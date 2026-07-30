Padre rompe el silencio tras rescate de su hijo de las fuertes olas en California: “Le estaré eternamente agradecido”

Niño arrastrado por olas en California

Socorrista arriesga su vida

Padre agradece el rescate

Un niño de 10 años sobrevivió después de ser arrastrado por el fuerte oleaje en una playa del norte de California, en un rescate que quedó grabado en video.

Las imágenes muestran el momento en que un joven socorrista desafía el mar para alcanzar al menor y llevarlo de regreso a la orilla con vida.

Días después del incidente, el padre del niño compartió su testimonio y aseguró que nunca olvidará la valentía del adolescente que intervino.

El caso ha despertado gran atención por el riesgo que asumió el rescatista y por las secuelas físicas y emocionales que aún enfrenta el menor.

Un rescate en segundos que evitó una tragedia

Lo que comenzó como un día de playa en Seabright Beach, en Santa Cruz, estuvo a punto de convertirse en una tragedia cuando Nathaniel, de 10 años, perdió el equilibrio mientras jugaba en aguas poco profundas.

El menor fue sorprendido por una serie de olas de gran fuerza que lo arrastraron mar adentro, en medio de corrientes y resacas que dificultaban cualquier intento de rescate.

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Su padre, Sumit Rai, se encontraba en Dallas cuando recibió la llamada que cambió por completo su día y conoció lo ocurrido horas después al hablar con sus hijos.

«Mi hijo me dijo que se ahogó y que perdió el conocimiento», relató Rai, quien explicó que el niño permanecía en estado de shock tras sobrevivir al incidente.