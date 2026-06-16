“Es el auténtico”: Trump explica por qué aceptó la invitación de Macron en Versalles

Trump elogia Versalles auténtico

Macron organiza cena histórica

G7 concluye en Francia

La decisión del presidente Donald Trump de permanecer unas horas más en Francia para asistir a una cena en el Palacio de Versalles refuerza el simbolismo de la relación entre Estados Unidos y Francia, en un momento marcado por la cooperación internacional durante la cumbre del G7 y la conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense.

Donald Trump confirmó que asistirá a una cena ofrecida por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, una invitación que aceptó por el valor histórico y arquitectónico del lugar.

El mandatario estadounidense realizó el anuncio durante una reunión bilateral con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, celebrada en los márgenes de la cumbre del G7 en Évian, Francia.

Durante sus declaraciones ante la prensa, Trump explicó que inicialmente tenía previsto regresar a Washington al finalizar la cumbre, pero decidió modificar su agenda para participar en el encuentro organizado por Macron.

Trump destaca la autenticidad histórica del Palacio de Versalles

El presidente estadounidense aprovechó la ocasión para expresar su admiración por uno de los monumentos más emblemáticos de Francia.

“Soy un admirador de los lugares hermosos”, afirmó Trump al referirse al Palacio de Versalles, residencia real construida por orden de Luis XIV y considerada una de las mayores joyas arquitectónicas de Europa.

El mandatario también destacó lo que considera la autenticidad del recinto frente a otras construcciones inspiradas en estilos similares.

“Versalles no es una imitación dorada; es el auténtico”, exclamó Trump al justificar su decisión de asistir a la cena organizada por Macron.

Según explicó, el único inconveniente de permanecer más tiempo en Francia sería retrasar su regreso a Estados Unidos, aunque minimizó esa situación.

Trump aseguró que no necesita “dormir mucho” y que su permanencia adicional en Europa no afectará sus responsabilidades al frente de la Casa Blanca.