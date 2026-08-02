Intentan incendiar estación migratoria en México; dos migrantes son detenidos
Publicado el02/08/2026 a las 17:21
- Protesta termina en incendio
- Dos migrantes son remitidos
- Autoridades descartan lesionados
Las autoridades migratorias de México informaron que dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades tras ser señaladas como probables responsables de intentar provocar un incendio dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas.
El incidente ocurrió durante una protesta de personas extranjeras que manifestaban su inconformidad con sus procesos migratorios.
Protesta en estación migratoria termina con dos personas remitidas
El Instituto Nacional de Migración (INM) indicó que los hechos ocurrieron entre la noche del sábado 1 de agosto y la madrugada del domingo.
Según la autoridad, un grupo de personas extranjeras protestó dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI.
La inconformidad estaba relacionada con el avance de sus trámites migratorios.
Durante la manifestación, dos personas presuntamente intentaron iniciar un incendio al prender fuego a una colchoneta.
El INM informó que ambos fueron remitidos a las autoridades competentes.
La dependencia, adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob), no precisó la nacionalidad de los dos señalados.
Tampoco detalló los posibles cargos que enfrentarán tras el incidente.
La institución señaló que la situación fue controlada mediante acciones coordinadas con autoridades federales y estatales.
Autoridades aseguran que no hubo lesionados durante el operativo
🚨Reportan presunto motín en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula.
Medios locales reportaron anoche una movilización de corporaciones de seguridad tras disturbios protagonizados, de manera preliminar, por alrededor de 40 personas migrantes al interior del inmueble.
El…
— Azucena Uresti (@azucenau) August 2, 2026
El organismo sostuvo que el orden fue restablecido mediante el diálogo.
Asimismo, aseguró que la respuesta incluyó coordinación entre distintas corporaciones.
El INM informó que no se reportaron personas lesionadas.
También afirmó que durante toda la intervención se priorizó el respeto a los derechos de las personas migrantes.
La dependencia señaló que privilegió “el respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad”.
De acuerdo con la versión oficial, el incidente quedó bajo control tras la intervención de las autoridades.
Horas antes del comunicado oficial, diversos reportes indicaban que los manifestantes eran aproximadamente 40 migrantes cubanos.
Esas versiones señalaban que la protesta comenzó después de que conocieran que serían deportados.
Reportes previos apuntaban a migrantes cubanos y posible deportación
Según esos reportes, los migrantes habían sido trasladados desde el centro del país hacia la estación Siglo XXI.
Las personas permanecían retenidas tras no acreditar su estancia regular en territorio mexicano.
Durante la protesta, algunas personas prendieron fuego a colchonetas dentro de las instalaciones.
Ante la situación, se desplegó un operativo con policías municipales, estatales y federales.
Los agentes establecieron un perímetro de seguridad alrededor del inmueble.
Posteriormente ingresaron para recuperar el control de las instalaciones.
Las personas migrantes permanecieron bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración.
El comunicado oficial no confirmó que las personas involucradas fueran de nacionalidad cubana.
Activista denuncia incomunicación y recuerda crisis migratoria en la frontera
Luis Rey García, integrante del Centro de Dignificación Humana, ofreció declaraciones tras los hechos.
El activista afirmó que a la estación migratoria llegan personas deportadas desde Venezuela, Cuba y otros países.
También denunció que los migrantes permanecen incomunicados durante su estancia.
Según García, algunas personas pueden permanecer retenidas hasta diez días.
Además, estimó que alrededor de 65,000 migrantes continúan varados en la frontera sur mexicana.
El activista señaló que estas personas esperan una resolución sobre sus procesos migratorios.
El INM no hizo referencia a esas denuncias dentro de su comunicado oficial.
Tampoco informó cuántas personas permanecían alojadas en la estación al momento de la protesta.
El antecedente de Ciudad Juárez mantiene la atención sobre las estaciones migratorias
Restablecen orden en estación migratoria de Chiapas tras intento de motín
El Instituto Nacional de Migración restableció el orden en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, tras un intento de motín y un conato de incendio protagonizado por un grupo de migrantes… pic.twitter.com/5euwt8yS9C
— NX Noticias (@NXNoticias) August 2, 2026
El incidente ocurre poco más de tres años después del incendio registrado en la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Ese siniestro, ocurrido en marzo de 2023, dejó un saldo de 40 migrantes fallecidos.
El caso provocó una amplia investigación sobre las condiciones de operación en las instalaciones migratorias mexicanas.
Como parte de ese proceso, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue vinculado a un proceso judicial.
Las investigaciones también alcanzaron a otros funcionarios de menor rango.
Aunque el incidente registrado en Tapachula no dejó personas lesionadas, vuelve a colocar bajo atención las condiciones dentro de las estaciones migratorias y la gestión de las protestas de personas en contexto de movilidad.
La autoridad migratoria no ha informado si habrá nuevas medidas tras lo ocurrido ni si continuará la investigación sobre los dos migrantes remitidos a las autoridades.
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FUENTE: EFE