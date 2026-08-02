EE.UU. cobrará hasta $20,000 para otorgar visas a ciudadanos de estos países

El Gobierno de Estados Unidos anunció que comenzará a exigir fianzas de hasta 20,000 dólares a ciudadanos de cerca de 50 países que soliciten visas de turismo o negocios, como parte de un programa piloto destinado a reducir la permanencia ilegal de visitantes.

La medida fue publicada en el Registro Federal y entrará en vigor el próximo lunes, informó el Departamento de Estado.

¿Quiénes deberán pagar la fianza?

El programa aplica a quienes soliciten visas B-1/B-2, utilizadas para viajes de negocios y turismo.

Los países afectados se encuentran principalmente en África, aunque también incluye cuatro naciones del continente americano:

Cuba

Granada

Nicaragua

Venezuela

Además de países africanos como Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda, entre otros.

¿De cuánto será el depósito?