¿Quiénes son los cinco acusados de planear un ataque en evento de UFC de Trump?
Publicado el16/06/2026 a las 10:48
- Acusan complot contra Trump
- Plan incluía drones explosivos
- Cinco sospechosos enfrentan cargos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes cargos contra cinco personas acusadas de planear un ataque durante el evento de artes marciales mixtas de la UFC celebrado el pasado domingo en la Casa Blanca.
Según los documentos judiciales, los sospechosos habrían organizado un plan que contemplaba el uso de drones cargados con explosivos y equipos de francotiradores.
Las autoridades identificaron a los acusados como Tycen Proper, de 19 años y residente de Ohio; Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas, detenidos en California; Daniel Kenely Eskridge, de Misuri; y Abraham Hermosillo Álvarez, de Nebraska.
De acuerdo con la investigación, cada uno habría desempeñado distintos roles en la planificación y coordinación del presunto ataque.
Ataque contra Trump habría sido coordinado en chats cifrados
Según la FOX querían liarla gorda en la puerta de la Casa Blanca
23 identificados. Drones cargados de explosivos. Un equipo de francotiradores predispuesto. Es lo que el FBI dice haber desarticulado este fin de semana, mientras Trump veía un combate de UFC en el jardín sur de su… pic.twitter.com/ga5dYAFToN
— MΛRC VIDΛL (@marcvidal) June 16, 2026
La investigación se inició el 10 de junio, cuando la policía de Ohio acudió a la vivienda de Tycen Proper, según CNN.
La intervención ocurrió después de que la madre del joven alertara a las autoridades sobre compras de armas y comentarios que consideró preocupantes.
Los documentos judiciales indican que Proper habría gastado 3.000 dólares de su llamado “dinero de graduación”.
Ese dinero habría sido utilizado para adquirir una gran cantidad de munición, armas, cargadores adicionales y otros artículos relacionados con el supuesto plan.
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Las autoridades sostienen que el grupo comenzó a comunicarse mediante TikTok.
Posteriormente, los integrantes habrían migrado a aplicaciones de mensajería encriptada.
En esas plataformas, presuntamente crearon diferentes grupos de chat destinados a coordinar equipos de francotiradores y operadores de drones.
También habrían discutido la selección de objetivos considerados de alto valor, incluido el presidente Donald Trump.
El supuesto plan contemplaba explosiones y ataques coordinados
🔴 El FBI detiene a cinco personas que pretendían atentar con drones y francotiradores durante el evento multitudinario celebrado en la Casa Blanca coincidiendo con el 80 cumpleaños de Trump
Ofrece más detalles @rosacondetv pic.twitter.com/xQZEoNIOUS
— Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) June 16, 2026
Las querellas describen una estrategia que buscaba generar un elevado número de víctimas durante el evento de UFC celebrado en Washington.
Según los documentos, el grupo planeaba lanzar varios drones equipados con explosivos contra edificios e infraestructuras cercanas a la Casa Blanca.
El objetivo habría sido provocar explosiones casi simultáneas.
Las autoridades afirman que esas detonaciones pretendían generar pánico entre los asistentes al evento.
De acuerdo con la acusación, los sospechosos habrían dirigido a la multitud hacia zonas específicas donde presuntamente se encontrarían francotiradores.
Su objetivo habría sido maximizar el número de víctimas aprovechando la confusión causada por las explosiones.
Los acusados enfrentan cargos federales
Proper enfrenta varios cargos federales en Ohio.
Entre ellos figura conspiración para cometer una ofensa contra Estados Unidos.
Por su parte, Roa, Thomas, Eskridge y Hermosillo Álvarez fueron acusados de conspiración para cometer asesinato.
El evento de UFC se realizó el pasado domingo en los jardines de la residencia presidencial.
La velada coincidió con la celebración del 80 cumpleaños del presidente Donald Trump.
La actividad reunió a miles de asistentes y contó con un amplio despliegue de seguridad.
Las autoridades federales no informaron sobre personas lesionadas ni incidentes durante la celebración.
Este caso se suma a otras amenazas recientes dirigidas contra el mandatario.
Según la información disponible, en abril el Servicio Secreto frustró un intento de ataque durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
Además, durante la campaña presidencial de 2024, Trump fue objeto de dos intentos de asesinato.