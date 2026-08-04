Crisis migratoria en Ceuta divide a la Unión Europea

Crisis sacude a Europa.

Redes sociales influyeron.

Ceuta refuerza fronteras.

La llegada masiva de migrantes a Ceuta no solo dejó una tragedia humana con al menos 72 fallecidos. También abrió un intenso debate político en Europa sobre migración, redes sociales y seguridad fronteriza.

La crisis migratoria reabrió las divisiones políticas en Europa

La mayoría de los miles de migrantes que alcanzaron Ceuta nadando ya fueron devueltos a Marruecos bajo custodia de soldados y policías españoles.

Sin embargo, el episodio dejó una profunda huella. Al menos 72 personas murieron durante el intento de llegar al enclave español.

Sus cuerpos fueron recuperados en el mar junto a flotadores y aletas abandonados.

¿Cómo la crisis migratoria en Ceuta cambió el debate europeo?

VIDEO | Cruz Roja española activó en la noche del lunes un servicio especial para cubrir las necesidades básicas de los migrantes que continúan en Ceuta. pic.twitter.com/tpKcCmtZoI — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 4, 2026

Por qué importa: La crisis dejó de ser únicamente un asunto humanitario para convertirse en un tema central del debate político europeo.

Las autoridades todavía no tienen una respuesta definitiva sobre qué provocó la llegada masiva, según BBC.

Persisten las dudas sobre si publicaciones virales en redes sociales impulsaron el éxodo o si existió algún tipo de estrategia deliberada detrás del fenómeno.

Mientras continúan esas preguntas, distintos líderes europeos ya utilizan la crisis para reforzar sus posiciones sobre inmigración.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, criticó a algunos socios de la Unión Europea por aprovechar la situación para lanzar ataques políticos contra España.

Según Sánchez, en lugar de mostrar solidaridad, algunos gobiernos utilizaron la crisis para alimentar el debate interno sobre migración.