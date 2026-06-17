Trump sufre inesperada derrota tras las elecciones republicanas en Georgia

Trump obtuvo una victoria en la carrera por el Senado, pero sufrió una inesperada derrota en la contienda por la gubernatura de Georgia.

Trump pierde respaldo clave

Jackson sorprende en Georgia

Collins avanza al Senado La jornada electoral republicana en Georgia dejó resultados mixtos para el presidente Donald Trump. Aunque su candidato preferido para el Senado logró una victoria contundente, el mandatario sufrió una derrota inesperada en la contienda por la gubernatura del estado. Trump no logra imponer a su candidato en Georgia Dems Pounded Hard: Georgia GOP Senate runoff won by Rep. Mike Collins, will face Ossoff | Fox News https://t.co/pZA1Tu4Uvs — Goober Biden (@Demfraud) June 17, 2026 Los resultados también representaron un golpe político para el gobernador saliente Brian Kemp, quien respaldó sin éxito a varios candidatos clave. Por qué importa: Georgia se mantiene como uno de los estados más disputados del país y las elecciones de noviembre serán observadas de cerca por ambos partidos. La carrera por el Senado es especialmente relevante debido a la lucha por el control de la cámara alta.

Jackson derrota al candidato respaldado por Trump Breaking news: Rep. Mike Collins (R), who received a last-minute endorsement from President Trump, will face incumbent Democratic Sen. Jon Ossoff for a Senate seat in Georgia that will be crucial to determining which party controls the chamber. https://t.co/klIkiDoksI — The Washington Post (@washingtonpost) June 17, 2026 El multimillonario ejecutivo del sector sanitario Rick Jackson ganó por un estrecho margen la nominación republicana para gobernador. Jackson superó al vicegobernador Burt Jones, quien contaba con el respaldo de Trump desde agosto de 2025. Ahora enfrentará en las elecciones generales a la exalcaldesa demócrata de Atlanta, Keisha Lance Bottoms. La victoria representa una derrota poco común para Trump en unas primarias republicanas. Durante la campaña, Jackson buscó posicionarse como una figura capaz de atraer tanto a los simpatizantes de Trump como a los de Kemp. TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump respalda a Mike Collins para el Senado en Georgia Para impulsar su candidatura, invirtió más de 100 millones de dólares de su propio patrimonio. Jones llegaba a la contienda con una trayectoria política consolidada dentro del estado. También había participado activamente en los esfuerzos para revertir los resultados electorales de Georgia en 2020. Como líder del Senado estatal, impulsó diversas iniciativas controvertidas relacionadas con restricciones al aborto y cambios en la legislación electoral.

Collins gana la batalla por el Senado En contraste con la contienda para gobernador, Trump obtuvo una victoria clara en la carrera republicana para el Senado. El representante Mike Collins ganó fácilmente la segunda vuelta y se convirtió en el candidato del partido. Collins enfrentará en noviembre al senador demócrata Jon Ossoff. La competencia será seguida atentamente a nivel nacional. Los partidos consideran que Georgia podría desempeñar un papel clave en la definición del control del Senado. Trump intervino formalmente en la contienda poco antes de la votación. Su respaldo llegó después de que concluyera el periodo de votación anticipada para la segunda vuelta. Durante la madrugada del domingo publicó un extenso mensaje apoyando a Collins. En ese mismo mensaje lanzó críticas contra Derek Dooley, exentrenador de fútbol americano respaldado por Kemp. Trump cuestionó los vínculos de Dooley con Georgia y criticó declaraciones relacionadas con las elecciones presidenciales de 2020.