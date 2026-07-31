¿Qué está pasando en España? Miles de migrantes cruzan hacia Ceuta y desatan una crisis
Publicado el30/07/2026 a las 17:58
- Miles de personas cruzan hacia Ceuta
- España despliega al Ejército
- Centros de acogida colapsan
La ciudad española de Ceuta vive una de las mayores crisis migratorias de los últimos años tras la llegada masiva de miles de personas desde Marruecos por mar y por tierra, una situación que obligó al Gobierno de España a desplegar al Ejército y reforzar la frontera.
Las autoridades locales reconocen que los servicios de emergencia y la Guardia Civil fueron superados por la magnitud de la llegada, mientras los centros de acogida operan al límite de su capacidad.
Al menos 18 personas murieron durante los intentos de alcanzar territorio español, en una jornada que vuelve a recordar la grave crisis migratoria registrada en 2021.
El cruce masivo desborda la frontera y obliga a España a movilizar al Ejército
Spain’s North African enclave of Ceuta is facing a humanitarian and security emergency after about 1,500 migrants swam across from Morocco in the past week.
Ceuta’s leader, Juan Jesus Vivas, said reception centers are overwhelmed, with hundreds sleeping outdoors and facilities… pic.twitter.com/g0gySeOkAt
— Clash Report (@clashreport) July 30, 2026
Miles de personas comenzaron a llegar a Ceuta desde Marruecos caminando hasta el espigón fronterizo y, posteriormente, lanzándose al mar para rodearlo a nado.
Las imágenes mostraban a grupos completos alcanzando la costa española entre abrazos, vítores y gritos de «¡Viva España!», mientras otros, agotados, apenas podían mantenerse en pie tras la travesía.
Algunos migrantes besaban el suelo al llegar, otros pedían ropa seca para salvar sus teléfonos móviles y muchos continuaban caminando con niños en brazos en busca de algún lugar donde recibir ayuda.
La Guardia Civil y los equipos de emergencia centraron sus esfuerzos en atender a los heridos, aunque las propias autoridades admitieron que la situación había superado rápidamente la capacidad operativa disponible.
Ante el deterioro del escenario, el Gobierno movilizó unidades del Ejército de Tierra desplegadas en Ceuta para apoyar las labores de seguridad, mientras el presidente Pedro Sánchez anunció que viajará a la ciudad autónoma para seguir la evolución de la crisis.
El sistema de acogida colapsa mientras aumentan las víctimas
🚩 #Ceuta, atrapada en una presión migratoria sin freno: noche de máxima tensión#Inmigración #Marruecos #FronteraSur https://t.co/oLZkWLdDWz
— El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) July 30, 2026
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ya se encontraba saturado antes de esta nueva oleada, pero la llegada masiva terminó por desbordar completamente sus instalaciones.
Centenares de personas permanecen en los alrededores sin saber qué ocurrirá con su situación migratoria, mientras preguntan cuándo recibirán alimentos, atención médica o si podrán continuar hacia la península.
Los migrantes llegan con heridas visibles en pies y rodillas tras golpearse contra las rocas durante la travesía.
En las playas quedaron abandonados flotadores, aletas y trajes de neopreno utilizados para cruzar la frontera.
Camiones de basura acudieron al CETI debido a la acumulación de desperdicios y las autoridades advierten que el hacinamiento podría derivar en problemas de higiene si la presión migratoria continúa aumentando.
No todos lograron completar el recorrido. Al menos 18 personas fallecieron intentando alcanzar Ceuta durante esta nueva oleada y distintas organizaciones sostienen que las muertes en esta ruta continúan creciendo desde hace meses.
¿Por qué Ceuta enfrenta una nueva crisis migratoria?
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Lo que ocurre en Ceuta no es solo una nueva ola migratoria, sino una crisis que vuelve a poner a prueba la capacidad de España para controlar una de las principales fronteras exteriores de la Unión Europea.
Mientras continúan las llegadas desde Marruecos, el Gobierno intenta contener la presión con refuerzos militares, devoluciones de migrantes y ayuda humanitaria, aunque las autoridades locales advierten que, si el flujo no disminuye, la situación podría agravarse en los próximos días.
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FUENTE: France 24 / El Pais