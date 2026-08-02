Tiroteo en In-N-Out de Idaho deja muertos y heridos; testigos relatan momentos de terror

Tiroteo en In-N-Out

Testigos enfrentan al tirador

Investigación sigue abierta

Un tiroteo registrado la tarde del sábado en un restaurante In-N-Out Burger de Twin Falls, Idaho, dejó al menos tres personas muertas y siete heridas, mientras las autoridades continúan investigando quién fue el agresor y cuál fue el motivo del ataque.

La balacera provocó una intensa movilización de policías, paramédicos y personal de emergencia, mientras decenas de clientes buscaban refugio dentro y fuera del establecimiento.

De acuerdo con las autoridades, siete personas resultaron heridas durante el ataque y varias de ellas permanecían en estado crítico tras ser trasladadas a un hospital de la zona.

Aunque la escena fue asegurada poco después, la policía informó que la investigación seguía en marcha para determinar la identidad del agresor, así como el motivo que desencadenó el tiroteo.

Un restaurante lleno de clientes se convirtió en una escena de caos

La violencia estalló alrededor de las 2:00 de la tarde en una concurrida zona comercial de Twin Falls, donde cientos de personas se encontraban realizando compras o comiendo cuando comenzaron los disparos.

Además, la respuesta policial fue inmediata y los agentes desplegaron un amplio operativo para asegurar el área y atender a las víctimas.

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Al llegar al lugar, los oficiales localizaron el cuerpo del presunto atacante en una zona cercana al restaurante, aunque inicialmente no confirmaron si formaba parte del total de fallecidos.

Las autoridades señalaron que todavía trabajaban en la identificación de las víctimas y en la notificación de sus familiares antes de revelar sus nombres o edades.