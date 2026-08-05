Arrestan a hombre armado en club de golf de Trump antes de una recaudación en California

Detienen a sospechoso armado.

Hallan armas y municiones.

FBI mantiene investigación abierta.

El arresto de un hombre armado en el club de golf del presidente Donald Trump, ubicado en Rancho Palos Verdes, California, generó un amplio despliegue de las autoridades apenas horas antes de una visita programada del mandatario a esa propiedad para un evento de recaudación de fondos del Partido Republicano.

Por qué importa: El caso ocurre en medio de un operativo de seguridad reforzado por la presencia del presidente y mientras las autoridades federales y locales investigan si existía algún riesgo para el evento o para las personas presentes en el lugar.

Un hombre fue detenido tras recorrer las instalaciones del club de golf

Las autoridades del condado de Los Ángeles informaron que el domingo 2 de agosto respondieron a una alerta emitida por agentes federales vestidos de civil sobre la presencia de un individuo sospechoso dentro de la propiedad.

De acuerdo con la investigación, el hombre fue visto caminando por las instalaciones mientras tomaba fotografías y grababa videos de distintos puntos del club antes de ser interceptado por agentes de la comisaría de Lomita.

Las autoridades identificaron al detenido como Jeanine John Taele, de 38 años y residente de Downey.

«Las autoridades arrestaron a un hombre con municiones y que aparentemente estaba monitoreando la seguridad en el campo de golf de Trump cerca de Los Ángeles.»

Durante la revisión inicial, los agentes encontraron en uno de sus bolsillos un cargador con 16 cartuchos de munición de punta hueca.