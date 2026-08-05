Arrestan a hombre armado en club de golf de Trump antes de una recaudación en California
Publicado el04/08/2026 a las 19:18
- Detienen a sospechoso armado.
- Hallan armas y municiones.
- FBI mantiene investigación abierta.
El arresto de un hombre armado en el club de golf del presidente Donald Trump, ubicado en Rancho Palos Verdes, California, generó un amplio despliegue de las autoridades apenas horas antes de una visita programada del mandatario a esa propiedad para un evento de recaudación de fondos del Partido Republicano.
Por qué importa: El caso ocurre en medio de un operativo de seguridad reforzado por la presencia del presidente y mientras las autoridades federales y locales investigan si existía algún riesgo para el evento o para las personas presentes en el lugar.
Un hombre fue detenido tras recorrer las instalaciones del club de golf
Las autoridades del condado de Los Ángeles informaron que el domingo 2 de agosto respondieron a una alerta emitida por agentes federales vestidos de civil sobre la presencia de un individuo sospechoso dentro de la propiedad.
De acuerdo con la investigación, el hombre fue visto caminando por las instalaciones mientras tomaba fotografías y grababa videos de distintos puntos del club antes de ser interceptado por agentes de la comisaría de Lomita.
Las autoridades identificaron al detenido como Jeanine John Taele, de 38 años y residente de Downey.
«Las autoridades arrestaron a un hombre con municiones y que aparentemente estaba monitoreando la seguridad en el campo de golf de Trump cerca de Los Ángeles.»
Durante la revisión inicial, los agentes encontraron en uno de sus bolsillos un cargador con 16 cartuchos de munición de punta hueca.
El registro del vehículo y de la vivienda amplió la investigación
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Tras la detención, los agentes inspeccionaron el automóvil del sospechoso.
En el vehículo localizaron una pistola cargada con una bala en la recámara, además de otro cargador adicional con munición de punta hueca.
«Taele fue arrestado por portar un arma de fuego oculta y posesión de munición perforante/prohibida».
Posteriormente, detectives de la Oficina de Delitos Graves que trabajan junto al Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo (JTTF) del FBI realizaron un cateo en la vivienda del detenido.
Según las autoridades, en la residencia encontraron armas adicionales, cargadores de alta capacidad, chalecos antibalas, abundante munición y varios cuadernos que contenían «declaraciones preocupantes», según la descripción oficial difundida por la oficina del sheriff.
La investigación también determinó que, cuando los agentes tuvieron contacto con Taele, ya era investigado por el Departamento de Policía de El Segundo por un presunto robo.
La Fiscalía presentó nuevos cargos contra el sospechoso
Las autoridades informaron que el caso fue remitido a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles para evaluar la presentación de cargos.
Posteriormente, el sospechoso fue acusado de varios delitos graves, entre ellos robo en segundo grado, recepción de un cargador de gran capacidad y posesión de un rifle o escopeta de cañón corto.
Además, enfrenta un cargo menor por portar un arma de fuego oculta dentro de un vehículo.
Durante su comparecencia inicial, Taele se declaró inocente de todos los cargos.
El juez ordenó que permanezca alejado del club de golf de Trump y que no posea armas mientras continúa el proceso judicial.
La fianza fue fijada en 250.000 dólares.
Hasta el momento no se ha confirmado si cuenta con representación legal y sus familiares no pudieron ser localizados para ofrecer declaraciones.
La visita de Donald Trump se mantiene en medio de tensiones políticas
El presidente Donald Trump tiene previsto participar en una cena de recaudación de fondos organizada por el Comité Nacional Republicano en el Trump National Golf Club de Rancho Palos Verdes.
Después de su visita a California, el mandatario viajará a Las Vegas para promover propuestas de alivio fiscal, entre ellas iniciativas para eliminar impuestos sobre las propinas, los beneficios del Seguro Social y las horas extra.
Su presencia en California también ocurre en medio de diferencias políticas con el gobernador Gavin Newsom, quien criticó que el viaje presidencial estuviera enfocado en actividades partidistas y no en atender la situación de las personas afectadas por los incendios registrados en 2025.
Pese al hallazgo de armas y municiones, la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles aseguró que «no existe una amenaza creíble para nuestras comunidades», mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias que rodearon la presencia del sospechoso en la propiedad.
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FUENTE: EFE/ NPR