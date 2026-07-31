¿Qué está pasando en España? Miles de migrantes cruzan hacia Ceuta y desatan una crisis

Miles de personas cruzan hacia Ceuta

España despliega al Ejército

Centros de acogida colapsan

La ciudad española de Ceuta vive una de las mayores crisis migratorias de los últimos años tras la llegada masiva de miles de personas desde Marruecos por mar y por tierra, una situación que obligó al Gobierno de España a desplegar al Ejército y reforzar la frontera.

Las autoridades locales reconocen que los servicios de emergencia y la Guardia Civil fueron superados por la magnitud de la llegada, mientras los centros de acogida operan al límite de su capacidad.

Al menos 18 personas murieron durante los intentos de alcanzar territorio español, en una jornada que vuelve a recordar la grave crisis migratoria registrada en 2021.

El cruce masivo desborda la frontera y obliga a España a movilizar al Ejército

Spain’s North African enclave of Ceuta is facing a humanitarian and security emergency after about 1,500 migrants swam across from Morocco in the past week. Ceuta’s leader, Juan Jesus Vivas, said reception centers are overwhelmed, with hundreds sleeping outdoors and facilities… pic.twitter.com/g0gySeOkAt — Clash Report (@clashreport) July 30, 2026

Miles de personas comenzaron a llegar a Ceuta desde Marruecos caminando hasta el espigón fronterizo y, posteriormente, lanzándose al mar para rodearlo a nado.

Las imágenes mostraban a grupos completos alcanzando la costa española entre abrazos, vítores y gritos de «¡Viva España!», mientras otros, agotados, apenas podían mantenerse en pie tras la travesía.

Algunos migrantes besaban el suelo al llegar, otros pedían ropa seca para salvar sus teléfonos móviles y muchos continuaban caminando con niños en brazos en busca de algún lugar donde recibir ayuda.

La Guardia Civil y los equipos de emergencia centraron sus esfuerzos en atender a los heridos, aunque las propias autoridades admitieron que la situación había superado rápidamente la capacidad operativa disponible.

Ante el deterioro del escenario, el Gobierno movilizó unidades del Ejército de Tierra desplegadas en Ceuta para apoyar las labores de seguridad, mientras el presidente Pedro Sánchez anunció que viajará a la ciudad autónoma para seguir la evolución de la crisis.