Intentan incendiar estación migratoria en México; dos migrantes son detenidos

Protesta termina en incendio

Dos migrantes son remitidos

Autoridades descartan lesionados

Las autoridades migratorias de México informaron que dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades tras ser señaladas como probables responsables de intentar provocar un incendio dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas.

El incidente ocurrió durante una protesta de personas extranjeras que manifestaban su inconformidad con sus procesos migratorios.

Protesta en estación migratoria termina con dos personas remitidas

El Instituto Nacional de Migración (INM) indicó que los hechos ocurrieron entre la noche del sábado 1 de agosto y la madrugada del domingo.

Según la autoridad, un grupo de personas extranjeras protestó dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI.

La inconformidad estaba relacionada con el avance de sus trámites migratorios.

Durante la manifestación, dos personas presuntamente intentaron iniciar un incendio al prender fuego a una colchoneta.

El INM informó que ambos fueron remitidos a las autoridades competentes.

La dependencia, adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob), no precisó la nacionalidad de los dos señalados.

Tampoco detalló los posibles cargos que enfrentarán tras el incidente.

La institución señaló que la situación fue controlada mediante acciones coordinadas con autoridades federales y estatales.