¿Quiénes son los cinco acusados de planear un ataque en evento de UFC de Trump?

Acusan complot contra Trump

Plan incluía drones explosivos

Cinco sospechosos enfrentan cargos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes cargos contra cinco personas acusadas de planear un ataque durante el evento de artes marciales mixtas de la UFC celebrado el pasado domingo en la Casa Blanca.

Según los documentos judiciales, los sospechosos habrían organizado un plan que contemplaba el uso de drones cargados con explosivos y equipos de francotiradores.

Las autoridades identificaron a los acusados como Tycen Proper, de 19 años y residente de Ohio; Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas, detenidos en California; Daniel Kenely Eskridge, de Misuri; y Abraham Hermosillo Álvarez, de Nebraska.

De acuerdo con la investigación, cada uno habría desempeñado distintos roles en la planificación y coordinación del presunto ataque.

Ataque contra Trump habría sido coordinado en chats cifrados

Según la FOX querían liarla gorda en la puerta de la Casa Blanca 23 identificados. Drones cargados de explosivos. Un equipo de francotiradores predispuesto. Es lo que el FBI dice haber desarticulado este fin de semana, mientras Trump veía un combate de UFC en el jardín sur de su… pic.twitter.com/ga5dYAFToN — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) June 16, 2026

La investigación se inició el 10 de junio, cuando la policía de Ohio acudió a la vivienda de Tycen Proper, según CNN.

La intervención ocurrió después de que la madre del joven alertara a las autoridades sobre compras de armas y comentarios que consideró preocupantes.

Los documentos judiciales indican que Proper habría gastado 3.000 dólares de su llamado “dinero de graduación”.

Ese dinero habría sido utilizado para adquirir una gran cantidad de munición, armas, cargadores adicionales y otros artículos relacionados con el supuesto plan.

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Las autoridades sostienen que el grupo comenzó a comunicarse mediante TikTok.

Posteriormente, los integrantes habrían migrado a aplicaciones de mensajería encriptada.

En esas plataformas, presuntamente crearon diferentes grupos de chat destinados a coordinar equipos de francotiradores y operadores de drones.

También habrían discutido la selección de objetivos considerados de alto valor, incluido el presidente Donald Trump.