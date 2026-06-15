Emergencia en el sur de EEUU: rescates y carreteras destruidas por inundaciones repentinas
Publicado el15/06/2026 a las 14:03
- Emergencia en Texas por inundaciones
- Rescates continúan
- Alerta por lluvias intensas
Las intensas lluvias que azotan el sur de Estados Unidos han provocado una situación de emergencia en varios estados, con inundaciones repentinas que ya han obligado a activar operativos de rescate.
Desde Texas hasta Georgia, millones de personas se encuentran bajo amenaza por el aumento acelerado del nivel del agua, que ha dejado vehículos atrapados y vías completamente afectadas.
Durante la noche, equipos de emergencia respondieron a múltiples llamados de auxilio tras reportes de automóviles arrastrados o detenidos por corrientes peligrosas.
La magnitud del fenómeno ha generado preocupación entre autoridades, que advierten sobre condiciones que podrían empeorar en los próximos días.
Texas, uno de los estados más afectados
En distintas zonas de Texas, las lluvias han causado daños visibles en carreteras y estructuras, afectando la movilidad de residentes y transportistas.
Imágenes provenientes de Sisterdale muestran caminos deformados por la fuerza del agua, convirtiéndose en un riesgo inmediato para quienes transitan por la zona.
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Los servicios de emergencia han atendido numerosos incidentes en vados y cruces bajos, donde el nivel del agua aumentó de forma repentina.
En la Interestatal 35, algunos tramos quedaron cubiertos por el agua, obligando a rescatar a conductores atrapados en vehículos casi sumergidos.
Autoridades intensifican alertas y llamados
Ante el riesgo creciente, las autoridades han reforzado los mensajes de prevención para evitar tragedias en las zonas afectadas.
“Dar la vuelta, no ahogarse”, es la advertencia que repiten los equipos de emergencia para evitar que conductores intenten cruzar zonas inundadas.
El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de alerta por inundaciones a 3 de 4 en algunas regiones, anticipando posibles escenarios graves.
Mientras tanto, varios cruces han sido cerrados en ciudades como Austin, donde la situación continúa evolucionando con rapidez.
Un sistema meteorológico complejo agrava el panorama
El origen del fenómeno está relacionado con la interacción de humedad tropical con un frente frío que avanza por la región.
A esto se suma una circulación atmosférica que transporta humedad desde el Golfo de México, generando tormentas persistentes y de movimiento lento.
Aunque la posibilidad de formación de una tormenta tropical es baja, los especialistas advierten que el riesgo de inundaciones sigue siendo elevado.
La combinación de estos factores ha sido descrita como una “manguera de humedad”, capaz de descargar lluvias intensas en cortos periodos.
El riesgo se mantendrá durante la semana
Los pronósticos indican que las lluvias continuarán durante varios días, con potencial de generar más inundaciones repentinas.
Ciudades como Houston y Corpus Christi permanecen bajo vigilancia, con niveles de riesgo que podrían aumentar dependiendo de la evolución del sistema.
Las autoridades mantienen operativos activos y piden a la población mantenerse informada y evitar desplazamientos innecesarios.
Aunque el sistema no alcance categoría tropical, su impacto podría extenderse hasta el fin de semana, manteniendo la amenaza en gran parte del sur del país, señaló ‘Fox Weather‘.