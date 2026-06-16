Atacan con posible ácido sulfúrico a cinco mujeres en New Jersey y buscan a los responsables

New Jersey vuelve a ser noticia tras un impactante ataque que dejó a cinco mujeres heridas. Conoce los detalles de la investigación.

New Jersey : Cinco mujeres sufren quemaduras

Buscan a los sospechosos

Investigan posible ataque químico Cinco mujeres resultaron heridas tras un presunto ataque con ácido ocurrido la noche del lunes en Jersey City, New Jersey, en un hecho que ha generado preocupación entre las autoridades locales y la comunidad. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, las víctimas se encontraban frente a una vivienda ubicada en Wilkinson Avenue cuando varias personas que viajaban en un vehículo se acercaron y les lanzaron una sustancia que se cree era ácido sulfúrico. Las cinco mujeres sufrieron lesiones relacionadas con la exposición al químico y fueron trasladadas a un hospital de la zona para recibir atención médica inmediata. Las autoridades informaron que las víctimas presentaban quemaduras y descamación de la piel como consecuencia del ataque. Afortunadamente, se espera que todas se recuperen favorablemente y las lesiones fueron catalogadas como no mortales.

Las víctimas sufrieron quemaduras tras el presunto ataque químico Ver este video en su propia página → Según los investigadores, los hechos ocurrieron durante la noche del lunes cuando los sospechosos pasaron cerca del lugar donde se encontraban las mujeres y les arrojaron la sustancia corrosiva. Las autoridades creen que el producto utilizado fue ácido sulfúrico, uno de los compuestos químicos más peligrosos debido a su capacidad para destruir tejidos humanos en cuestión de segundos. El ácido sulfúrico es corrosivo y destruye rápidamente los tejidos, provocando ardor inmediato, muerte celular y, potencialmente, quemaduras químicas de tercer grado que podrían dejar cicatrices permanentes. En los casos más graves, la exposición a esta sustancia puede poner en riesgo la vida de una persona si no recibe atención médica de manera urgente. Los investigadores continúan analizando las evidencias para determinar con precisión la naturaleza del producto utilizado durante el ataque.

Una disputa previa podría estar relacionada con el violento incidente Las primeras pesquisas apuntan a que el ataque pudo haber sido dirigido específicamente contra las víctimas. Una investigación preliminar sugiere que el ataque pudo haberse originado a raíz de una disputa entre un grupo numeroso de personas ocurrida anteriormente ese mismo día. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre la naturaleza de esa disputa ni sobre los acontecimientos que derivaron en el presunto ataque químico. Sin embargo, los investigadores consideran que existe una posible conexión entre ambos hechos y continúan recopilando testimonios y pruebas. Los sospechosos involucrados en el incidente permanecen prófugos mientras se desarrolla la investigación.