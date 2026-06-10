Tormenta tropical Cristina amenaza Centroamérica: lluvias intensas y riesgo de inundaciones elevan la alerta

Tormenta tropical Cristina amenaza

Riesgo de inundaciones repentinas

Alerta en Centroamérica

La tormenta tropical Cristina se desplaza frente a la costa centroamericana, avanzando paralela a El Salvador mientras incrementa las lluvias en varios países de la región.

El sistema se ubica a unos 160 kilómetros al sur-sureste de San Salvador, con vientos sostenidos de 64 km/h y un movimiento lento hacia el oeste de aproximadamente 5 km/h.

Las condiciones actuales han llevado a emitir una alerta de tormenta tropical desde Puerto Sandino, en Nicaragua, hasta la frontera entre Guatemala y El Salvador.

De tocar tierra como tormenta tropical, Cristina marcaría apenas el tercer fenómeno de este tipo en la historia de El Salvador, un dato que refleja la inusual naturaleza del evento.

Lluvias intensas elevan riesgo de inundaciones repentinas

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que el mayor peligro no proviene únicamente del viento, sino de las precipitaciones persistentes que ya afectan amplias zonas.

Se prevén acumulados generalizados de entre 4 y 8 pulgadas de lluvia, con registros localizados que podrían alcanzar hasta 12 pulgadas en áreas específicas.

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Estas condiciones aumentan la probabilidad de inundaciones repentinas potencialmente mortales en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala hasta mediados de semana.

Los expertos anticipan que el sistema podría debilitarse el jueves tras internarse en tierra firme, aunque sus bandas de humedad continuarán generando lluvias significativas.