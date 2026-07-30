Padre rompe el silencio tras rescate de su hijo de las fuertes olas en California: “Le estaré eternamente agradecido”
Publicado el30/07/2026 a las 10:07
- Niño arrastrado por olas en California
- Socorrista arriesga su vida
- Padre agradece el rescate
Un niño de 10 años sobrevivió después de ser arrastrado por el fuerte oleaje en una playa del norte de California, en un rescate que quedó grabado en video.
Las imágenes muestran el momento en que un joven socorrista desafía el mar para alcanzar al menor y llevarlo de regreso a la orilla con vida.
Días después del incidente, el padre del niño compartió su testimonio y aseguró que nunca olvidará la valentía del adolescente que intervino.
El caso ha despertado gran atención por el riesgo que asumió el rescatista y por las secuelas físicas y emocionales que aún enfrenta el menor.
Un rescate en segundos que evitó una tragedia
Lo que comenzó como un día de playa en Seabright Beach, en Santa Cruz, estuvo a punto de convertirse en una tragedia cuando Nathaniel, de 10 años, perdió el equilibrio mientras jugaba en aguas poco profundas.
El menor fue sorprendido por una serie de olas de gran fuerza que lo arrastraron mar adentro, en medio de corrientes y resacas que dificultaban cualquier intento de rescate.
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Su padre, Sumit Rai, se encontraba en Dallas cuando recibió la llamada que cambió por completo su día y conoció lo ocurrido horas después al hablar con sus hijos.
«Mi hijo me dijo que se ahogó y que perdió el conocimiento», relató Rai, quien explicó que el niño permanecía en estado de shock tras sobrevivir al incidente.
El joven socorrista no dudó en entrar al mar
El rescate fue protagonizado por Ryder Williams, un socorrista de apenas 16 años que detectó de inmediato que el niño estaba siendo arrastrado por las olas y activó el protocolo de emergencia.
Después de pedir apoyo por radio, corrió hacia el agua pese a que las condiciones eran extremadamente peligrosas, con olas de aproximadamente tres metros y fuertes corrientes.
«Tras la primera ola, no pude sacarlo porque estaba flácido y las olas lo empujaban con mucha fuerza», explicó Williams al recordar los instantes más críticos del operativo.
De acuerdo con el Departamento de Parques Estatales de California, el menor fue desplazado unos 13,7 metros mar adentro antes de que el socorrista lograra alcanzarlo, mientras otro rescatista y varios testigos colaboraban desde la orilla.
El padre reconoce el enorme riesgo que asumió
Al día siguiente del accidente, Rai vio el video del rescate, cuyas imágenes rápidamente comenzaron a difundirse y llamaron incluso la atención del presidente Donald Trump.
Tras observar la grabación, comprendió el nivel de peligro que enfrentó el joven rescatista para salvar a su hijo y no ocultó su admiración por esa decisión.
«Se metió en el agua a pesar de las condiciones tan peligrosas. Hay olas de tres metros, resacas y corrientes fuertes», afirmó Rai.
El padre añadió que el adolescente puso en riesgo su propia vida para rescatar a un niño que no conocía, un gesto que considera extraordinario y difícil de retribuir.
Nathaniel ya está fuera de peligro, pero sigue afectado
El menor fue evaluado por personal médico y, al no presentar lesiones graves, pudo reunirse con su familia pocas horas después del incidente.
Sin embargo, el impacto emocional continúa. Según contó su padre, Nathaniel le explicó que expulsó arena de los pulmones al llegar a tierra y todavía revive constantemente lo ocurrido.
«Sigue pensando mucho en ello. Lo tiene muy presente», comentó Rai. «Le molesta cuando duerme. Así que, obviamente, es traumático».
Mientras el niño continúa recuperándose antes de regresar a casa, su padre ya contactó a Ryder Williams para agradecerle personalmente. «Lo que hizo, jamás podré agradecérselo. Le estaré eternamente agradecido», concluyó, según ‘NBC News‘.
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