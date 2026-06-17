Tragedia en Texas: avioneta se estrella en plena autopista y deja un muerto
Publicado el17/06/2026 a las 08:09
- Avión cae en autopista
- Un muerto y heridos
- FBI investiga accidente
Una avioneta privada se estrelló la noche del martes sobre una autopista en Laredo, Texas, dejando una persona fallecida y cinco más hospitalizadas.
El accidente provocó además el cierre de una importante vía de circulación mientras las autoridades trabajan en la investigación y las labores de limpieza.
Por qué importa: El incidente involucró a una aeronave privada de NetJets y movilizó a autoridades locales y federales, incluyendo al FBI, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).
El Departamento de Policía de Laredo informó que una de las seis personas que viajaban a bordo perdió la vida tras el impacto.
Accidente aéreo en Texas deja una víctima mortal
BREAKING: A NetJets Cessna 680 Citation Latitude (N523QS) crashed on a highway while attempting an emergency landing near Laredo International Airport, Texas.
The aircraft had diverted to Laredo after declaring an emergency while en route from Los Cabos, Mexico, to Austin,… pic.twitter.com/BGDqZqdz9w
— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 17, 2026
Las autoridades no revelaron de inmediato la identidad de la víctima, según ABC News.
La policía explicó que se encuentra a la espera de que los familiares sean notificados antes de ofrecer más detalles.
El alcalde de Laredo, Victor Trevino, expresó sus condolencias mediante un comunicado oficial.
“Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y seres queridos afectados por el reciente accidente del avión privado”, señaló.
Los otros cinco ocupantes fueron trasladados a hospitales tras el accidente. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud.
La aeronave viajaba desde México hacia Texas
Here is dash cam video of the NetJets Citation Latitude actually landing on Loop 20 in Laredo, Texas. Pay particular attention to the light posts being taken down one by one. This is a miracle landing. https://t.co/rlImCqv5kH pic.twitter.com/54QwosqXnR
— Thenewarea51 (@thenewarea51) June 17, 2026
De acuerdo con datos de seguimiento de FlightRadar24, el avión involucrado era un Cessna Citation Latitude con matrícula N523QS.
Los registros muestran que la aeronave despegó la noche del martes desde San José del Cabo, México.
Su destino original era Austin, Texas.
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Sin embargo, durante el trayecto el vuelo se desvió hacia la ciudad de Laredo.
La información de seguimiento indica que la ruta final terminó sobre el Bob Bullock Loop de Laredo.
Esa ubicación corresponde a la carretera estatal Loop 20 de Texas.
La policía informó que recibió una llamada de emergencia relacionada con el accidente alrededor de las 10 de la noche, hora local.
Por su parte, NetJets confirmó que tenía conocimiento de lo ocurrido.
“Estamos al tanto de un incidente que involucra una aeronave de NetJets en Laredo, Texas, y estamos colaborando con las autoridades”, indicó la empresa en un comunicado.
Investigación federal y cierre prolongado de la autopista
El desplome de jet privado pequeño Cessna Citation, matrícula N523QS, en la autopista Loop 20 de Laredo, Texas movilizó a autoridades y rescatistas, que rompieron ventanas de aeronave en llamas para rescatar heridos a ocupantes y trasladarlos a un hospital, según informe oficial. pic.twitter.com/z7tdpa7ftL
— Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) June 17, 2026
A primeras horas del miércoles, parte de la aeronave seguía sobre la carretera.
Así lo confirmó el investigador Joe Baeza durante una conferencia de prensa.
Baeza explicó que también había combustible de aviación derramado en la vía.
Esta situación obligó a implementar trabajos de limpieza antes de poder reabrir el tránsito.
“La Loop 20 permanecerá cerrada en ambos sentidos, norte y sur, en esta intersección durante mucho tiempo”, afirmó.
El investigador agregó que el cierre podría extenderse incluso hasta la madrugada.
Según las autoridades, agentes del FBI acudieron al lugar del accidente.
La Junta Nacional de Seguridad del Transporte informó a ABC News que estaba al tanto del siniestro y que se encontraba recopilando información.
La Administración Federal de Aviación también emitió un comunicado.
La FAA indicó que la NTSB encabezará la investigación oficial del accidente con apoyo de la agencia federal.
Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen acordonada la zona para facilitar el trabajo de los equipos especializados y determinar las circunstancias que provocaron el desplome de la aeronave.