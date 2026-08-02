Mexicano con leucemia murió tras permanecer bajo custodia de ICE

La muerte de Prisciliano Trejo, un inmigrante mexicano de 29 años que estuvo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha generado indignación entre sus familiares y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, quienes exigen una investigación sobre la atención médica que recibió mientras permanecía detenido.

Permaneció bajo custodia de ICE

Trejo, quien padecía leucemia, fue detenido por agentes de ICE en Carolina del Norte durante el mes de junio y posteriormente trasladado al centro de detención Stewart, en Georgia.

De acuerdo con la denuncia de su familia y organizaciones que acompañan el caso, su estado de salud comenzó a deteriorarse gravemente el 6 de julio, pero aseguran que durante varios días no recibió la atención médica especializada que requería.

Fue hospitalizado y liberado en estado crítico

No fue sino hasta el 13 de julio cuando fue trasladado de emergencia a un hospital.

Dos días después, mientras permanecía en estado de coma, ICE lo liberó y lo entregó a sus familiares.

Prisciliano Trejo falleció el 24 de julio. Sus seres queridos sostienen que la demora en brindarle atención médica pudo haber contribuido a su muerte y piden que se esclarezcan las circunstancias del caso.

México solicita una investigación