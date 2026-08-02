EE.UU. cobrará hasta $20,000 para otorgar visas a ciudadanos de estos países
Publicado el02/08/2026 a las 15:00
El Gobierno de Estados Unidos anunció que comenzará a exigir fianzas de hasta 20,000 dólares a ciudadanos de cerca de 50 países que soliciten visas de turismo o negocios, como parte de un programa piloto destinado a reducir la permanencia ilegal de visitantes.
La medida fue publicada en el Registro Federal y entrará en vigor el próximo lunes, informó el Departamento de Estado.
¿Quiénes deberán pagar la fianza?
El programa aplica a quienes soliciten visas B-1/B-2, utilizadas para viajes de negocios y turismo.
Los países afectados se encuentran principalmente en África, aunque también incluye cuatro naciones del continente americano:
- Cuba
- Granada
- Nicaragua
- Venezuela
Además de países africanos como Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda, entre otros.
¿De cuánto será el depósito?
Los funcionarios consulares tendrán la facultad de fijar el monto de la fianza, que podrá ser de:
- 10,000 dólares
- 15,000 dólares
- 20,000 dólares
El dinero será administrado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado.
¿Se devuelve el dinero?
Sí. Según el Gobierno estadounidense, la fianza será reembolsada una vez que el visitante abandone Estados Unidos dentro del período autorizado por su visa.
¿Por qué implementan esta medida?
La Administración estadounidense sostiene que el programa busca reducir los casos de personas que permanecen en el país después del vencimiento de sus visas.
De acuerdo con el Departamento de Estado, durante el primer año del programa piloto se identificaron 20,000 solicitudes sujetas al pago de una fianza. Aproximadamente la mitad de los solicitantes abandonó el proceso antes de completar la solicitud.
Las autoridades también señalaron que la medida provocó una reducción del 83% en la emisión de visas de turismo y negocios en los países incluidos en el programa.
Organizaciones critican la decisión
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han cuestionado la medida al considerar que las fianzas representan una barrera económica para quienes buscan ingresar legalmente a Estados Unidos, especialmente para ciudadanos de países con menores recursos económicos.
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