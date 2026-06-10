Tormenta tropical Cristina amenaza Centroamérica: lluvias intensas y riesgo de inundaciones elevan la alerta
Publicado el10/06/2026 a las 10:29
- Tormenta tropical Cristina amenaza
- Riesgo de inundaciones repentinas
- Alerta en Centroamérica
La tormenta tropical Cristina se desplaza frente a la costa centroamericana, avanzando paralela a El Salvador mientras incrementa las lluvias en varios países de la región.
El sistema se ubica a unos 160 kilómetros al sur-sureste de San Salvador, con vientos sostenidos de 64 km/h y un movimiento lento hacia el oeste de aproximadamente 5 km/h.
Las condiciones actuales han llevado a emitir una alerta de tormenta tropical desde Puerto Sandino, en Nicaragua, hasta la frontera entre Guatemala y El Salvador.
De tocar tierra como tormenta tropical, Cristina marcaría apenas el tercer fenómeno de este tipo en la historia de El Salvador, un dato que refleja la inusual naturaleza del evento.
Lluvias intensas elevan riesgo de inundaciones repentinas
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que el mayor peligro no proviene únicamente del viento, sino de las precipitaciones persistentes que ya afectan amplias zonas.
Se prevén acumulados generalizados de entre 4 y 8 pulgadas de lluvia, con registros localizados que podrían alcanzar hasta 12 pulgadas en áreas específicas.
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Estas condiciones aumentan la probabilidad de inundaciones repentinas potencialmente mortales en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala hasta mediados de semana.
Los expertos anticipan que el sistema podría debilitarse el jueves tras internarse en tierra firme, aunque sus bandas de humedad continuarán generando lluvias significativas.
Humedad podría extenderse hacia México
A medida que Cristina avance y eventualmente gire hacia el noroeste, la humedad asociada al sistema podría desplazarse hacia el sur de México.
El pronóstico indica que algunas zonas cercanas a la Bahía de Campeche podrían recibir lluvias tropicales hacia el fin de semana.
Este comportamiento se produce en un contexto de temperaturas de la superficie del mar notablemente superiores al promedio estacional en el Pacífico oriental.
El aumento sostenido de estas temperaturas en las próximas semanas podría favorecer condiciones más propicias para el desarrollo de nuevos sistemas tropicales.
Temporada ciclónica sigue patrón previsto
Mientras Cristina mantiene en alerta a Centroamérica, otro sistema reciente ya perdió fuerza en la región.
El martes se confirmó la disipación de Boris sobre el sur de México, luego de haberse fortalecido brevemente como tormenta tropical en el Pacífico oriental con vientos de 64 km/h.
Boris tocó tierra la misma noche en que alcanzó categoría de tormenta tropical, debilitándose rápidamente tras su ingreso al territorio mexicano.
El desarrollo de estos fenómenos coincide con el calendario habitual del Pacífico oriental, donde la primera tormenta con nombre suele formarse alrededor del 10 de junio, en línea con el comportamiento esperado de la temporada, detalló ‘Fox Weather‘.