhattan donde Trump enfrentó en 2024 el juicio relacionado con los pagos para silenciar acusaciones durante la campaña presidencial.
La placa ironiza sobre la «participación» de Trump en la guerra de Irán
A 10-foot-tall satirical trophy appeared in Foley Square earlier this week in mockery of President Donald Trump’s foreign policy decisions.
The trophy, adorned with ornaments and other items around its base—including a WWE championship belt.https://t.co/t2hHeg6FIc
— jerrynmn1 (@jerrynmn12) July 31, 2026
El elemento central del monumento es una placa instalada en la base del trofeo.
En ella aparece un mensaje que entrega simbólicamente un reconocimiento al mandatario.
«Otorgamos al presidente Donald J. Trump este trofeo de participación por su entusiasta intervención en la guerra de Irán», dice la placa.
«Mientras algunos se preocupan por la estrategia militar, la diplomacia o los resultados medibles, el presidente Trump demostró el valor de participar sin importar el resultado final».
La redacción utiliza un tono claramente irónico para cuestionar la actuación del presidente durante ese episodio de política exterior.
El concepto del «trofeo de participación» hace referencia a los premios simbólicos que suelen entregarse por asistir a una competencia, independientemente del resultado obtenido.
Con ello, los artistas buscan ridiculizar lo que consideran una actuación política digna únicamente de un reconocimiento simbólico y no de un logro real.
Los creadores invitan a seguir ampliando la colección de «premios» para Trump
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Los organizadores informaron que el monumento permanecerá instalado durante toda la semana.
Cada noche será retirado del lugar y volverá a colocarse al día siguiente por la mañana.
Secret Handshake explicó que la intención es mantener visible la intervención artística sin dejar permanentemente la estructura en el espacio público.
Además, el colectivo lanzó una invitación a los ciudadanos para participar en el proyecto.
Sus integrantes esperan que los neoyorquinos ayuden a ampliar la colección de reconocimientos dedicados al presidente.
«Ningún logro es demasiado lejano, demasiado pequeño o demasiado inmerecido como para no concedérselo al presidente Trump», señaló el colectivo artístico.
La frase resume el tono satírico que caracteriza toda la instalación.
La aparición del trofeo vuelve a colocar el arte político en el centro del debate público, utilizando el humor y la ironía para cuestionar decisiones presidenciales y generar conversación entre quienes transitan por una de las zonas más concurridas de Manhattan.
Mientras permanezca en Foley Square, la escultura seguirá atrayendo la atención de curiosos, turistas y críticos del presidente, convirtiéndose en una de las intervenciones urbanas más llamativas de la semana en Nueva York.
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FUENTE: Telemundo