Tragedia en Texas: avioneta se estrella en plena autopista y deja un muerto

Avión cae en autopista

Un muerto y heridos

FBI investiga accidente

Una avioneta privada se estrelló la noche del martes sobre una autopista en Laredo, Texas, dejando una persona fallecida y cinco más hospitalizadas.

El accidente provocó además el cierre de una importante vía de circulación mientras las autoridades trabajan en la investigación y las labores de limpieza.

Por qué importa: El incidente involucró a una aeronave privada de NetJets y movilizó a autoridades locales y federales, incluyendo al FBI, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).

El Departamento de Policía de Laredo informó que una de las seis personas que viajaban a bordo perdió la vida tras el impacto.

Accidente aéreo en Texas deja una víctima mortal

BREAKING: A NetJets Cessna 680 Citation Latitude (N523QS) crashed on a highway while attempting an emergency landing near Laredo International Airport, Texas. The aircraft had diverted to Laredo after declaring an emergency while en route from Los Cabos, Mexico, to Austin,… pic.twitter.com/BGDqZqdz9w — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 17, 2026

Las autoridades no revelaron de inmediato la identidad de la víctima, según ABC News.

La policía explicó que se encuentra a la espera de que los familiares sean notificados antes de ofrecer más detalles.

El alcalde de Laredo, Victor Trevino, expresó sus condolencias mediante un comunicado oficial.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y seres queridos afectados por el reciente accidente del avión privado”, señaló.

Los otros cinco ocupantes fueron trasladados a hospitales tras el accidente. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud.