¿Ocultó ICE pruebas sobre la muerte del inmigrante Lorenzo Salgado? Demócratas lanzan fuerte acusación
Publicado el04/08/2026 a las 19:01
- Demócratas acusan a ICE
- Pruebas contradicen versión inicial
- Agencias rechazaron testificar
Los demócratas del Caucus Hispano del Congreso acusaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de ocultar pruebas relacionadas con la muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, abatido por agentes federales durante un operativo en Houston.
La denuncia no solo cuestiona cómo se desarrolló el operativo, sino también la información que las autoridades difundieron después del incidente.
El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia de las agencias federales en operativos migratorios y el acceso de las familias a investigaciones independientes.
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo inicialmente una versión de los hechos, los congresistas aseguran que nuevas evidencias contradicen elementos centrales de ese relato.
La investigación demócrata pone en duda la versión presentada por las autoridades
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Los representantes del Caucus Hispano del Congreso dieron a conocer sus conclusiones tras una audiencia paralela realizada en Houston el pasado 24 de julio.
Según los legisladores, la evidencia recopilada apunta a que hubo omisiones y una presentación incompleta de los hechos ocurridos el 7 de julio.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en la presunta existencia de sustancias ilícitas dentro del vehículo que conducía Lorenzo Salgado.
La versión inicial presentada por las autoridades señalaba que un agente del FBI mencionó la presencia de bolsas con una sustancia blanca cristalina similar a metanfetamina.
Sin embargo, los congresistas sostienen que los análisis posteriores desmintieron esa afirmación.
De acuerdo con el comunicado, las pruebas realizadas por el Departamento de Seguridad Pública de Texas resultaron negativas para narcóticos.
Además, agregan que la Fiscalía del condado de Harris confirmó que la sustancia encontrada correspondía a polvo de electrolitos.
Según los legisladores, esa explicación coincide con lo señalado desde un inicio por la familia del trabajador mexicano.
El caso gira alrededor de un trabajador que iba camino a su empleo
Lorenzo Salgado Araujo tenía 52 años cuando murió durante el operativo.
De acuerdo con la información presentada por los congresistas, esa mañana viajaba junto con su hermano y otros dos compañeros rumbo a su trabajo.
Los representantes sostienen que el vehículo fue interceptado por agentes del ICE durante una operación dirigida a detener a otro inmigrante en situación migratoria irregular.
Tras la muerte, el caso adquirió notoriedad nacional por las diferencias entre la versión oficial y la reconstrucción presentada por familiares y organizaciones.
Los congresistas aseguran que las pruebas conocidas posteriormente fortalecen los cuestionamientos sobre la actuación de los agentes federales.
En sus conclusiones también criticaron la forma en que, afirman, se presentó públicamente la imagen de Salgado después del incidente.
Los representantes resumieron así su postura:
«Agentes federales mataron a un hombre que se dirigía al trabajo, ocultaron las pruebas y funcionarios de la administración encabezaron una campaña de desprestigio contra Lorenzo Salgado Araujo, un hombre que construyó viviendas para mantener a su familia».
¿Por qué también cuestionan la transparencia de ICE, el DHS y el FBI?
Otro de los puntos destacados por los congresistas fue la ausencia de representantes de las agencias federales durante la audiencia realizada en Houston.
Según el Caucus Hispano del Congreso, funcionarios del ICE, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) fueron invitados a comparecer.
No obstante, de acuerdo con los legisladores, las tres agencias rechazaron participar en la sesión.
Esa decisión alimentó las críticas de quienes consideran que el caso requiere un mayor nivel de rendición de cuentas.
Hasta el momento, la postura oficial conocida sigue siendo la difundida por el DHS tras el operativo ocurrido en julio.
Esa versión señalaba que los agentes intentaban interceptar el vehículo como parte de una operación enfocada en detener a un inmigrante en situación migratoria irregular.
Las conclusiones presentadas por los demócratas no sustituyen las investigaciones oficiales, pero incrementan la presión política para esclarecer lo ocurrido.
La muerte de Lorenzo Salgado se suma a otros casos bajo escrutinio
El caso también se inserta en un contexto más amplio de creciente revisión sobre el uso de la fuerza durante operativos migratorios en Estados Unidos.
Según los datos citados por el Caucus Hispano, al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios.
Entre ellas figuran también los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, fallecidos durante un amplio operativo realizado en Minnesota en enero.
Las conclusiones anunciadas por los congresistas podrían intensificar los llamados para que las investigaciones sean completamente independientes y transparentes.
Mientras tanto, el caso de Lorenzo Salgado continúa siendo uno de los episodios más controvertidos relacionados con los operativos migratorios federales en 2026.
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FUENTE: EFE