Emergencia en el sur de EEUU: rescates y carreteras destruidas por inundaciones repentinas

Emergencia en Texas por inundaciones

Rescates continúan

Alerta por lluvias intensas

Las intensas lluvias que azotan el sur de Estados Unidos han provocado una situación de emergencia en varios estados, con inundaciones repentinas que ya han obligado a activar operativos de rescate.

Desde Texas hasta Georgia, millones de personas se encuentran bajo amenaza por el aumento acelerado del nivel del agua, que ha dejado vehículos atrapados y vías completamente afectadas.

Durante la noche, equipos de emergencia respondieron a múltiples llamados de auxilio tras reportes de automóviles arrastrados o detenidos por corrientes peligrosas.

La magnitud del fenómeno ha generado preocupación entre autoridades, que advierten sobre condiciones que podrían empeorar en los próximos días.

Texas, uno de los estados más afectados

En distintas zonas de Texas, las lluvias han causado daños visibles en carreteras y estructuras, afectando la movilidad de residentes y transportistas.

Imágenes provenientes de Sisterdale muestran caminos deformados por la fuerza del agua, convirtiéndose en un riesgo inmediato para quienes transitan por la zona.

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Los servicios de emergencia han atendido numerosos incidentes en vados y cruces bajos, donde el nivel del agua aumentó de forma repentina.

En la Interestatal 35, algunos tramos quedaron cubiertos por el agua, obligando a rescatar a conductores atrapados en vehículos casi sumergidos.