Tiroteo en In-N-Out de Idaho deja muertos y heridos; testigos relatan momentos de terror
Publicado el02/08/2026 a las 08:20
- Tiroteo en In-N-Out
- Testigos enfrentan al tirador
- Investigación sigue abierta
Un tiroteo registrado la tarde del sábado en un restaurante In-N-Out Burger de Twin Falls, Idaho, dejó al menos tres personas muertas y siete heridas, mientras las autoridades continúan investigando quién fue el agresor y cuál fue el motivo del ataque.
La balacera provocó una intensa movilización de policías, paramédicos y personal de emergencia, mientras decenas de clientes buscaban refugio dentro y fuera del establecimiento.
De acuerdo con las autoridades, siete personas resultaron heridas durante el ataque y varias de ellas permanecían en estado crítico tras ser trasladadas a un hospital de la zona.
Aunque la escena fue asegurada poco después, la policía informó que la investigación seguía en marcha para determinar la identidad del agresor, así como el motivo que desencadenó el tiroteo.
Un restaurante lleno de clientes se convirtió en una escena de caos
La violencia estalló alrededor de las 2:00 de la tarde en una concurrida zona comercial de Twin Falls, donde cientos de personas se encontraban realizando compras o comiendo cuando comenzaron los disparos.
Además, la respuesta policial fue inmediata y los agentes desplegaron un amplio operativo para asegurar el área y atender a las víctimas.
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Al llegar al lugar, los oficiales localizaron el cuerpo del presunto atacante en una zona cercana al restaurante, aunque inicialmente no confirmaron si formaba parte del total de fallecidos.
Las autoridades señalaron que todavía trabajaban en la identificación de las víctimas y en la notificación de sus familiares antes de revelar sus nombres o edades.
La investigación continúa mientras la policía busca esclarecer el motivo
El jefe de la Policía de Twin Falls, Matthew Hicks, explicó que la prioridad era garantizar la seguridad de la comunidad mientras avanzaban las investigaciones.
“Creemos que la amenaza para la comunidad ha terminado”, declaró Hicks durante una conferencia de prensa tras el incidente.
El funcionario también describió la emergencia como una situación extremadamente compleja al señalar que “Fue una escena muy caótica”.
Mientras tanto, los investigadores continuaban entrevistando a decenas de testigos y revisando la evidencia para determinar qué originó el ataque.
Un hombre armado respondió al atacante en medio del tiroteo
Entre los testimonios más relevantes está el de Lane Koehn, de 34 años, quien aseguró haber presenciado parte del intercambio de disparos cuando esperaba en un semáforo cercano.
Según su relato, observó a una persona salir del área del autoservicio portando un rifle tipo AR, momento en el que otro hombre, armado con una pistola, comenzó a dispararle.
Koehn también vio cómo un empleado del restaurante arrastró por el estacionamiento a otro trabajador que había recibido un disparo en el pecho.
El testigo permaneció junto al empleado y al hombre que respondió al atacante hasta que los paramédicos llegaron para brindar atención médica.
Testigos narran escenas de desesperación y evacuaciones
Al recordar el estado del trabajador herido, Koehn expresó: “Estaba bastante mal, pero no sé. Espero que haya sobrevivido”.
También explicó que la policía les ordenó evacuar porque en ese momento todavía no estaba claro si existía un riesgo adicional para quienes permanecían en la zona.
Otra residente, Haley Dodaro, contó que llegó al restaurante junto con su madre para almorzar y, mientras esperaba en la fila del autoservicio, observó a personas correr desesperadamente.
“Así fue como supimos que había un tiroteo. La gente salía corriendo llorando y gritando. Fue muy aterrador”, escribió en un mensaje de texto.
Clientes buscaron refugio mientras los disparos provenían del restaurante
Nayeli Rodriguez relató que estaba dentro del establecimiento junto a sus hijas esperando su pedido cuando escuchó disparos provenientes del área de la cocina.
Un empleado alertó inmediatamente a los presentes sobre el tiroteo y les indicó que se tiraran al suelo para protegerse.
Rodriguez recordó que un hombre mayor intentó resguardar a su familia y que fueron de las últimas personas en abandonar el restaurante.
“Tratábamos de alejarnos lo más que podíamos y unos ángeles nos dejaron subir a su auto”, escribió posteriormente al describir la huida.
Hospitales atendieron a los heridos mientras continúa la investigación
Varias de las personas lesionadas fueron trasladadas al St. Luke’s Magic Valley Medical Center, donde algunas permanecían en estado crítico.
La portavoz del hospital, Taylor Marschner, informó mediante un comunicado que el centro médico estaba “trabajando estrechamente con las fuerzas del orden y los servicios de emergencia mientras manejan la situación”.
El restaurante In-N-Out donde ocurrió el ataque había abierto apenas el 24 de julio como parte de la expansión de la cadena en Idaho.
Con la escena asegurada, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la identidad del agresor y reconstruir con precisión cómo se desarrolló el tiroteo, señaló ‘Telemundo‘ y ‘Newsweek‘.