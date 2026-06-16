“Es el auténtico”: Trump explica por qué aceptó la invitación de Macron en Versalles
Publicado el16/06/2026 a las 07:28
- Trump elogia Versalles auténtico
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La decisión del presidente Donald Trump de permanecer unas horas más en Francia para asistir a una cena en el Palacio de Versalles refuerza el simbolismo de la relación entre Estados Unidos y Francia, en un momento marcado por la cooperación internacional durante la cumbre del G7 y la conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense.
Donald Trump confirmó que asistirá a una cena ofrecida por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, una invitación que aceptó por el valor histórico y arquitectónico del lugar.
El mandatario estadounidense realizó el anuncio durante una reunión bilateral con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, celebrada en los márgenes de la cumbre del G7 en Évian, Francia.
Durante sus declaraciones ante la prensa, Trump explicó que inicialmente tenía previsto regresar a Washington al finalizar la cumbre, pero decidió modificar su agenda para participar en el encuentro organizado por Macron.
Trump destaca la autenticidad histórica del Palacio de Versalles
El presidente estadounidense aprovechó la ocasión para expresar su admiración por uno de los monumentos más emblemáticos de Francia.
“Soy un admirador de los lugares hermosos”, afirmó Trump al referirse al Palacio de Versalles, residencia real construida por orden de Luis XIV y considerada una de las mayores joyas arquitectónicas de Europa.
El mandatario también destacó lo que considera la autenticidad del recinto frente a otras construcciones inspiradas en estilos similares.
“Versalles no es una imitación dorada; es el auténtico”, exclamó Trump al justificar su decisión de asistir a la cena organizada por Macron.
Según explicó, el único inconveniente de permanecer más tiempo en Francia sería retrasar su regreso a Estados Unidos, aunque minimizó esa situación.
Trump aseguró que no necesita “dormir mucho” y que su permanencia adicional en Europa no afectará sus responsabilidades al frente de la Casa Blanca.
La Casa Blanca ha incorporado elementos inspirados en Versalles
Desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, Trump ha impulsado diversos cambios decorativos dentro de la Casa Blanca.
De acuerdo con la información disponible, el presidente ha aumentado la cantidad de cuadros en el Despacho Oval y ha incorporado espejos con marcos dorados de gran tamaño.
Además, se han añadido detalles dorados en cornisas, mesas, paredes e incluso en algunas áreas exteriores del complejo presidencial.
Estos cambios han llevado a observadores y medios a comparar la nueva estética impulsada por Trump con el estilo ornamental que caracteriza al Palacio de Versalles.
Francia utiliza la cena para celebrar los 250 años de la independencia estadounidense
El Palacio del Elíseo informó que el motivo oficial de la cena es conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.
El evento se celebrará inmediatamente después de concluir la cumbre de líderes del G7, integrada por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón, Canadá e Italia.
Las autoridades francesas destacaron que Versalles mantiene una profunda conexión con la historia compartida entre ambas naciones.
Según recordó el Elíseo, fue en Versalles donde se firmó en 1783 el tratado que consolidó la independencia de Estados Unidos tras la guerra contra Gran Bretaña.
Versalles simboliza siglos de cooperación entre Francia y Estados Unidos
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La relación histórica entre ambos países se remonta a la Guerra de Independencia estadounidense.
Durante ese conflicto, el rey Luis XVI apoyó a las Trece Colonias mediante ayuda financiera, suministro de armamento y respaldo militar frente al Imperio británico.
Ese apoyo fue considerado clave para el éxito de la causa independentista estadounidense.
La guerra concluyó oficialmente con el Tratado de París, mediante el cual Gran Bretaña reconoció la independencia de Estados Unidos.
Con este contexto histórico como telón de fondo, la cena entre Macron y Trump en Versalles busca resaltar una alianza que ha perdurado durante más de dos siglos y que continúa siendo un elemento relevante en las relaciones entre ambos países.
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FUENTE: Infobae/ EFE