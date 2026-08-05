¿Ocultó ICE pruebas sobre la muerte del inmigrante Lorenzo Salgado? Demócratas lanzan fuerte acusación

Demócratas acusan a ICE

Pruebas contradicen versión inicial

Agencias rechazaron testificar

Los demócratas del Caucus Hispano del Congreso acusaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de ocultar pruebas relacionadas con la muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, abatido por agentes federales durante un operativo en Houston.

La denuncia no solo cuestiona cómo se desarrolló el operativo, sino también la información que las autoridades difundieron después del incidente.

El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia de las agencias federales en operativos migratorios y el acceso de las familias a investigaciones independientes.

Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo inicialmente una versión de los hechos, los congresistas aseguran que nuevas evidencias contradicen elementos centrales de ese relato.

La investigación demócrata pone en duda la versión presentada por las autoridades

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Los representantes del Caucus Hispano del Congreso dieron a conocer sus conclusiones tras una audiencia paralela realizada en Houston el pasado 24 de julio.

Según los legisladores, la evidencia recopilada apunta a que hubo omisiones y una presentación incompleta de los hechos ocurridos el 7 de julio.

Uno de los principales cuestionamientos se centra en la presunta existencia de sustancias ilícitas dentro del vehículo que conducía Lorenzo Salgado.

La versión inicial presentada por las autoridades señalaba que un agente del FBI mencionó la presencia de bolsas con una sustancia blanca cristalina similar a metanfetamina.

Sin embargo, los congresistas sostienen que los análisis posteriores desmintieron esa afirmación.

De acuerdo con el comunicado, las pruebas realizadas por el Departamento de Seguridad Pública de Texas resultaron negativas para narcóticos.

Además, agregan que la Fiscalía del condado de Harris confirmó que la sustancia encontrada correspondía a polvo de electrolitos.

Según los legisladores, esa explicación coincide con lo señalado desde un inicio por la familia del trabajador mexicano.